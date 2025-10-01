新卒採用KPI達成に安定を。採用担当者の救世主「就活プロフィールシート（就活PS）」先行利用版をリリース。

株式会社就活3.0

株式会社就活3.0（本社：東京都千代田区、代表取締役：辻翔太、以下就活3.0）は、【母集団形成課題】【マッチング課題】【フォロー課題】【工数課題】など、多くの新卒採用課題を多面的に解消できる次世代型HR系SaaSサービス『就活プロフィールシート』の先行利用版を、2025年10月1日にリリースしました。

あわせて、先行導入キャンペーンを実施。本来は年額60万円の基本プラン（新卒スカウト機能を含む）を、年額1万円で3年間利用可能な特別枠として限定提供します。リスクなく長期間お試しいただけるため、少しでもご関心のある企業様には、この機会での導入がおすすめとなります。



就活プロフィールシート特設サイト：https://profilesheet01.skt-next.com/(https://profilesheet01.skt-next.com/)

■サービス概要

就活プロフィールシート（以下PS）は、学生の【学歴】【人生経験】【実績】【価値観】などのパーソナルレコード（これまでの人生の歩み）が一元的に記録・管理され、企業が共同で活用する学生データベースです。就職活動におけるイベント参加やOBOG訪問、選考応募の際などに学生が企業へ提出（閲覧承認）することで、企業がより深く、正確に学生を理解するためのツールです。

■PSが解決する課題

PSを活用すると、従来のマイページ登録やES提出、支援業者からの情報提供を通じて得られていた学生情報とは比較にならないほど多角的かつ詳細な、学生の人生経験や価値観に関する情報を企業は得ることが可能になります。これにより、次のような課題を解決できます。

近年、新卒採用では候補者フォローの重要性が増しています。AIによる効率化（ドライ）だけでなく、PSを活用して学生一人ひとりの経験に興味を持つ姿勢（ウェット）が学生の心を動かし、歩留まり率の向上に直結するため、新卒採用のAI化の流れに適したツールにしております。PSを導入していること自体が、学生にとっては自身のことを深く知ろうとしてくれている証となります。

そうしたPS本来の機能に加えて、完全無料オプションである新卒スカウト機能により母集団形成まで可能なため、【母集団形成課題】【マッチング課題】【フォロー課題】【工数課題】といった新卒採用における主要課題を、1つのサービスで解決できる次世代型サービスとなっています。

※具体的な機能、企業様ごとの活用方法などは、資料請求のうえでご確認ください。

■ご案内

前回のプレスリリースに引き続き、リリース初期からご導入いただく企業様への感謝を込め、ほぼ無料に近い特別プランをご用意しております。さらに、現在開発中のスカウト機能が実装された際には、より多くの学生にスカウトを送れる特典も含まれており、低コストで新卒採用の母集団形成にご活用いただけます。

就活プロフィールシート先行導入優遇キャンペーン

キャンペーン内容

（１）本来60万円/年を、導入から3年間に限り1万円/年でご提供。

（２）スカウト承諾上限を無条件で最大枠にてご提供（1年間のみ）。

期間

2025年9月1日（月）～2025年12月19日（金）

※枠数には限りがあるため、早期終了となる可能性がございます。

ご利用条件

・新卒採用を行う企業様（同業他社様を除く）。

・サービスのご利用（学生への提出を求める）。

・弊社各種サイト、資料への導入企業としてのロゴ掲載許可。

・ご利用者インタビューへのご協力。

■株式会社就活3.0について

株式会社就活3.0は、『就職活動の本質を追求し、個性豊かで優秀な学生が増えていく社会基盤を作る。』をミッションとし、新卒採用改革を通じた人材教育・育成基盤の在り方を追求する会社です。



これからの日本において、国内の人材獲得競争は一層激化し、企業成長を大きく阻害する要因となると考えています。優秀な人材が知名度や資本力のある大手企業に偏在する一方で、社会インフラを支える企業や、サプライチェーンの上流・中流を担う素材・部品メーカー、あるいは世界に誇る技術を有しながら規模の小さい企業は、必要な優秀人材を確保できずに弱体化していきます。こうした構造は最終的に大手企業の技術革新にも影響を及ぼし、「チーム日本」としてのグローバル競争力低下へと繋がると危惧しています。



こうした環境を変えるために、弊社は優秀な人材が日本に増えるための社会基盤を作ることをミッションとしました。学生数が減少しても、企業が求める多様な個性を持つ人材が多く育ち、その人材に気づけるツールがあれば日本の人材課題は緩和され、産業発展を加速できるはずです。優秀の定義は何なのか、教育とはどうあるべきか、様々な答えを出しづらい問いに向き合っていくこととなります。そのための第一弾として『就活プロフィールシート』を展開し、そこで集まる人材ビッグデータを用いてエビデンスに基づいた検証をしていきます。5年後10年後の新卒採用市場が少しでも明るい姿になるよう、我々は全力で挑戦を続けます。

■会社概要

会社名 ：株式会社就活3.0

所在地 ：東京都千代田区外神田3丁目6番13号 清田商会ビル401

代表者 ：代表取締役 辻 翔太

設立 ：2024年10月29日

事業内容：HR Tech事業、DE＆I推進事業

ＵＲＬ ：https://www.skt-next.com/（コーポレートサイト）

http://profilesheet01.skt-next.com/（サービスサイト）

