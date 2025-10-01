東海地区最大級の日本茶イベント「chayoi park nagoya」が今年も名古屋で開催!!

【chayoi park nagoya 2025 開催決定!!】

株式会社 茶淹イラスト：CONVENIENCE YOUNG

株式会社 茶淹（ちゃえん：愛知県名古屋市：代表取締役 伊藤尚哉）は、FabCafe Nagoya（ファブカフェ ナゴヤ：愛知県名古屋市）との共催により、MITTS WORKS（愛知県春日井市：代表 阿部充朗）と協力し、東海地区最大級の日本茶イベント「chayoi park nagoya（チャヨイパークナゴヤ）2025」を開催いたします。

昨年の初開催では多くのお客様にご来場いただき、大盛況となった『chayoi park nagoya』

今年はさらに規模を拡大し、全国から茶農家・茶師・日本茶専門店・急須作家が集結します。

【開催概要】

・日時：2025年11月22日(土)・23日(日)

・時間：10:00～16:00

・会場：レイヤードヒサヤオオドオリ ZONE1 FabCafe Nagoya前 芝生広場（愛知県名古屋市中区丸の内3-6-18）

・共催：株式会社 茶淹／株式会社 FabCafe Nagoya

・協力：MITTS WORKS

・入場料：無料 ※各ブースでの試飲には参加チケット（リストバンド）が必要になります

【開催目的】

名古屋エリアおよび東海地区における日本茶文化のさらなる発展と、新しい日本茶の楽しみ方を広く発信することを目的としています。

【イベント内容】

・全国100種類以上の日本茶を飲み比べできる試飲企画

・オリジナル湯呑み付きチケットの販売

・ワークショップ（近日公開予定）

・トークイベント（近日公開予定）

・茶器販売ブースや、和菓子・軽食のフードエリア

※第二弾以降の出店者・ワークショップやトークイベントなどの詳細は公式Instagramにて順次発表予定

【企画のご案内】

昨年（2024/12/1）開催の様子

～日本茶がもっと好きになる1日 ～

私たちにとってとても身近な存在の「お茶」。

だけど、日本茶にはまだまだ知らない魅力や楽しみ方がたくさんあります。

全国各地から集結した茶農家、茶師、日本茶専門店、急須作家の皆さんと、日本茶の美味しさ、楽しみ方、新たな魅力を伝えるイベントを開催します。

全国各地のお茶の飲み比べ、ワークショップ、トークイベントなど、ここでしか味わえない日本茶体験をお楽しみください。

2回目となる今回は、従来のお茶1杯につき1枚のチケット制から参加チケット（リストバンド）方式へと変更。

リストバンドを提示してオリジナル湯呑みを受け取り、各ブースでより自由に試飲を楽しめ、気に入ったお茶はその場で購入することも可能です。

【チケット情報】

お得な前売り試飲チケット販売中!!

○ 前売り / 2025デザイン湯呑み付き

・2日間通し 3,500円（税込）

・1日のみ 2,000円（税込）

○ 前売り / 湯呑みなし ※昨年の湯呑みを持参される方限定

・2日間通し 3,000円（税込）

・1日のみ 1,600円（税込）

○ 当日券（1日のみ）

・湯呑みあり 2,500円（税込）

・湯呑み無し 2,000円（税込）

▼chayoi park nagoya 2025前売りチケット

https://chayoiparknagoya2025.peatix.com/

【出店者情報（第一弾）】

🍵 お茶生産者

・池乃屋園（埼玉県）

・雲ノ南農園（島根県）※11/22(土)のみ

・さしま茶 吉田茶園（茨城県）

・鈴木茶苑（静岡県）

・anon（静岡県）

・中窪製茶園（京都府）

・日々茶焙（岐阜県）

・UKIYO TEA -仙霊茶-（兵庫県）

・山の中のお茶屋さん【新田製茶】（岐阜県）※11/22(土)のみ

・清ざね茶園（鹿児島県）

・白川茶手もみ保存会（岐阜県）

🍵 お茶屋さん

・茶菓 瑞の便り（愛知県）※11/22(土)のみ

・1_34cafe（井指製茶・愛知県）

・GOOD TIMING TEA（静岡県）

・茶と菓と いい日（兵庫県）

🍵 茶器

・株式会社ヤマキイカイ（愛知県）

・晋山窯ヤマツ（岐阜県）

・高橋つぐみ（愛知県）

🍵 Food & Sweets

・一汁おにぎりニギ（愛知県）

・conco8/こんこや（岐阜県）

▼chayoi park nagoya HP

https://chayoipark-nagoya.studio.site/



▼chayoi park nagoya 公式インスタグラム

https://www.instagram.com/chayoi_nagoya/

https://prtimes.jp/a/?f=d63844-11-30d8622406c67610758b5f895a0b434d.pdf