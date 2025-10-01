¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò ¡ß ¥¯¥ª¥ó¡¡AI¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥âー¥ë¡ÖJAPAN¶¦ÁÏBASE ¤ê¤í¤«¤ë¡×ÃÂÀ¸
¥¯¥ª¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÉðÅÄ Î´¡Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹õºê ½ß¡¢°Ê²¼C&R¼Ò¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÀ¸³è¼Ô¡¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤°AI¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥âー¥ë¡ÖJAPAN¶¦ÁÏBASE ¤ê¤í¤«¤ë¡×¤ò¥×¥ì¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
JAPAN¶¦ÁÏBASE ¤ê¤í¤«¤ë :
https://www.beach.jp/community/RELOCAL-JAPAN/index
Î©¤Á¾å¤²¤ÎÇØ·Ê¤È·Ð°Þ
¥¯¥ª¥ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç300¼Ò°Ê¾å¤ò»Ù±ç¤·¡¢¹ñºÝÆÃµö¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤ÎÆÃµöµ»½Ñ¤È AI µ»½Ñ¤òÊÝÍ¡£°ñ¾ë¸©¼¯Åè»Ô¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢»ÔÌ±¿Í¸ý63,921¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë65,485¿Í¤¬»²²Ã¡Ê2025Ç¯£¹·î»þÅÀ¡Ë¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ³Û¤Ï£³Ç¯¤Ç18ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢C&R¼Ò¤Ï¡¢1990Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¡¢±ÇÁü¡¢¥²ー¥à¡¢Web¡¢AI/DX¡¢·úÃÛ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢18Ê¬Ìî¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï415,000¿Í¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ò¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£·§ËÜ¸©¹ÓÈø»Ô¤ÎÀ¤³¦°ä»º¤ÎÃº¹Û¡ÖËüÅÄ¹£¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÀéËÜºùÅ¸2.0¡¡～ºùµþ¤ÎÌ´～¡×¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤äÊ¡Åç¸©ÆîÁêÇÏ»Ô¼þÊÕ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¿À»ö¡ÖÁêÇÏÌîÇÏÄÉ¡Ê¤½¤¦¤Þ¤Î¤Þ¤ª¤¤¡Ë¡×¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ê¤É¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÇ½ÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤ÇÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÎÈ¯¿®¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¹½ÁÛ¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ª¥ó¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿AIµ»½Ñ¤ä¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä¤ÎÃÎ¸«¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¡¢C&R¼Ò¤ÎÉý¹¤¤¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿ÃÏ°èÁÏÀ¸¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤È°ì½ï¤ËÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ºî¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¾¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÏ¢·È¤Èº£¸å¤ÎÅ¸³«
¡Ö¤ê¤í¤«¤ë¡×¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©¼¯Åè»Ô¡¢Ê¡Åç¸©¡¢¤æ¤ë¥¥ã¥é¥°¥é¥ó¥×¥ê¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±¿±Ä¤¹¤ëÊ£¿ô¤ÎÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ªー¥×¥ó¤ÈÆ±»þ¤Ë4¤Ä¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÈÏ¢·ë¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡Ö¤ê¤í¤«¤ë¡×¤Ï¡¢Ìó8.5Ëü¿Í¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥âー¥ë¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢Âç¤¤Ê¹¤¬¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ê¥ªー¥×¥óÆü½ç¡Ë¡§
