ÎÓÌîÄ£¤Î¡Ö¡Ø¿¹¤Î¹ñ¡¦ÌÚ¤Î³¹¡Ù¤Å¤¯¤êÀë¸À¡×¤Ë»²²è
¡¡¥Ê¥¤¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢¼ÒÄ¹¡§ÄÅ¸Í ÍµÆÁ¡Ë¤Ï10·î£±Æü¡¢ÎÓÌîÄ£¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¡Ø¿¹¤Î¹ñ¡¦ÌÚ¤Î³¹¡Ù¤Å¤¯¤êÀë¸À¡×¤Ë»¿Æ±¤·¡¢Æ±À©ÅÙ¤Ë»²²è¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡ËÜÀ©ÅÙ¤Ï¡¢·úÃÛÊª¤ÎÌÚÂ¤²½¤ä¡¢ÌÚºàÍøÍÑ¤Î¸ú²Ì¤Î¸«¤¨¤ë²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤¿´ë¶ÈÅù¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿¹ÎÓ»ñ¸»¤Î½Û´ÄÍøÍÑ¤ò¿Ê¤á¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤ÎËÉ»ß¤äÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡¡Åö¼Ò¤Ï°ú¤Â³¤¡¢½»Âð¡¦·úÃÛÊªµÚ¤ÓÊë¤é¤·ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÌÚºàÍøÍÑ¤ÎÂ¥¿Ê¤È¡¢ÌÚºàÍøÍÑ¤Ë¤è¤ëÃºÁÇÃùÂ¢¸ú²ÌÅù¤Î¸«¤¨¤ë²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÚºàÍøÍÑ³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß
Èó½»Âð¤ÎÌÚÂ¤²½¡¦ÌÚ¼Á²½¤Ë¸þ¤±¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡
ÌÚÂ¤·úÃÛ¤Ë´Ø¤¹¤ë½é´üÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ëÀìÌçÉô½ð¤È¤·¤Æ¡ÖÌÚÂ¤¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥»¥ó¥¿ー¡×¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ëー¥×¤Îµ¡Ç½¤ä¼è°úÀè¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÀ¸¤«¤·¡¢Èó½»Âð·úÃÛÊª¤ÎÌÚÂ¤²½¡¦ÌÚ¼Á²½¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñ»ººà»ÈÍÑÈæÎ¨100%¤Î°ì¸Í·ú½»Âð¤ò¶¡µë
¼«¼Ò¤ÇÊ¬¾ù¤¹¤ë°ì¸Í·ú½»Âð¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹½Â¤¶íÂÎ¤äÂÑÎÏÌÌºà¤Ê¤É·úÊª¼çÍ×Éô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ñ»ººà»ÈÍÑÈæÎ¨100%¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ù¼ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹ñ»º¤Î¥¹¥®¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥Ò¥Î¥¤ä¥«¥é¥Þ¥Ä¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¬ºàÅ¬½ê¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÆâÁõÌÚ¼Á²½
Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÇã¼èºÆÈÎ»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÌÚ¼Á²½¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖRIZ WOODTM¡Ê¥é¥¤¥º¥¦¥Ã¥É¡Ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÆâÁõÌÚ¼Á²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÚ¼Á²½¤Ë¤è¤ê¡¢½»¤Þ¤¤¤ÎÀÇ½¸þ¾å¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¡¢Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÌÚºà¾¦ÉÊ¡ÖGywood(R)¡×¤Ë¤è¤ëÊë¤é¤·ÎÎ°è¤Ç¤ÎÌÚºàÍø³èÍÑ
ÆÈ¼«¤ÎÉ½ÁØ°µÌ©¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ë¿·ÁÇºà¡ÖGywood(R)¡Ê¥®¥å¥Ã¥É¡Ë¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Æð¤é¤«¤¤¥¹¥®Åù¤Î¿ËÍÕ¼ù¤ÎÉ½ÁØ¤òÆÃ¤Ë¹âÌ©ÅÙ²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢½ý¤Ë¶¯¤¯¡¢·Ú¤¯¡¢²¹¤«¤ß¤È¾×·âµÛ¼ýÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢²È¶ñ¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¾®ÊªÅù¤ÎÉý¹¤¤ÍÑÅÓ¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
ÌÚºàÍøÍÑ¤Ë¤è¤ëÃºÁÇÃùÂ¢ÎÌ¤Î¸«¤¨¤ë²½
Åö¼Ò¤Ï¡¢ÌÚ¤ò¥ëー¥Ä¤È¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ»ºÌÚºà¤ÎÎ®ÄÌ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñ»ºÌÚºà¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤è¤ëÃºÁÇÃùÂ¢ÎÌ¤Ê¤É¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î»ö¶È³èÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Çºï¸º¤µ¤ì¤¿²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤ò¡Öºï¸º¹×¸¥ÎÌ¡×¤ÈÄêµÁ¤·¡¢¤½¤ÎÁýÂç¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯3·î´ü¤Î¹ñ»ºÌÚºà¼è°·ÎÌ¤Èºï¸º¹×¸¥ÎÌ¤Î¼ÂÀÓ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/91954/table/81_1_75e789a4622383b93dd5a86c7a34e143.jpg?v=202510010856 ]