建設会社が音楽でつなぐ、地域の新しい交流 永賢組がSTATION Aiにて『100万人のクラシックライブ』を開催

株式会社永賢組

建築・土木・不動産の株式会社永賢組（本社:愛知県春日井市、代表:永草孝憲、グループ売上103億円、以下:永賢組）は、建設業として「まちをつくる」だけでなく、『人と人、世代と世代をつなぐ』新たな地域共創の形を目指し、STATION Ai株式会社にて『100万人のクラシックライブ』を開催します。

今回、スタートアップや多様な人材が集う日本最大級のイノベーション拠点『STATION Ai』を会場とすることで、業種や世代を超えた交流と、新しい価値創造の場を実現します。

建設業の枠を超え、音楽を通じて地域社会に新たなつながりと未来を生み出すこの取り組みに、ぜひ多くの皆さまのご参加をお待ちしております。

過去の別会場で開催された『100万人のクラシックライブ』演奏風景

◆開催概要

日時 ：2025年10月24日（金）17時～18時

会場 ：STATION Ai 7F（愛知県名古屋市昭和区鶴舞1-2-32）

参加方法：下記応募フォームより事前予約

https://forms.office.com/r/Tc8jsydTRv

参加費 ：無料（どなたでもご参加いただけます）

定員 ：40名

◆出演演奏家

ヴァイオリン：宇佐見 優（うさみ ゆう）

名古屋市立菊里高校音楽科を経て、愛知県立芸術大学音楽学部音楽科器楽専攻弦楽器コース卒業。現在はヴァイオリン・ヴィオラ奏者として室内楽・レコーディング・オーケストラなどで活動中。一般社団法人アマービレフィルハーモニー管弦楽団アソシエイトプレイヤー。録音専門オーケストラgaQdan所属。

ピアノ：山之内 里衣（やまのうち りえ）

名古屋音楽大学卒業、同大学院修了。在学中にセントラル愛知交響楽団との共演を果たす。様々なコンクールでの受賞歴を持ち、多岐にわたる音楽ジャンルの活動の他にも、後進の育成・合唱指導やサウンドロゴの楽曲提供、トヨタカローラ名古屋のランドクルーザーのイメージモデルなど、様々な分野で活躍中。

STATION Ai株式会社について

STATION Ai（ステーションエーアイ）は、2024年10月に名古屋市鶴舞に開業した日本最大級のオープンイノベーション拠点です。新規事業創出を目指すスタートアップや国内外の企業が入居し、カフェ・レストラン、ホテル、託児施設なども併設。どなたでも利用できるオープンな施設として、多様な人材・企業・アイデアが集い、交流とイノベーションを促進しています。

株式会社永賢組について

永賢組は1955年に愛知県春日井市で創業。『新しいこと、デカデカと。』をコーポレートメッセージとして掲げ、建設業界の枠を超えて大胆な発想と着実な実行力で、まだない景色をつくることを目指します。事業内容は、建築・土木・不動産事業をはじめとし、各分野のスペシャリストが集まっております。建築事業では商業・医療・福祉施設から集合住宅まで幅広く、土木事業では公共工事を中心に、不動産事業では土地探しからアフターフォロー(リフォーム等)まで全ての工程を社内でサポートしております。

会社名 ：株式会社永賢組（ながけんぐみ）

代表者 ：代表取締役 永草 孝憲（ながくさ たかのり）

所在地 ：愛知県春日井市堀ノ内町4丁目1-20

創業 ：1955年3月

資本金 ：1億5千万円

事業内容：建築事業・工場、商業施設、倉庫、教育施設、医療／福祉施設などの建築、リフォーム

土木事業・造成開発、外構工事など

不動産事業・売買、仲介、開発

社会貢献活動・『100万人のクラシックライブ』東海支部運営、春日市への寄付活動など

URL ：https://www.nagaken.com/ (https://www.nagaken.com/)

＜グループ会社＞

・株式会社DESIGNLINKS

・環境理化株式会社

・株式会社デイジー

・株式会社山建重機

・大脇建設株式会社

【お問い合せ先】

株式会社永賢組 広報担当：加藤麻衣（かとう まい）m-kato@nagaken.com／080-9002-1639