【初収録作品３点】― 人生はいつも「いま」の連続 ―　2026相田みつを美術館オリジナルカレンダーを2025年10月1日（水）より公式オンラインショップにて発売、同日より順次発送を開始します。

相田みつを美術館株式会社↑ 2026相田みつを美術館オリジナルカレンダー 表紙メイン画像

相田みつを美術館株式会社（東京都中央区）は、2026年版のオリジナルカレンダー『いまここ』（以下、本カレンダー）を2025年10月1日（水）に発売いたします。

ひと月に1作品を掲載する本カレンダーは、１年を通して１２の厳選された相田みつを作品と、2026年のためだけにデザインされた作品『いまここ』をお愉しみいただけます。

そして、１２の作品のうち、カレンダーに初めて収録される作品は３点になります。

新しい一年の始まりに、自分自身へはもちろん、大切な人の『いま』を応援する贈り物としても、毎年ご好評いただいています。

さらに本カレンダーのレギュラーサイズ版のみ特別に、

2025年10～12月カレンダーと相田みつをの詩の作品

を収録しております。

作品を大きなサイズで見ていただけるレギュラーカレンダーが当館の一番のおすすめです。

●表紙作品『いまここ』に込められたメッセージ

夢は一日にして成らず

『夢はでっかく』を叶えるには『いまここ』の積み重ね。

２０２６年のカレンダーは

日々の一瞬一瞬を大切に生きることで

その先の未来も夢のかたちも

もっと素晴らしいものになるよう願いを込めて『いまここ』を表紙にセレクトいたしました。

いまここを、生き生きはつらつと

いのちいっぱいに

光りかがやいて生きるかー

それをきめるのは

いまここの自分。

と、相田みつをは考えていたからです。

●【初収録作品３点含む】カレンダー各月の１２の作品について

本カレンダーは、３種類（レギュラー、中型、卓上）のラインナップになります。

なお、収録作品は同一です。

・ １月 『原点』

★初収録 ・ ２月 『足跡』 （ろうけつ染め）

★初収録 ・ ３月 『そのときの』

・ ４月 『道』

・ ５月 『入力不力』

・ ６月 『いざとなると』

★初収録 ・ ７月 『がんばんなくても』

・ ８月 『はげしく渦巻き』

・ ９月 『時』

・１０月 『夢中で』

・１１月 『巖冬』

・１２月 『悠遊』

●商品概要

《レギュラー》

２,２００円（税込）

毎月上部を切り取るタイプの壁掛けカレンダーです

サイズ ：縦480ｍｍ×横365ｍｍ

仕様 ：15枚綴り・12作品収録（各月） 英訳付き 六曜入り

：１.2025年10～12月カレンダー＋相田みつをの詩の作品

：２.表紙『いまここ』の書の作品と関連する詩の作品を収録

《中型》

レギュラー 表紙レギュラー 壁掛けイメージレギュラー １月レギュラー カレンダー部分詳細

１,６５０円（税込）

中綴じ二つ折り／毎月1枚ずつめくっていくタイプの壁掛けカレンダーです

サイズ：縦460ｍｍ×横230ｍｍ（使用時）

縦230ｍｍ×横230ｍｍ（閉じたとき）

仕様 ：12作品収録（各月） 英訳付き 六曜入り

：表紙『いまここ』の書の作品と関連する詩の作品を収録

《卓上》

中型 表紙と裏表紙中型 壁掛けイメージ中型 ２月中型 カレンダー部分詳細

１,６５０円（税込）

毎月1枚ずつ入れ替えるタイプのカレンダーです

ご使用後はポストカードとしてもご利用いただけます

サイズ：縦180ｍｍ×横155ｍｍ

仕様 ：13枚綴り・12作品収録（各月） 英訳付き 紙製卓上ケース入り

：表紙『いまここ』の書の作品と関連する詩の作品を収録

《法人様向け・名入れ対応カレンダーのご案内》

卓上 立て掛けイメージとポストカードイメージ

企業・団体・学校などさまざまなシーンでご利用いただける「名入れ対応カレンダー」も承っております。

販促ツールや周年記念品、またお取引先様への贈答品として、毎年大変ご好評いただいています。

レギュラー 名入れ中型 名入れ卓上 名入れ名入れカレンダー 本格オーダー

レギュラー・中型・卓上ともに、承っております。

いずれも表紙下部や台座部分にロゴや社名を印刷でき、オリジナル仕様でのご注文が可能です。

●ご購入について

当館公式のオンラインショップにてご購入いただけます。

https://shop.mitsuo.co.jp/(https://shop.mitsuo.co.jp/)

●相田みつをについて

公式オンラインショップへ :https://shop.mitsuo.co.jp/

詩人・書家として、自分の言葉、自分の書を探求し続けた相田みつをは、「いのち」の尊さを見つめながら多くの作品を生み出しました。自分の弱さや甘えを正直にさらけ出し、人間である自分をあるがままに表現したみつをの言葉は、今を生きる人々の心の中に、あるときはしみじみと、またあるときは力強く語りかけてきます。

相田みつを アトリエにて

相田みつを 略歴

1924年(大正13年) 栃木県足利市に生まれる。 旧制栃木県立足利中学の頃から、 書や短歌に親しむ。

その後、「自分の言葉 自分の書」をテーマに、独自のスタイルを確立し、数多くの作品を生み出す。 1984年(昭和59年) 「にんげんだもの」 (文化出版局) が出版され、作品が広く知られるようになる。 1991年(平成3年)12月、67歳で永眠。

●本件に関するお問合せ先

社名 ：相田みつを美術館株式会社

mail ：museum@mitsuo.co.jp