¤¤¤º¤ì¤ÎÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤â¡¢ÃÏ°èÁÏÀ¸¤Ø¤Î¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤ò·Ç¤²¡¢À¸³è¼Ô¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¶¦ÁÏ¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦°ñ¾ë¸©¼¯Åè»Ô¡ÖKASHIMA Colorful Base¡×¡Ê2021Ç¯11·î¥ªー¥×¥ó¡Ë
https://www.beach.jp/community/KASHIMA
¡¦Ê¡Åç¸©¡Ö¤Õ¤¯¤·¤Þ¤Î¼ò¡×¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ê2024Ç¯6·î¥ªー¥×¥ó¡Ë
https://www.beach.jp/community/FUKUSHIMANOSAKE
¡¦Ê¡Åç¸©´Ñ¸÷¸òÎ®²Ý¡Ö¤Õ¤¯¤·¤ÞÉÍÄÌ¤ê¡ú¤³¤é¤Ã¤»¡ª¹¾ì¡×¡Ê2024Ç¯7·î¥ªー¥×¥ó¡Ë
https://www.beach.jp/community/HOPE-HAMADORI
¡¦¤æ¤ë¥¥ã¥é¥°¥é¥ó¥×¥ê¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ö¤æ¤ë¥Ê¥Ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥âー¥ë¡×¡Ê2024Ç¯11·î¥ªー¥×¥ó¡Ë
https://www.beach.jp/community/CHIHOUSOUSEI/
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£2024Ç¯£¸·î¤Ë¥¯¥ª¥ó¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¡ÖÆüËÜ¡¢Âç¹¥¤¡ª¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×¡Ê https://www.beach.jp/community/TH-JP/index ¡Ë¤È¤âÏ¢·ë¤·¡¢¥¿¥¤²¦¹ñ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë ASEAN ³Æ¹ñ¤ØÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£AI ËÝÌõ¤ä±Û¶EC¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë´ðÈ×¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³¤³°¿Ê½Ð¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿ÃÏ¸µ´ë¶È¤â¸½ÃÏ¤Î¿Í¡¹¤ÈÄ¾ÀÜ¸òÎ®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤È¥¢¥¦¥È¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÁÐÊý¤òÎÏ¶¯¤¯¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
AI¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥âー¥ë¡ÖJAPAN¶¦ÁÏBASE ¤ê¤í¤«¤ë¡×¡Ö¤ê¤í¤«¤ë¡×¤È¤Ï
¡Ö¤ê¤í¤«¤ë¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ£¸¥¨¥ê¥¢¡ÊËÌ³¤Æ»¡¢ÅìËÌ¡¢ÃæÉô¡¢´ØÅì¡¢¶áµ¦¡¢Ãæ¹ñ¡¢»Í¹ñ¡¢¶å½£¡Ë¤Î¥íー¥«¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÂ«¤Í¤Þ¤¹¡£À¸³è¼Ô¤ÏÃ¯¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç»²²Ã¤Ç¤¡¢¹¥¤¤ÊÃÏ°è¤ä¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¢ÃÏ¸µ´ë¶È¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ´ë¶È¤Ï¡¢·î³Û37,500±ß¤Ç¾®·¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò³«Àß¤Ç¤¡¢AI¤ÈÂÐÏÃ¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÀ¸³è¼Ô¤È¤Î¸òÎ®¤ä¥Õ¥¡¥ó°éÀ®¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤ÎÍ³Íè¤ÈÁÛ¤¤
¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¡ÈÂè2¡¦Âè3¤ÎÃÏ¸µ¡É¤òÀ¸¤à――¿·»þÂå¤ÎÃÏ°èÁÏÀ¸
¡Ö¤ê¤í¤«¤ë¡áRe:Local¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃÏ°è¤È¤â¤¦°ìÅÙ¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ÊReconnect¡Ë¡×¡ÖÌ¥ÎÏ¤ò¸«¤Ä¤±Ä¾¤¹¡ÊRediscover¡Ë¡×¡Ö¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ò°ì½ï¤Ë¤Ä¤¯¤ë¡ÊRemix¡Ë¡×¤È¤¤¤¦£³¤Ä¤Î°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Ì¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤·¡¢Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤°¶¦ÁÏ¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤ÃÏ°èÁÏÀ¸¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ò¡¢³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
