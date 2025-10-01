有名声優を起用した期間限定の診断コンテンツ「VOICE DRAMA プリンと私」10月1日より限定公開！

オハヨー乳業株式会社

オハヨー乳業株式会社（本社：岡山市中区、代表取締役社長：藤本 篤）は、2025年10月1日（水）より、Web診断コンテンツ「VOICE DRAMA プリンと私」を期間限定公開いたします。

本コンテンツは、3つの質問からあなたにお勧めのプリンとそのシチュエーションをご提案する“プリン診断”です。集中したあとの「ひといき」として、もしくは何かをやりとげた「ごほうび」として、プリンを食べるひとときを、有名声優の美声で彩ります。

プリンは、「かため」「なめらか」「ぷるぷる」と概ね3つの食感に分類することができます。今回はその3つの食感を体現するような声色をもつ3人の有名声優が登場。診断の結果として全6種類のボイスドラマをお楽しみいただけます。（かため食感：梶裕貴さん／なめらか食感：高橋李依さん／ぷるぷる食感：河西健吾さん）

耳から心に直接語りかけ、うっとりするような美声と共に、プリンのことを思い返してもらう、そんなコンテンツです。

ぜひ、3名の声優によるボイスドラマと共に、あなたにぴったりなプリンをご賞味ください。

■コンテンツ情報

コンテンツ名：「VOICE DRAMA プリンと私」

コンテンツ公開期間：2025年10月1日～2026年3月31日

Webサイト：https://www.ohayo-milk.co.jp/campaign/pudding-and-me/

■出演声優について

【梶 裕貴（かじ ゆうき）】

ヴィムス所属。

主な出演作として、「進撃の巨人」エレン・イェーガー役をはじめ、「謎解きはディナーのあとで」影山役、「僕のヒーローアカデミア」轟焦凍役、「ハイキュー!!」孤爪研磨役、「悪魔くん」悪魔くん/埋れ木一郎役、「七つの大罪」メリオダス役など。

【高橋 李依（たかはし りえ）】

81プロデュース所属。

主な出演作として、「Re:ゼロから始める異世界生活」エミリア役、「【推しの子】」アイ役、「からかい上手の高木さん」高木さん役、「この素晴らしい世界に祝福を！」めぐみん役、「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- 」神谷薫役など。

【河西 健吾（かわにし けんご）】

マウスプロモーション所属。

主な出演作として 『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』（三日月・オーガス）、『鬼滅の刃』（時透無一郎）、『怪獣８号』（保科宗四郎）など。

【訂正】2025年10月1日（水）19:45

本日14:00配信のプレスリリースの内容の一部に誤りがございました。

関係者の皆様に深くお詫びいたしますとともに訂正させていただきます。

■会社概要

オハヨー乳業株式会社

本社：岡山県岡山市中区神下565

東京本社：東京都千代田区紀尾井町3-12

創業：1953年6月29日

売上高：477億円（2025年3月期）

従業員数：929名（2025年3月末現在）

https://www.ohayo-milk.co.jp

