【TOPZEE 電気掛敷毛布｜究極のふわとろ肌ざわり、ラビットファー調新作登場】

香港捷賽科技有限公司

冬をもっと特別に。心地よさに包まれる、新しいあたたかさ

寒さが深まる季節に欠かせない電気毛布。

TOPZEEから、ラビットファーのようなふんわり感と高い機能性を両立した新作「電気掛敷毛布」が登場しました。

まるでウサギに触れているかのようなやわらかな肌ざわりと、安心して使える省エネ設計で、冬の暮らしをより快適に彩ります。

税込み価格：\11,800

商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FNMP9NWN

特徴と魅力

◆ ふわとろ感触のラビットファー調素材

・毛先の長い繊維を採用し、ふんわりとした触り心地を実現。

・表地はラビットファー調、裏地はフランネルの二重仕立てで、異なる質感を楽しめます。

・角度によって変わる表情と淡い色合いが、見た目にも高級感をプラス。

◆ 快適さを支える多機能設計

・10段階の温度調節でお好みの暖かさを選べる

・1～9時間のタイマー機能付きで、就寝時にも安心

・U字型NTC電熱線で超高速加熱＆均一な温度をキープ

◆ 清潔・省エネで安心

・ダニ退治機能搭載、水洗い可能でいつでも清潔

・過熱保護機能とPSE認証取得で安全性も確保

・高効率加熱で省エネを実現し、冬の光熱費も抑えられます

◆ 大判サイズでマルチに活躍

・188×130cmの大判サイズで、掛け毛布・敷き毛布としてはもちろん、肩掛けやひざ掛けとしても使用可能。軽量で扱いやすく、リビングから寝室まで幅広いシーンで活躍します。

今年のTOPZEE電機毛布シリーズは、多くのメディアでも注目されています。本製品は人気雑誌『andGirl』に掲載され、冬の注目アイテムとして話題に。さらに、同シリーズの他アイテムはテレビ番組『バズルの泉』でも紹介されました。

商品仕様

商品名：TOPZEE 電気かけしき毛布

型番：GLJP-1103

サイズ：188×130cm

素材：ラビットファー調、フランネル

温度調節：30/32/34/36/38/40/42/44/46/48℃

切タイマー：1/2/3/4/5/6/7/8/9時間

機能：メモリー機能

お手入れ：本体洗濯機で丸洗い可能

安全装置：短絡検出保護、過熱検出保護、温度ヒューズ

TOPZEE/トップジーについて

TOPZEEは、平成30年に東京で生まれたライフスタイルソリューションプランドです。私たちの製品を通して皆さまのより豊かなライフスタイルを実現し、喜びや愉しさ、安心と言った物質的な豊かさ以上の、心も豊かになれるような製品を生み出すプランドになりたいと考えています。

多様なモノが溢れる現代において、本当に自分のライフスタイルや価値観に合った製品を選択することが難しい時代になりました。そのような時代において、私たちは製品の本質を見極め、シンプルかつ一歩進んだ製品を合理的な価格で提供したい。そして、私たちの製品を通してより豊かなライフスタイルを実現し、喜びや愉しさ、安心と言った物質的な豊かさ以上の、心も豊かになれるような製品を生み出すブランドになりたいと考えています。

【会社概要】

会社名：株式会社Power Engine

所在地：東京都荒川区東日暮里六丁目 4 6 番17号TSビル2F

電話番号：080-9446-7718

TOPZEE JAPAN 公式 アマゾン市場店：https://www.amazon.co.jp/stores/page/3485FE0F-1105-49F9-8296-879CEB96DBDF?ingress=2&visitId=ddf8675a-8387-4cf9-934d-ce8e0051d076&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto&ref_=ast_bln(https://www.amazon.co.jp/stores/page/3485FE0F-1105-49F9-8296-879CEB96DBDF?ingress=2&visitId=ddf8675a-8387-4cf9-934d-ce8e0051d076&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto&ref_=ast_bln)

TOPZEE JAPAN 公式 楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/muuva/