C¡õR¼Ò ¼èÄùÌò ¸åÆ£ Ìî¿Í»á¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡ÖÆüËÜ¤ÎÃÏ°è¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¸÷¤òÅö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êª¸ì¤ä±Ä¤ß¤¬Ìµ¿ô¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£C&R¼Ò¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¿¦¿Í¡¢É½¸½¼Ô¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ò»Ù¤¨¡¢¤½¤ÎÎÏ¤Ç¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ò¼Ò²ñ¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç³Î¼Â¤Ë¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÈÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¿Í¡É¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ËÜ¹½ÁÛ¤Ç¤ÏAI¤ò³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼çÌò¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤Î°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¡£°ì¿Í¤Î±Ä¤ß¤äÁÛ¤¤¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¡Ö¤ê¤í¤«¤ë¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£AI ¤ä¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤È¿Í¡¢ÃÏ°è¤ÈÃÏ°è¤ò·ë¤Ö¿¨ÇÞ¤È¤Ê¤ë――»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤æ¤ë¥¥ã¥é¥°¥é¥ó¥×¥ê¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ ²ñÄ¹ À¾ ½¨°ìÏº»á¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡Ö¡Ø¤æ¤ë¥Ðー¥¹2025¡Ù¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÃÏ°è¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ë¾ì¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤¬°ì²áÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤äÌ¤Íè¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢¡Ø¤ê¤í¤«¤ë¡Ù¤Ï»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤¿Âç¤¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬·ÑÂ³Åª¤ÊÃÏ°èÁÏÀ¸¤Ø¹¤¬¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
C&R¼Ò¤ÎÃÏ°è³èÀ²½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
C&R¼Ò¤Ï¡¢Ìë¤ÎµþÅÔ¤¬Ì£¤ï¤¨¤ëÆÃÊÌÊ¸²½ÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖÌë¤Î·Ë½Õ±¡¡×¤ä·§ËÜ¸©¹ÓÈø»Ô¤ÎÀ¤³¦°ä»º¤ÎÃº¹Û¡ÖËüÅÄ¹£¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÀéËÜºùÅ¸2.0¡¡～ºùµþ¤ÎÌ´～¡×¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¡¢JALÆÃÊÌ¥Ä¥¢ー¡ÖÌë¤ÎËÌ¶å½£¶õ¹Á¸«³Ø²ñ¡×¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¡¢Ê¡Åç¸©ÆîÁêÇÏ»Ô¼þÊÕ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¿À»ö¡ÖÁêÇÏÌîÇÏÄÉ¡Ê¤½¤¦¤Þ¤Î¤Þ¤ª¤¤¡Ë¡×¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢´ÛÎÓ»Ô¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ROBLOX¥²ー¥à¡Ö¤¿¤Æ¤Ð¤ä¤·jumping¥ª¥Óー¡ª¡×¤Î³«È¯¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤ÇÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÎÈ¯¿®¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£C&R¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤·¡¢ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿Í¤È¼Ò²ñ¤ÎË¤«¤µ¤ÎÁÏÀ¸¡×¤Î¼Â¸½¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§ÆüÂæ¥ì¥È¥í¡¦¥â¥À¥ó·úÃÛ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä
https://www.cri.co.jp/news/004791.html
¢§Ä¹ºê»Ô¤Î¿·¤¿¤ÊÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤ë¥Ä¥¢ー¤ò´ë²è¡¦³«È¯¡ª
https://www.cri.co.jp/case_studies/solution/000516.html
¢§ÇÑÔÒ¥Õ¥¡¥ó¤ÇÄ¶Ëþ°÷¡ª¡ÖÇÑÔÒ·Ê´Ñ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡×¤ò´ë²è¡¦±¿±Ä
https://www.cri.co.jp/case_studies/produce/000505.html
