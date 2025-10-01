ニフティ、「@nifty光」×「@nifty光テレビ」同時申込キャンペーンを実施

ニフティ株式会社

二フティ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：前島 一就、以下当社）は、「＠nifty光」の申し込みと同時に「＠nifty光テレビ」の新規申込をした方を対象に『「@nifty光」×「@nifty光テレビ」同時申込キャンペーン』を10月1日（水）から実施します。

本キャンペーンでは、2025年10月1日（水）～11月3日（月）の期間中に「＠nifty光」の申し込みと同時に「＠nifty光テレビ」の新規申込・開通が確認できた方を対象に、「ニフティポイントクラブ」のポイント（以下、ニフティポイント）をプレゼントします。

「＠nifty光」と同時に「＠nifty光テレビ」に申し込みの場合は3,300ポイント、「＠nifty光」と同時に「＠nifty光テレビ」と「スカパー！」対象チャンネルに申し込みの場合は13,000ポイントをプレゼントします。

なお、ニフティポイントは1ポイント＝1.5円として利用できるため、それぞれ4,950円分（税込）、19,500円分（税込）として活用いただけます。（注1）本キャンペーン特典のニフティポイントを活用することで、最大で実質20カ月分の「@nifty光テレビ」の月額利用料が無料となります。

■キャンペーン概要

○キャンペーンページ（「＠nifty光テレビ」公式サイト）

https://nifty.jp/a155

○実施期間

2025年10月1日（水）～11月3日（月）

○対象・特典

【「＠nifty光」と同時に「＠nifty光テレビ」に申し込みの場合】

・特典：ニフティポイント3,300ポイントプレゼント

・対象：「＠nifty光」と同時に「＠nifty光テレビ」を新規に申し込み・開通された方

【「＠nifty光」と同時に「＠nifty光テレビ」＆「スカパー！」対象チャンネルに申し込みの場合】

・特典：ニフティポイント13,000ポイントプレゼント

・対象：「＠nifty光」と同時に「＠nifty光テレビ」を新規で申し込み、「スカパー！」に新規加入の上、1件1,980円/月（税込）以上のプランまたはチャンネルを契約された方

○注意事項

・本特典は、予告なく内容を変更もしくは終了となる場合があります。

・ポイント付与時期やその他の注意事項は「＠nifty光テレビ」公式サイト(https://nifty.jp/a155)を確認してください。

・「@nifty光3年プラン（N）1ギガ」/「@nifty光2年プラン（N）1ギガ」/「@nifty光3年プラン（N）10ギガ」/「@nifty光2年プラン（N）10ギガ」を新規・転用・事業者変更で申し込みいただいた場合に適用となります。

・特典は「＠nifty光テレビ」の申し込みが新規の場合に適用になります。「@nifty光 1ギガ」/「＠nifty光 10ギガ」を転用や事業者変更で申し込みの場合、「＠nifty光テレビ」の申し込みが新規の場合は特典の対象になりますが、フレッツ・テレビ、他社光テレビからの乗り換えは本キャンペーンの対象外になります。

■「ニフティポイントクラブ」(https://lifemedia.jp/)について

運営実績20年以上のポイントサービス。

お買い物や無料ゲーム、アンケート回答などでポイントを貯めることができ、貯めたポイントは現金や電子マネーなどに交換できます。

「@nifty使用権」や「ノジマスーパーポイント」（注2）に交換すると、ポイントの価値が現金換算で1.5倍となり、@niftyのインターネット利用料金やノジマでの家電購入がお得になります。

注1）「＠nifty光」と同時に「＠nifty光テレビ」に申し込みの場合は、初月無料に加え、特典のニフティポイント3,300ポイントを＠nifty使用権に交換し、「＠nifty光テレビ」月額利用料とテレビ視聴サービス利用料に充当することで、6カ月分無料になります。

「＠nifty光」と同時に「＠nifty光テレビ」＆「スカパー！」対象チャンネルに申し込みの場合は、初月無料に加え、特典のニフティポイント13,000ポイントを＠nifty使用権に交換し、「＠nifty光テレビ」月額利用料とテレビ視聴サービス利用料に充当することで、20カ月分無料になります。

注2）デジタル家電専門店「ノジマ」のモバイルポイント会員様限定のポイントサービス。

購入製品に応じてお買い物に使えるポイントが貯まり、1ポイント＝1円として、ノジマでのお買い物に利用いただけます。

※製品名、サービス名などは一般に各社の商標または登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。予告なしに変更されることがあります。