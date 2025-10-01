「ダッフィー＆フレンズのシークレット・オブ・スノーウィーデイ」グッズやフードスーベニアなどが11月4日（火）に新登場

株式会社オリエンタルランド

東京ディズニーシー（R）では、ダッフィーたちが、みんなで雪遊びをして遊ぶなかで、“雪の日のひみつ”に気づき心おどらせるストーリーを描いた「ダッフィー＆フレンズのシークレット・オブ・スノーウィーデイ」のグッズやフードスーベニア等を、11月4日（火）から2026年1月7日（水）までの期間限定で販売します。ダッフィーたちが、冬の景色のなか、普段は気がつかないようなちょっとした幸せな瞬間を見つける様子を表現した、気持ちがあたたかくなるデザインです。また、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ（R）ではスペシャルメニューを販売するほか、ディズニーリゾートラインでも「ダッフィー＆フレンズのシークレット・オブ・スノーウィーデイ」デザインのフリーきっぷを販売します。

※一部のグッズは、12月25日（木）までの販売です。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

「ダッフィー＆フレンズのシークレット・オブ・スノーウィーデイ」◇ストーリー◇

雪が積もったある日、みんなは大よろこびで外に出ました。

「そうだ！これを使って雪だるまをつくらない？」

クッキー・アンはそう言うとカバンの中からいろいろなものを取り出しました。

「わぁ、すごい！」「つくろう！」「つくろう！」

みんなが思い思いのアイデアを出しあって、

世界にひとつだけの雪だるまが完成しました。

「ちょっと寒くなってきたね。そろそろ帰ろうか」

帰り支度を始めてまわりが静かになると、少し不安そうにダッフィーが言いました。

「雪の中って、なんだかすごく静かだね」

するとオル・メルがとっさに言いました。「ねえ、“雪の日のひみつ”って知ってる？」

「ひみつ？」リーナ・ベルはすかさず虫メガネを出してあたりを見渡しました。

「うーん、どこにも見あたらないけど」

「虫メガネでは分からないかも。みんな、目を閉じてみて」

ひゅー ひゅー 雪の日の風の音

シャラ シャラ シャラ 風で枝が揺れる音

ぱた ぱた 枝から雪が落ちる音

「ホントだ！目を閉じるとすてきな音がいっぱい聞こえてくるんだね」

「“雪の日のひみつ”って楽しいね」

「ぼく、この音を聞きながら帰りたいな」ダッフィーが目を閉じたままつぶやくと

クッキー・アンが言いました。「でもそのまま歩くと危ないんじゃない？」

「大丈夫。“雪の日のひみつ”に一度気づくと、目を閉じなくても聞こえるようになるんだよ」

オル・メルはっにこり笑って、ダッフィーに言いました。

みんなは“雪の日のひみつ”に心おどらせながら家に向かいました。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【冬にぴったりなグッズ】

「ダッフィー＆フレンズのシークレット・オブ・スノーウィーデイ」の装いのダッフィー、オル・メル、クッキー・アン、リーナ・ベルのぬいぐるみコスチュームが登場します。それぞれ、もこもこのパーカーやニット帽、マフラー、コートなど冬にぴったりなデザインです。

また、オル・メルのぬいぐるみがついたマフラーやリーナ・ベルのリュックサックに収納できるブランケット、雪玉のようなふわふわのストラップを手首に通してご使用いただけるスマートフォンアクセサリーなど、パークや普段使いにもぴったりなグッズが登場します。

そのほか、ダッフィー＆フレンズをイメージした雪だるまのグッズが登場します。コロンとした姿に気持ちがほっこりするぬいぐるみチャームは、もこもこ生地の雪だるまに、ニット帽やマフラーなど、それぞれのキャラクターに合わせあたたかな冬の恰好をしています。バッグにつけても、冬のお部屋を彩るインテリアとしてもおすすめです。そのほか、クリップで肩にくっつけることができるくっつきぬいぐるみや、パッチン、ショルダーバッグなどを身に着けて、もこもこの雪だるまとともに冬のパークを一緒に散策すれば、皆さんの冬をより楽しく、そして気持ちを温かくしてくれるはずです。

