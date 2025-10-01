【L.W.C.】８ブランドを集結。公式ECサイト「Roomy′s WEB STORE」2025年10月1日リニューアルオープン

株式会社 L.W.C.

株式会社L.W.C.（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：塚越克美）は、当社が展開するアパレルブランド8ブランドを集結させた公式ECサイト「Roomy's WEB STORE」を2025年10月1日（水）にリニューアルオープンいたします。




本サイトは、これまでブランドごとに運営していたオンラインストアを統合し利便性を重視しました。


ひとつのサイトでカジュアルからフェミニンまで、弊社が展開する多様な8ブランドの商品をお買い求めいただけるようになります。


さらに、越境ECにも対応しており226の国と地域への国際配送サービスを開始いたします。(一部商品を除く)



リニューアルオープンを記念して、10月1日（水）よりスペシャルクーポンやポイントキャンペーンを実施するほか、各ブランドのスペシャルアイテムもご用意しております。




1、『豪華10,000円分！スペシャルクーポンキャンペーン』




弊社が展開する全8ブランド共通でご利用いただける総額10,000円分の割引クーポンをプレゼント。


※購入金額に応じて使用できるクーポンが異なります。



【配布期間】


2025年10月1日（水）サイトオープン～ 10月7日（火）23:59


※全国の店舗およびRoomy's WEB STOREにて配布



【使用期間】


2025年10月1日（水）サイトオープン～ 10月31日（金）23:59



【使用可能店舗】


Roomy's WEB STORE、SPIRALGIRL公式オンラインストア


※実店舗での使用はできかねます。



【内容】


・ 税込5,000円以上 のご購入で1,000円OFFクーポン


・ 税込10,000円以上 のご購入で2,000円OFFクーポン


・ 税込15,000円以上 のご購入で3,000円OFFクーポン


・ 税込20,000円以上 のご購入で4,000円OFFクーポン



※一回のお会計で複数クーポンの併用はできません。


※クーポンはおひとり様一枚につき一回のみのご利用となります。


※一部対象外のアイテムがございます。




2、『ポイントキャンペーン』




【内容】


新規会員登録で500ポイント、継続会員登録で1,000ポイントをプレゼントいたします。


獲得したポイントは、全国の店舗およびRoomy's WEB STOREにてご利用いただけます。





【各ブランドアイテム】


■SPIRALGIRL


最新トレンドアウター【全5型】を一斉リリース！



＜左＞パイピングファージャケット(ベージュ・ブラック) \18,700　＜右＞ファーダッフルショートコート(ブラウン・グレー) \16,500




■BACK TO THE FIELD


2025年【MLBコレクション】アウターがユニセックスで登場！



【MLB】2wayパファージャケット(ホワイト・ブラック・レオパード・カモフラ)\19,800




■4GEEKs by SPIRALGIRL


【ディズニーコレクション】先行販売！缶バッジ３点セットのノベルティも



【Disney/ディズニー】サテン刺繡ニット(ミッキーマウス、ミニーマウス、クラリス、クララベル)　各\9,790　【Disney/ディズニー】サテン刺繡トートバッグ(ミッキーマウス、ミニーマウス、クラリス、クララベル)　各\5,500


＜ノベルティ＞


ニット、またはトートバッグご購入者さま全員に


ポップでキュートな【缶バッジ3個セット】をプレゼント！




キャラクターはランダムでのお届けなので、「どのデザインが届くか」は開けてからのお楽しみです。


ファン必見の限定ノベルティをぜひゲットしてください。


※数に限りがございますので、無くなり次第終了となります。





■DOUBLE NAME


大人気の恐竜アイテムから新作が登場！Roomy's WEB STORE限定カラーで“ピンク”が仲間入り。


ノベルティフェアも開催！



＜左＞Dino Plushies Club刺しゅうプルオーバー(オフホワイト、ピンク、グリーン、ライトグレー) \7,920　＜右＞ミニ恐竜ワッペンハーフZIPプルオーバー(オフホワイト、ピンク、オレンジ、ブラック) \8,250

【ノベルティ】


税込\13,000以上お買い上げの方に『ミニ恐竜刺しゅうチェーンコインケース』をプレゼント！Roomy's WEB STORE限定カラーのBLUEが貰えます！




※数量限定、先着順、なくなり次第終了となります





■MIIA


大好評“miffyコラボ”アイテム。待望の新作13型を発売！



＜左＞miffy 総柄長袖シフォンフレアワンピース(ホワイト・グレー・ブラック)\10,890　＜中央＞miffy パールリボンTシャツ(ホワイト・ブラック) \6,490　＜右＞miffy 総柄パール巾着バッグ(ベージュ・ブルー・ブラック) \3,190




■mytwilight


大好評“ハリー・ポッター”コラボアイテム第5弾！を初お披露目！



ハーマイオニー/ダイアゴン横丁 刺繍 Tシャツ　各\4,290　ホグズミード ほうきモチーフ 台形ミニバッグ(ホワイト・グレー・ブラック)\10,890　ホグワーツ特急 キャンバス ミニトートバッグ(アイボリー・ベージュ・ブラック)\5,390　ホグワーツ特急 チャーム付き スクエアボストンバッグ(ダークブラウン・ブラック)\9,790




■MORE self LOVE


新作を10型発売！



＜中＞レースリボンジャケット(モカ/ブラック) \8,690　＜右＞オーバーレースアップニット(グレー) \7,590

すぐ取り入れられるアイテムから大活躍間違いなしのアウターまでたっぷり(ハート)





■ROYAL PARTY


“お客様自身でカスタムする”セットアイテムやファーBAGのノベルティをご用意！




＜セット商品＞


リボン付アソートニットタイトミニワンピース(ホワイト・ブラック・ドット・チェック) \9,790


ファーポケットミドルニットカーディガン(ホワイト・ブラック) \12,100


⇒\21,890



＼＼サイトリニューアル記念価格／／セットで\16,500



\5,390円もおトクに(ハート)



★ワンピース×カーディガンお好きな組み合わせでご購入いただけます。


※無くなり次第終了となります。



＜ノベルティ＞


税込\15,000以上のご購入で、ファーBAGをプレゼント！


★5色からお好きな色を選べます。


※無くなり次第終了となります。





【サイト概要】


・ サイト名：Roomy's WEB STORE


・ オープン日：2025年10月1日（水）


・ URL：https://roomys-webstore.jp/


・ 取扱ブランド：SPIRALGIRL、BACK TO THE FIELD、4GEEKs by SPIRALGIRL


DOUBLE NAME、MIIA、my twilight、MORE self LOVE、ROYAL PARTY


・Instagram：https://www.instagram.com/roomyswebstoreofficial/





