パーソル、AIドリブン人材派遣プラットフォームを展開するGojob SAS株式取得

「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに掲げるパーソルホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：和田 孝雄）は、フランスで高成長を続けるAIドリブンの人材派遣プラットフォーマー、Gojob SAS（本社：フランス、Founder & CEO：Pascal Lorne）の株式85%を取得いたしました。

■パーソルホールディングス株式会社 執行役員 CSO 峯尾 太郎 コメント

パーソルグループは、2030年に向けて「テクノロジードリブンの人材サービス企業」への進化を経営の方向性として掲げています。AI技術の進展に伴い、従来型のビジネスモデルにも変化が求められる中、国内のコア事業の着実な成長に加えて、国内外でのテクノロジーを活用したビジネスへの継続的な投資が重要となっています。

Gojob SASは、ブルーカラー領域のエッセンシャルワーカーを、AI技術を駆使し、ほぼ人を介さずに効率的に派遣するプラットフォーム「Gojob」を展開しています。同社が持つデジタル分野での高い競争力や、派遣事業で蓄積したデータを活かして構築された拡張性の高いプラットフォームは、パーソルが非連続的な成長を遂げる上で大きな可能性を秘めています。また、同社がフランス政府支援プログラム「French Tech」の有望スタートアップNext40に選出されていることも、技術力と市場評価の高さを裏付けるものと考えています。

本件を通じて、両社の人材ビジネスにおけるノウハウ、および、Gojob SASが保有する最先端のAI技術と高い拡張性を持つプラットフォームを活かし、非連続に成長可能な人材サービス企業を目指してまいります。

■Gojob SAS Founder & CEO Pascal Lorne コメント

PERSOL joining our capital is much more than an investment - it marks the convergence of two bold and complementary visions for the future of work. Together, we share the conviction that technology and human potential must work hand in hand to create a more inclusive labor market.

With PERSOL as a strategic partner, we are entering an exciting new chapter. This partnership will allow us to accelerate the development of our AI technologies dedicated to inclusion, further expand our SaaS offering, and scale our operations globally. In addition to consolidating our presence in France and boosting our growth in the United States, PERSOL’s backing opens the door to new opportunities across Asia, particularly in Japan.

This milestone confirms our shared ambition to become the world leader in technology-driven, inclusive staffing. We are thrilled to lead Gojob’s scale-up phase across three continents and to continue shaping the future of work - one that is fairer, more efficient, and truly inclusive for all.

【Gojob SASの会社概要】

■パーソルホールディングス株式会社について

1973年の創業以来、人材派遣、人材紹介、アウトソーシング、設計開発など人と組織にかかわる多様な事業を展開。2008年10月に共同持株会社テンプホールディングス株式会社を設立。2017年7月よりパーソルホールディングス株式会社へ社名変更。

東京証券取引所プライム市場上場（証券コード：2181）。2025年3月期売上収益1兆4,512億円（IFRS）。

■「PERSOL（パーソル）」について＜ https://www.persol-group.co.jp/(https://www.persol-group.co.jp/) ＞

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

人材派遣サービス「テンプスタッフ」、転職サービス「doda」、BPOや設計・開発など、人と組織にかかわる多様な事業を展開するほか、新領域における事業の探索・創造にも取り組み、アセスメントリクルーティングプラットフォーム「ミイダス」や、スキマバイトアプリ「シェアフル」などのサービスも提供しています。 はたらく人々の多様なニーズに応え、可能性を広げることで、世界中の誰もが「はたらいて、笑おう。」 を実感できる社会を創造します。