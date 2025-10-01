アコーディア・ゴルフの６コースで「ＧＲＡＮＤ」（グラン）新ブランド運営開始



















「ＧＲＡＮＤ」シリーズについて











「ＧＲＡＮＤ」シリーズは、『日本のゴルフを、もっと豊かに、もっと上質に。』をコンセプトに、平和グループ全てのゴルフ場を牽引するシンボルとして、威厳と品位を兼ね備えたハイグレードなゴルフ場に冠されるブランドです。アコーディア・ゴルフでは「ＧＲＡＮＤ」、ＰＧＭでは引き続き「ＧＲＡＮＤ ＰＧＭ」を冠に運営いたします。

ゴルフ場ネットワークを日本全国に展開する平和グループが保有・運営する全国のゴルフ場から厳選したコースで、プレーする歓びを満喫できるチャンピオンコース。確かな気品と重厚感の中、ゆったりとくつろげるクラブハウス。食の時間を彩るレストラン。充実した品揃えのプロショップ。そしてメンバーはもちろん、ゲストの方々にいつも至高の時を感じてもらえるホスピタリティを提供するハイグレードなゴルフ場です。

「ＧＲＡＮＤ ＰＧＭ」は現在17コース、10月1日に運営開始するアコーディア・ゴルフの6コースを合わせると全国23コースが「ＧＲＡＮＤ」シリーズのゴルフ場となります。





＜アコーディア・ゴルフ「ＧＲＡＮＤ」ゴルフ場＞

ゴルフ場 ： 成田ゴルフ倶楽部（千葉県）、オーク・ヒルズカントリークラブ（千葉県）、グレンオークスカントリークラブ（千葉県）、習志野カントリークラブ（千葉県）、東千葉カントリークラブ（千葉県）、ザ・サザンリンクスゴルフクラブ（沖縄県）

「ＧＲＡＮＤ」運営開始日 ： 2025年10月1日（水） ※順次、内装/コースの一部改修を進めます。



成田ゴルフ倶楽部











https://digitalpr.jp/table_img/2726/119132/119132_web_1.png



オーク・ヒルズカントリークラブ https://digitalpr.jp/table_img/2726/119132/119132_web_1.pngオーク・ヒルズカントリークラブ











https://digitalpr.jp/table_img/2726/119132/119132_web_2.png



グレンオークスカントリークラブ





https://digitalpr.jp/table_img/2726/119132/119132_web_3.png

https://digitalpr.jp/table_img/2726/119132/119132_web_3.png



習志野カントリークラブ











https://digitalpr.jp/table_img/2726/119132/119132_web_4.png



東千葉カントリークラブ











https://digitalpr.jp/table_img/2726/119132/119132_web_5.png



ザ・サザンリンクスゴルフクラブ











https://digitalpr.jp/table_img/2726/119132/119132_web_6.png





アコーディア・ゴルフ

株式会社アコーディア・ゴルフは2003年のブランド創設以来、年齢や性別に関係なく誰もがカジュアルに楽しめるスポーツ・レジャーとしてのゴルフ環境の提供を目指し、ゴルフ場およびゴルフ練習場を運営してまいりました。2025年に「総合レジャー企業」を目指す平和グループの一員となり、同グループのＰＧＭ（パシフィックゴルフマネージメント(株)）保有の149のゴルフ場を合わせ、世界最大のゴルフ場保有会社となりました。当社は現在、1都1道2府32県に172のゴルフ場と26の練習場を運営しています。2017年、2019年には成田ゴルフ倶楽部にて米国PGATOURチャンピオンズが開催され、2019年から2024年（うち2020年を除く）には習志野カントリークラブにて米国PGATOURトーナメントが開催されました。当社は豊かで、上質なハイグレードなゴルフ機会の提供はもちろん、ゴルファーの満足度の向上のため、誰もが身近で、気軽にゴルフを楽しんでいただけるよう、今後も皆さまに選ばれるゴルフ運営会社を目指してまいります。

公式予約サイト https://www.accordiagolf.com

コーポレートサイト https://www.accordiagolf.com/corp/

改修例：左）ザ・サザンリンクスゴルフクラブ 右）習志野カントリークラブ 外観リニューアルイメージ左）東千葉カントリークラブ 右）オーク・ヒルズカントリークラブ エントランスホールリニューアルイメージ習志野カントリークラブ エントランスホールリニューアルイメージ左）成田ゴルフ倶楽部 右）グレンオークスカントリークラブ レストランリニューアルイメージ