【千葉県習志野市】10月12日（日)　第32回市民まつり「きらっと2025」

習志野市役所




■日時


10月12日（日曜日）午前9時30分～午後6時（小雨決行）


変更・中止の場合、ホームページ等でお知らせします



■会場


市役所敷地内および市役所通り


※ご来場は公共の交通機関をご利用ください。


会場周辺の商店来客用駐車場などへの駐車を絶対にしないでください。



当日は、会場周辺で交通規制やバスルートの変更があります。


詳しくは、下記の習志野市ホームページ・習志野市民まつり事務局ホームページをご覧ください。



■主なイベント内容


●デジタルスタンプラリー


●市役所通りでの各種パレード


●演奏・ダンス・歌唱など


●模擬店『屋台横丁』


そのほか、会場ではさまざまなイベントを開催します！


イベントスケジュールは下記のホームページでご確認ください。




昨年の会場風景





【市ホームページ】https://www.city.narashino.lg.jp/event/omaturi/18656.html


【市民まつり事務局ホームページ】https://narashinokiratto.jimdofree.com/