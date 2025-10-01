ファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」を活用し、「7テンフィーバーズ！ オフィシャルサイト」がオープン！

株式会社日テレWands

株式会社日テレWands（東京都港区、代表取締役社長執行役員：角田洋子）は、推しとファンとの高まる体験を素早く構築できるファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」にて、「株式会社アプネット（大阪府東大阪市、代表取締役社長：松村一平）」が運営する女性パチスロアイドル「7テンフィーバーズ！（読み方：ななてんふぃーばーず）」のオフィシャルサイト兼ファンクラブサイトを開設いたしました。

◆オフィシャルサイト兼ファンクラブご紹介◆

2025年9月28日にデビューする『3人組パチンコ・スロット特化型アイドル』7テンフィーバーズ！のオフィシャルサイト兼ファンクラブサイトがいよいよスタート！

パチンコ・スロットの要素を取り入れた楽曲で、アイドルファンもパチスロファンも惹きつける期待値満載の3人組アイドルです。

限定公開のメンバー更新ブログ、ムービー、会員限定イベント（不定期開催）など盛りだくさんの内容でコンテンツを展開予定です。

●サイト名：7テンフィーバーズ！ オフィシャルサイト

●URL：https://7ten-club.com

◆プラン紹介◆ ※全て税込み価格

※2プランの内いずれか1つ選択しご加入いただけます。

※1アカウントで複数のプランにご加入いただく事はできません。

●趣味打ちプラン：月額550円

まずは気軽に楽しみたい方向けのプランです。

●専業プラン：月額2,200円

各メンバーが更新するブログやデジタル特典写メ券など、特別な特典をご用意！

◆コンテンツ紹介◆

※各プランごとにご利用いただけるコンテンツ内容が異なります。

１.会員番号付きデジタル会員証

会員限定オリジナルのデジタル会員証をお持ちいただけます。

２.誕生日メッセージ

年に一度のお誕生日に記念のメッセージをお届けします。

３.ギャラリー

会員限定で7テンフィーバーズ！の画像ギャラリーをお楽しみいただけます。

４.ムービー

会員限定で7テンフィーバーズ！のムービーをお楽しみいただけます。

５.ブログ

会員限定で各メンバーが週1で更新するブログをお楽しみいただけます。

６.写メ撮影券（デジタル特典券）

「専業プラン」の毎月の会費決済ごとに、「60秒交流ありの写メ撮影券（デジタル特典）」を

3枚プレゼントいたします。

※本デジタル特典券の有効期限は6ヶ月です。

7.ファンクラブ先行チケット販売

ライブやイベントのチケットを、ファンクラブ会員先行で購入できます。

８.会員限定イベント（不定期開催）

不定期で開催される限定イベントにお申込みいただけます。

※お申し多数の場合、抽選になる可能性がございます。

▼プラン加入特典 コンテンツ比較表

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5296/table/226_1_2a24facafab3bc748fbeeff0b8a4c573.jpg?v=202510020156 ]

※比較表内全て税込表記です。

◆7テンフィーバーズ！からのメッセージ◆

この度ファンクラブ「7テン倶楽部」をスタートさせて頂くことになりました。

ファンクラブ会員様限定の写真や動画が見れたり、お誕生日にはメンバーからメッセージが届きます！さらに「専業プラン」ではメンバーが週替わりで更新するブログが読めたり、毎月写メ券もGET出来るかなりお得なプランとなっております！

7テンフィーバーズ！のことをたくさん知ってもらえるよう更新しますので、是非ご加入ください♪

◆7テンフィーバーズ！プロフィール◆

2025年9月28日（日）にデビューした『3人組パチンコ・スロット特化型アイドル』。

土日はライブ活動、平日はパチンコ・スロットの実践と従来のアイドルの形とは異なった取り組みをしていきます！

●X：https://x.com/7tenfevers

●Instagram：https://www.instagram.com/7tenfevers

●YouTube：https://www.youtube.com/@7tenfevers

●TikTok：https://www.tiktok.com/@7tenfevers

◆FaveConnect（フェイブコネクト）について◆

推しとファンとのコミュニケーションに付加価値を生み出し、「高まる体験」を提供するプラットフォームサービスです。

日本テレビグループの日テレWandsが、20年にわたり培ったWebサービスの構築、運営ノウハウを活かし提供。システムの構築や個人情報の管理といった手間を気にせず、「ファンとつながる場」を素早く、リスクを最小限にして実現します。コストや時間を抑え、気軽にファンコミュニティを開設することができます。



企業・IPとファンをつなぐ場を、幅広いジャンルに向け提供してまいります。

※サービス・機能の詳細は「FaveConnect」公式ホームページへ

FaveConnect公式ホームページ :https://faveconnect.com/

【会社概要】

株式会社日テレWands

所在地：東京都港区東新橋一丁目6-1 日テレタワー23階

代表者：角田 洋子

設立日：2018年7月2日

【本件に関するお問い合わせ先】

お問い合わせいただく際、どのプレスリリースを見てのご連絡か記載をお願いいたします。

問い合わせフォーム :https://faveconnect.com/contact/