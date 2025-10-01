髪を整えながら頭皮ケアも。フェスティノ［サロンケア スカルプイオンブラシ］新発売

ウィナーズ株式会社

「FESTINO（フェスティノ）」（発売元：ウィナーズ株式会社、東京都渋谷区、代表取締役：岡野真二）より、［サロンケア スカルプイオンブラシ］を2025年10月2日に発売いたします。

髪質や用途、好みに応じて付け替えができる2種のアタッチメントブラシを付属。どちらも頭皮を心地よく刺激し、何度もブラッシングしたくなるような気持ち良さです。

2種類のブラシヘッド

- メタルブラシメタルブラシ

髪への摩擦が少なく、髪質を選ばず使えます。ピンの先端が丸いので、髪通りが良くなめらかにブラッシング。頭皮や髪に負担をかけずに穏やかな使い心地です。

- シリコンブラシシリコンブラシ

あたりがやわらかいシリコンの質感で、やさしい刺激が頭皮ケアにおすすめ。粗目のコームのようなに間隔が広い形状なので束感のあるスタリングにも◎

音波振動＆マイナスイオン

- 毎分約7,000回音波振動心地よい刺激の音波振動

強弱が選べる音波振動は当てるだけで、髪のからまりをほぐし、頭皮も心地よく刺激。髪や頭皮に付着した汚れも振動で効率的に落とします。

- マイナスイオンが約300万個マイナスイオン（イメージ）

マイナスイオンでキューティクルをケア。パサつきや静電気を抑え、しなやかでしっとり、まとまる髪へ導きます。

ホワイト（本体＋メタルブラシ）ホワイト（シリコンブラシ）サンドベージュ（本体＋メタルブラシ）サンドベージュ（シリコンブラシ）

製品名： サロンケア スカルプイオンブラシ

発売予定日： 2025年10月2日より発売

希望小売価格： 5,940円（税込）（税抜き5,400円）

カラー： ホワイト、サンドベージュ

製品寸法： 約 W60×D50×H240mm

製品重量： 約125g （電池含まず）

電源： 単4アルカリ乾電池×2本（別売り）

動作スペック： マイナスイオン、振動2段階（強・弱）

連続使用時間： 振動（強時）約6時間／（弱時）約19時間

セット内容： 本体、ブラシヘッド2種、取扱説明書

型番号： SMHB-051