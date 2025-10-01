FUJIFILM 映像制作用カメラ「GFX ETERNA 55」 10/15・16 東京・半蔵門で導入相談会を開催

株式会社システムファイブ

株式会社システムファイブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川 行洋）は、FUJIFILM「GFX ETERNA 55」の導入相談会を開催いたします。

GFX ETERNA 55は、35mm判の約1.7倍となる対角約55mm・約1億2百万画素のラージフォーマットセンサーを搭載しており、注目の新製品です。

本イベントはGFX ETERNA 55に興味があり、導入をご検討中の方を対象に、メーカー担当者（セールス / 技術）との1対1の相談を通じて、製品理解や実写検証、運用設計の解像度を高めて、導入判断を前に進めていただくイベントです。

45分という限られた時間ではありますが、参加者様のニーズに合わせて柔軟にカスタマイズ可能です。

製品に関するご質問を存分にいただいても構いませんし、時間いっぱいを使って設定メニューの操作検証や実写撮影を行っていただくことも可能です。

購入前にじっくり検討したいお客様に最適なイベントですので、ぜひ奮ってご参加ください。

お申し込みはこちら :https://info.system5.jp/proseminar/archives/27581

日時

2025年10月15日(水) 13:00～18:00（全5枠 / 1枠45分）

2025年10月16日(木) 10:00～12:00 / 13:00～18:00（全7枠 / 1枠45分）

会場

株式会社システムファイブ 4階 会議室2

〒102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一生命ビル4階(https://www.google.com/maps/place/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%96+PROGEAR%E5%8D%8A%E8%94%B5%E9%96%80/@35.683125,139.740534,14z/data=!4m6!3m5!1s0x60188c7af1c919ed:0x287073de6fd4c355!8m2!3d35.6831254!4d139.7405341!16s%2Fg%2F1hf082gg7?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDkyOC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)



東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」6番出口から徒歩1分

東京メトロ有楽町線「麹町駅」1番出口から徒歩3分

お申し込み

【参加無料・要申込】です。

※1枠1組まで

※ご予約時にご来場予定の人数を選択してください

※予約画面は1時間の枠が設定されておりますが、相談会は45分間となります。

以下よりお申し込みください。

主催

富士フイルムイメージングシステム株式会社

株式会社システムファイブ

株式会社システムファイブについて

1989年に名古屋で創業した放送業務用映像システムインテグレーターです。映像業界トップのアクセス数を誇る映像制作者向けポータルサイト「SYSTEM5.jp」の運営を通じて、機材販売や技術セミナー等、各種専門サービスを提供しています。東京・半蔵門では映像機器・音響機器の専門ショールーム「PROGEAR半蔵門」を運営。各種機材を展示・販売しています。

社名 ： 株式会社システムファイブ（System5 Co., Ltd.）

代表者 ： 代表取締役社長 小川 行洋

本社所在地 ： 〒102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一生命ビル1階

ウェブサイト：https://www.system5.jp/