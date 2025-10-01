長期経営戦略の公表予定および長期経営戦略説明会の開催に関するお知らせ
企業のお金の流れを円滑にし、新たな価値創造を促進する株式会社ROBOT PAYMENT（本社：東京都渋谷区、代表取締役執行役員CEO：清久 健也、証券コード：4374）は、長期経営戦略の策定を進めております。長期経営戦略の公表につきましては、2025年10月10日を予定しております。
また、これに関連した投資家向けの長期経営戦略説明会を下記のとおり開催します。
長期経営戦略の公表予定
2025年10月10日（金）に公表予定です。
長期経営戦略説明会について
機関投資家向け長期経営戦略説明会
開催日時：2025年10月10日（金）17:00～18:00
参加方法：以下URLよりお申し込みください。
URL：https://app.msetsu.com/stocks/4374/ir_events
個人投資家向け長期経営戦略説明会
開催日時：2025年10月17日（金）18:00～19:00
参加方法：
以下のイベントURLよりお申し込みください。開始時間の20分前より、イベントページの「視聴予約する」ボタンが「Zoomで参加」に切り替わります。「Zoomで参加」をクリックすることでセミナーに参加することができます。
質問方法：
以下URLより「事前質問する」ボタンをクリックし、質問を登録してください。
URL：https://finance.logmi.jp/ir_live/846
登壇者：
株式会社ROBOT PAYMENT
代表取締役執行役員CEO 清久 健也
株式会社ROBOT PAYMENT
取締役執行役員 久野 聡太
株式会社ROBOT PAYMENT
執行役員COO 藤田 豪人
株式会社ROBOT PAYMENT 会社概要
社名 ：株式会社ROBOT PAYMENT（東証グロース：4374）
所在地 ：東京都渋谷区神宮前6-19-20 第15荒井ビル4F
設立 ：2000年10月
代表 ：代表取締役執行役員CEO 清久 健也
企業サイト ：https://www.robotpayment.co.jp/
サービス一覧 ：https://www.robotpayment.co.jp/service/