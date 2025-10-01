不動産新卒採用に革命を──Gerbera社、AI×不動産教育と採用をつなぐ、不動産キャリア支援プラットフォーム【ガクフドキャリア】を提供開始

株式会社Gerbera

2025年10月1日株式会社Gerbera（本社：大阪府大阪市、代表取締役：吉岡 歩真、以下「Gerbera」）は、不動産業界での採用のミスマッチを減らし、新卒採用を加速させる不動産キャリアプラットフォーム「ガクフドキャリア」を発表した。本プラットフォームは、学生がAI×教育、現場体験を元に不動産キャリア支援までを一気通貫してサポートすることで、不動産業界での新卒採用を飛躍的に向上させることを目的としている。

「ガクフドキャリア」について：https://gakufudo-career.jp/(https://gakufudo-career.jp)

「ガクフドキャリア」CM：https://youtu.be/GUJU9nFjEw0(https://youtu.be/GUJU9nFjEw0)

「ガクフドキャリア」は、不動産業界に関心を持つ学生が、AIへの相談、実務を通じて学び、挑戦し、将来のキャリアを描ける仕組みを提供する取り組みです。

私たちは、このプロジェクトを通じて、学生にとっての成長の場を創り出すとともに、不動産業界全体の未来を担う人材育成に貢献してまいります。

■ 製品概要：「ガクフドキャリア企業システム」

「ガクフドキャリア」では、大学生が学習した不動産業での実績をスコア化し、大学生にスカウトメッセージを送信することができる。

新卒採用を飛躍的に向上させる。

「ガクフドキャリア」企業登録ページ：https://gakufudo-career.com/company/login(https://gakufudo-career.com/company/login)

■ 製品概要：「ガクフドキャリア学生システム」

不動産業界に興味がある学生は、学習チャット機能の利用、不動産業界での実績やプロフィールを充実させることにより学習スコアが向上する。

不動産業界への理解を深める

「ガクフドキャリア」学生登録ページ：https://gakufudo-career.com/auth/login(https://gakufudo-career.com/auth/login)

■ 今後の展望

「ガクフドキャリア」では、以下の展望を掲げ進めてまいります。

PHASE1：学習体験の充実

PHASE2：採用マッチングの高度化

PHASE3：独立プログラムとコミュニティ形成

PHASE4：大学・業界団体との提携

■ 代表メッセージ

不動産業界は、暮らしを支え、社会を形づくる大切なフィールドです。不動産業界への理解を学生の皆さんに届け、企業とのミスマッチをなくすのが「ガクフドキャリア」、Gerberaの使命です。

私たちは「ガクフドキャリア」を通じて、学生が早い段階から実践的に業界に触れ、挑戦し、未来を描ける環境を提供したいと考えています。

■Gerberaについて

Gerberaは、「学生の当たり前を変える」というビジョンのもと、不動産賃貸仲介やSNSマーケティングをはじめとする幅広いサービスを展開しています。

代表者：代表取締役 吉岡 歩真

本社：〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-13-20 四ツ橋ストークマンション 303号室

東京オフィス：〒150-0051 東京都渋谷区千駄ケ谷５丁目１４－７ ゼニス南新宿 202号室

名古屋オフィス：〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-8-22 大森ビル4階

設立：2022年4月

事業内容：不動産賃貸仲介業、不動産売買仲介業、不動産買取再販事業、不動産賃貸管理事業、SNSアカウント運用代行、ガクフドキャリア

公式サイト：https://gerbera-group.com/(https://gerbera-group.com/)

ガクフドキャリサイト：https://gakufudo-career.jp/(https://gakufudo-career.jp/)

ガクフドキャリア公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@734cycdz(https://line.me/R/ti/p/@734cycdz)

Gerbera公式LINE：https://page.line.me/?accountId=885xyknx(https://page.line.me/?accountId=885xyknx)

youtube：https://youtube.com/@gerbera_ch?si=HSYg8RVr_roLwdMJ(https://youtube.com/@gerbera_ch?si=HSYg8RVr_roLwdMJ)

Instagram：https://www.instagram.com/gakufudo_career?igsh=ZWk5N2lkeHJieDl6&utm_source=qr(https://www.instagram.com/gakufudo_career?igsh=ZWk5N2lkeHJieDl6&utm_source=qr)

総合お問合せ：https://gakufudo-career.jp/contact/(https://gakufudo-career.jp/contact/)

メディアお問い合わせ：https://gakufudo-career.jp/contact/(https://gakufudo-career.jp/contact/)