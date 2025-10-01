【初収録作品３点】― 人生はいつも「いま」の連続 ―　2026相田みつを美術館オリジナルカレンダーを2025年10月1日（水）より公式オンラインショップにて発売、同日より順次発送を開始します。

写真拡大 (全16枚)

相田みつを美術館株式会社

↑　2026相田みつを美術館オリジナルカレンダー　表紙メイン画像

相田みつを美術館株式会社（東京都中央区）は、2026年版のオリジナルカレンダー『いまここ』（以下、本カレンダー）を2025年10月1日（水）に発売いたします。


ひと月に1作品を掲載する本カレンダーは、１年を通して１２の厳選された相田みつを作品と、2026年のためだけにデザインされた作品『いまここ』をお愉しみいただけます。


そして、１２の作品のうち、カレンダーに初めて収録される作品は３点になります。


新しい一年の始まりに、自分自身へはもちろん、大切な人の『いま』を応援する贈り物としても、毎年ご好評いただいています。



さらに本カレンダーのレギュラーサイズ版のみ特別に、


　2025年10～12月カレンダーと相田みつをの詩の作品


を収録しております。



作品を大きなサイズで見ていただけるレギュラーカレンダーが当館の一番のおすすめです。



●表紙作品『いまここ』に込められたメッセージ




夢は一日にして成らず


『夢はでっかく』を叶えるには『いまここ』の積み重ね。


２０２６年のカレンダーは


日々の一瞬一瞬を大切に生きることで


その先の未来も夢のかたちも


もっと素晴らしいものになるよう願いを込めて『いまここ』を表紙にセレクトいたしました。



***********************



いまここを、生き生きはつらつと


いのちいっぱいに


光りかがやいて生きるかー


それをきめるのは


いまここの自分。



***********************


と、相田みつをは考えていたからです。



●【初収録作品３点含む】カレンダー各月の１２の作品について


本カレンダーは、３種類（レギュラー、中型、卓上）のラインナップになります。


なお、収録作品は同一です。




　　　　　・　１月　『原点』


★初収録　・　２月　『足跡』　（ろうけつ染め）


★初収録　・　３月　『そのときの』


　　　　　・　４月　『道』


　　　　　・　５月　『入力不力』


　　　　　・　６月　『いざとなると』


★初収録　・　７月　『がんばんなくても』


　　　　　・　８月　『はげしく渦巻き』


　　　　　・　９月　『時』


　　　　　・１０月　『夢中で』


　　　　　・１１月　『巖冬』


　　　　　・１２月　『悠遊』



●商品概要


《レギュラー》

２,２００円（税込）


毎月上部を切り取るタイプの壁掛けカレンダーです


サイズ　：縦480ｍｍ×横365ｍｍ


仕様　　：15枚綴り・12作品収録（各月）　英訳付き　六曜入り


　　　　：１.2025年10～12月カレンダー＋相田みつをの詩の作品


　　　　：２.表紙『いまここ』の書の作品と関連する詩の作品を収録



レギュラー　表紙

レギュラー　壁掛けイメージ


レギュラー　１月

レギュラー　カレンダー部分詳細

《中型》

１,６５０円（税込）


中綴じ二つ折り／毎月1枚ずつめくっていくタイプの壁掛けカレンダーです


サイズ：縦460ｍｍ×横230ｍｍ（使用時）


縦230ｍｍ×横230ｍｍ（閉じたとき）


仕様　：12作品収録（各月）　英訳付き　六曜入り


　　　：表紙『いまここ』の書の作品と関連する詩の作品を収録



中型　表紙と裏表紙

中型　　壁掛けイメージ


中型　２月

中型　　カレンダー部分詳細

《卓上》

１,６５０円（税込）


毎月1枚ずつ入れ替えるタイプのカレンダーです


ご使用後はポストカードとしてもご利用いただけます


サイズ：縦180ｍｍ×横155ｍｍ


仕様　：13枚綴り・12作品収録（各月）　英訳付き　紙製卓上ケース入り


　　　：表紙『いまここ』の書の作品と関連する詩の作品を収録



卓上　立て掛けイメージとポストカードイメージ

《法人様向け・名入れ対応カレンダーのご案内》

企業・団体・学校などさまざまなシーンでご利用いただける「名入れ対応カレンダー」も承っております。


販促ツールや周年記念品、またお取引先様への贈答品として、毎年大変ご好評いただいています。




レギュラー　名入れ

中型　名入れ


卓上　名入れ
名入れカレンダー　本格オーダー

レギュラー・中型・卓上ともに、承っております。


いずれも表紙下部や台座部分にロゴや社名を印刷でき、オリジナル仕様でのご注文が可能です。








●ご購入について


当館公式のオンラインショップにてご購入いただけます。


https://shop.mitsuo.co.jp/(https://shop.mitsuo.co.jp/)



公式オンラインショップへ :
https://shop.mitsuo.co.jp/

●相田みつをについて


詩人・書家として、自分の言葉、自分の書を探求し続けた相田みつをは、「いのち」の尊さを見つめながら多くの作品を生み出しました。自分の弱さや甘えを正直にさらけ出し、人間である自分をあるがままに表現したみつをの言葉は、今を生きる人々の心の中に、あるときはしみじみと、またあるときは力強く語りかけてきます。



相田みつを　アトリエにて

相田みつを 略歴


1924年(大正13年) 栃木県足利市に生まれる。 旧制栃木県立足利中学の頃から、 書や短歌に親しむ。


その後、「自分の言葉 自分の書」をテーマに、独自のスタイルを確立し、数多くの作品を生み出す。 1984年(昭和59年) 「にんげんだもの」 (文化出版局) が出版され、作品が広く知られるようになる。 1991年(平成3年)12月、67歳で永眠。


●本件に関するお問合せ先


社名　：相田みつを美術館株式会社


mail　：museum@mitsuo.co.jp