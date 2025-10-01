THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

当社は、2025年９月18日付「株式会社スティルアンの株式取得（子会社化）及び特定子会社の異動に関するお知らせ」において、ブライダル事業の株式会社スティルアン（代表取締役 石川学、静岡県浜松市中央区田町326番地30、以下「スティルアン社」といいます。）の取得について公表いたしました。

当該公表のとおり、9月30日、株式譲渡の払込を実行し、子会社化を完了いたしましたので、お知らせいたします。スティルアン社は前期（2024年12月期）の実績として売上高14億円、営業利益27百万円を計上しており、今後、当社グループへの業績貢献が期待されます。

本件は、今期2025年９月に新設したＭ＆Ａ戦略本部による第一号案件であり、短期的な利益獲得を目指すのではなく、当社グループの「Ｍ＆Ａ安心宣言」で約束した、現場主義を第一義に基づき取得した企業に伴走し、惜しみない支援をすることによる長期的な成長を目指して、「結婚式を挙げて良かった」という感動の価値を広く発信し、利益拡大と社会貢献の両立を図るとともに、浜松地域のさらなる発展に寄与してまいります。

当社は、執行役員社長CEOの亀田による新体制のもと、今後、さらなる多くのＭ＆Ａ案件獲得に向けて尽力してまいります。