¢§Ê¡Åç¸©ÆîÁêÇÏ»Ô¼þÊÕ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¿À»ö¡ÖÁêÇÏÌîÇÏÄÉ¡×2Ç¯Ï¢Â³¤Ç´ë²è¡¦±¿±Ä
https://www.cri.co.jp/case_studies/produce/000494.html
¢§ROBLOX¤ò³èÍÑ¤·¤¿´Ñ¸÷¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡Ê´ÛÎÓ»Ô¡Ë
https://www.cri.co.jp/case_studies/produce/000690.html
¢§µþÅÔ¡¦ËÜ´ê»û¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ä¥¢ー
https://www.cri.co.jp/case_studies/solution/000649.html
¢§¼¯Åç³¤·³¹Ò¶õÂâÀ×¤Ç¥Ê¥¤¥È¥Ä¥¢ー¤ò´ë²è¡¦±¿±Ä
https://www.cri.co.jp/case_studies/solution/000648.html
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶»ÍÃúÌÜ£±ÈÖ£±¹æ¡¡¿·¸×ÄÌ¤êCORE
ÀßÎ©¡§1990Ç¯£³·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¹õºê ½ß
µòÅÀ¡§Åìµþ¡ÊËÜ¼Ò¡Ë¡¦Âçºå¡¦»¥ËÚ¡¦ÀçÂæ¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¡¦²£ÉÍ¡¦Àîºê¡¦¹âºê¡¦¶âÂô¡¦Ì¾¸Å²°¡¦µþÅÔ¡¦¿À¸Í¡¦¹â¾¾¡¦¹Åç¡¦Ê¡²¬¡¦·§ËÜ¡¦ÆáÇÆ¡¿¥½¥¦¥ë¡¦¾å³¤¡¦ËÌµþ¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥â¥ó¥È¥ê¥ªー¥ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§±ÇÁü¡¢¥²ー¥à¡¢Web¡¢¹¹ð¡¦½ÐÈÇ¡¢ºî²È¡¢ÉñÂæ·Ý½Ñ¡¢·úÃÛ¡¢AI/DX¡¢¥¢¥¹¥êー¥ÈÊ¬Ìî¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー»ö¶È¡ÊÇÉ¸¯¡¦¾Ò²ð¡Ë¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»ö¶È¡Ê³«È¯¡¦ÀÁÉé¡Ë¡¢¥é¥¤¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¡ÊÃÎÅªºâ»º¤Î´ë²è³«È¯¡¦Î®ÄÌ¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£C&R¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°åÎÅ¡¢IT¡¢²ñ·×¡¢Ë¡Áâ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¿©¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¢CXO¡¢¥¢¥°¥ê¥«¥ë¥Á¥ãーÊ¬Ìî¤ÇÆ±»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÊ¬Ìî¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ18¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.cri.co.jp¡¡¡Ê¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡Ë¡¡¡Ã¡¡https://www.cri.co.jp/website-sns/¡¡¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦SNS°ìÍ÷¡Ë¡¡¡Ã¡¡https://www.creativevillage.ne.jp/¡¡¡Ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡ß¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ß¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖCREATIVE VILLAGE¡×¡Ë
¥¯¥ª¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¥¯¥ª¥ó¤Ï¡¢´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¤ÈÀ¸³è¼Ô¤ò¤Ä¤Ê¤°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¹½ÃÛ¤È±¿±Ä¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£1996Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Îß·×300Ä¶¤Î´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¹ñºÝÆÃµö¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤ÎÆÃµöµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ò¶î»È¤·¡¢À¸³è¼Ô¤È¤Î´Ø·¸¹½ÃÛ¤ä²ÝÂê²ò·è¡¢»ýÂ³ÅªÈ¯Å¸¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¤Ç³Æ¼Ò¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.q-o-n.com/casestudy/(https://www.q-o-n.com/casestudy/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pressrelease-20251001)
¼ÒÌ¾¡§¥¯¥ª¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¡QON Inc.
ÁÏ¶È¡§1996Ç¯
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÉðÅÄ Î´
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¹½ÃÛ¡¿±¿±Ä¡¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
URL¡§https://www.q-o-n.com/