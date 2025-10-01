【ラグビー】コベルコ神戸スティーラーズ　12月13日(土) ホストゲーム開幕戦で「シーズン記念Tシャツ」を先着15,000名様にプレゼントします！

株式会社神戸製鋼所



12月13日(土)にノエビアスタジアム神戸で開催されるホストゲーム開幕戦で、来場者プレゼントとして「シーズン記念Tシャツ」を先着15,000名様にプレゼントいたします。

今シーズンのデザインテーマは、昨シーズンに引き続き神戸の街並みを取り入れ、神戸のシンボルデザインである「神戸タータン」を取り入れたおしゃれな仕上がりとなっております！

ぜひ12月13日はノエビアスタジアム神戸へご来場いただき、「シーズン記念Tシャツ」をGETしてシーズンを共に戦いましょう！

◆配布内容

シーズン記念Tシャツ(LLサイズのみ) 先着15,000名様

◆配布場所

入場ゲートにて配布いたします。

◆配布時の注意事項

シーズンTシャツの転売(オークションへの出品・落札・インターネット上での売買など)は一切禁止とさせていただきます。チケット1枚につき、Tシャツ1枚お渡しします。(チケットをお持ちでない未就学児は対象外)紛失、もらい忘れなどによる再配布は行いませんので、必ず入場時にお受け取り下さい。再入場時の配布はございません。

◆過去4シーズンのTシャツデザインについては以下よりご覧ください。

NTTリーグワン2024-25(https://www.kobesteelers.com/news/post23090/)

NTTリーグワン2023-24(https://www.kobesteelers.com/news/post19506/)

NTTリーグワン2022-23(https://www.kobesteelers.com/news/game_info-2022-11-1224t1/)

NTTリーグワン2022(https://www.kobesteelers.com/news/game_info-2021-12-t/)

▼チケット購入は「Ticket Rugby」(https://ticketrugby.jp/team/steelers)から

▼チケット購入には「JAPAN RUGBY ID」(https://japan-rugby-id.jp/)への登録が必要です

▼NTTリーグワン2025-26シーズン チケット販売スケジュールはこちら

▼チケット価格はこちら(https://www.kobesteelers.com/ticket/)

▼チケット購入方法はこちら(https://ticketrugby.jp/guide/registration)

▼Ticket RugbyのFAQはこちら(http://redirect.pia.jp/pc/support_ticketrugby-api.htmlhttp://redirect.pia.jp/pc/support_ticketrugby-api.html)