【クリスマスにぴったりなグッズ】

クリスマス仕様のダッフィーのぬいぐるみコスチュームやクリスマスツリーに抱きつくリーナ・ベルのクリスマスツリー、そしてオル・メルの大きなぬいぐるみが登場します。

ぬいぐるみコスチュームは、皆さんと一緒にいてくれるダッフィーのぬいぐるみに、クリスマスらしいコスチュームのサンタ帽とケープを着せてあげると、あっという間にクリスマスにぴったりな装いになるグッズです。また、白いニット帽とマフラーを身につけたおおきなオル・メルのぬいぐるみは、ぎゅっと抱きしめると気持ちがあたたかくなります。大切な方へのクリスマスプレゼントにもおすすめです。ダッフィー＆フレンズと一緒に楽しいクリスマスのひと時をすごしてみてはいかがでしょうか。

※クリスマス仕様のダッフィーのぬいぐるみコスチュームとリーナ・ベルのクリスマスツリーは、11月4日（火）

から12月25日（木）の期間で販売します。

【「ダッフィー＆フレンズのシークレット・オブ・スノーウィーデイ」のメニュー】

レストラン「ケープコッド・クックオフ」では、キウイやレモンの果肉がゴロゴロと入り、甘酸っぱさと食感を楽しめるオル・メルをイメージしたスペシャルドリンクが登場します。

また、チョコレートを使ったスウィーツとともに楽しむことができる、「ダッフィー＆フレンズのシークレット・オブ・スノーウィーデイ」のメニューやフードスーベニアを販売します。チョコと紅茶のムースには、雪の日を楽しむダッフィー＆フレンズが描かれたスーベニアカップを、またチョコチップとカフェモカクリームが入ったマフィンには、スーベニアプレートを付けることができます。そのほか、対象メニューには、スーベニアランチケースやスーベニアドリンクボトルを付けることができます。

【主な販売店舗】

ぬいぐるみバッジ：東京ディズニーリゾート(R)・アプリ

その他のグッズ：マクダックス・デパートメントストア

※東京ディズニーリゾート・アプリでの購入には、当日の東京ディズニーシー入園済みパークチケットが必要です。

※店舗での購入にはスタンバイパスが必要となる場合があります。

メニュー、フードスーベニア： ケープコッド・クックオフ

※グッズやメニューの販売方法や詳細は、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトにてご確認いただけます。

（グッズ：https://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/duffy/special/secretofasnowyday/index.html#goods

メニュー：https://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/duffy/special/secretofasnowyday/menu.html)

※状況により販売店舗が変更になる場合があります。

※グッズやメニューの内容や販売店舗は予告なく変更になる場合があります。また、在庫状況により、期間中であっても品切れや販売終了となる場合や、期間終了後も販売を継続する場合があります。

【ディズニーホテル】

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの中国料理レストラン「シルクロードガーデン」では、11月4日（火）から2026年1月7日（水）までの期間、“ダッフィー＆フレンズのシークレット・オブ・スノーウィーデイ”カントニーズランチが登場します。前菜や中国蒸しパン、メイン料理に加えて、ダッフィー＆フレンズや雪だるまのモチーフがあしらわれたデザートをお楽しみいただけます。そのほかにも同店舗ではランチタイムに、りんごジュースをベースに、レモンジュースとソーダを合わせた、さっぱりとした味わいの“ダッフィー＆フレンズのシークレット・オブ・スノーウィーデイ”スペシャルドリンクをご用意します。

【ディズニーリゾートライン】

ディズニーリゾートラインでは、11 月4日（火)から2026年1月7日（水)まで「ダッフィー＆フレンズのシークレット・オブ・スノーウィーデイ」デザインのフリーきっぷを各駅の自動券売機で販売します。

※在庫状況により、販売期間中であっても販売終了となる場合があります。

※写真はすべてイメージです （C）Disney