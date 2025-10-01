“自然界のぬいぐるみ”、“小さいおじさん”、“ケンカごっこが相撲”‥　SNSで大人気のマーモット 初の写真集がついに登場

株式会社パイ インターナショナル

むちむちもふもふの見た目と、まるで中におじさんが入っているかのような人間っぽい仕草で大注目の動物、マーモット。日本初上陸のヒマラヤマーモット“まもち”をメインに、マーモットの魅力をぎゅっと詰め込んだ１冊です。中国のマーモット村の写真も収録。

著者：ドクターマーモット

マーモット愛好家で、SNS総フォロワー数約74万人のインフルエンサー。ヒマラヤマーモットの輸入に日本で初めて成功し、マーモットの保護活動を行う。現在は、ヒマラヤマーモットのまもち、アルプスマーモットのおもち、プクといっしょに生活している。

『マーモットのまもち』

https://pie.co.jp/book/i/6034/

＜写真パート＞

ヒマラヤマーモットのまもちをメインに、アルプスマーモットのおもち、プクの写真を約100点収録。遊んでいるところ、食べているところ、眠っているところなど、かわいらしい写真が満載です。キャラメルちゃんやあんこちゃん、だいふくくんなど、マーモット村（マーモット専門アニマルカフェ）の仲間たちも登場します。

＜マモ日記＞

まもち、おもち、プクの日常を写真日記風に紹介。出会いの場面や、おもちとプクの“マーモット相撲“、すみっこの取り合いなど、仲の良い姿が楽しめます。

＜マーモットのトリセツ＞

マーモットの特徴や生態、種類、飼育方法をかわいいイラストで紹介。著者の中国マーモット村旅行記も掲載しています。

＜中国マーモット村にて＞

中国マーモット村の写真を、マンガ風に紹介。

イメージ

書籍概要

書名：『マーモットのまもち』

https://pie.co.jp/book/i/6034/

仕様：A5判変型（150×150mm）／ソフトカバー／128Pages（4c/2c）

定価：本体1,300円+税

ISBN：978-4-7562-6034-5 Ｃ0072

著者：ドクターマーモット

発売日：2025年10月22日

発行元：パイ インターナショナル

