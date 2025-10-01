【ブルガリ】プリヤンカー・チョープラー・ジョナスが語るリボーン シリーズ：アイコニック ストーリーズ

ブルガリは、リボーン シリーズ： アイコニック ストーリーズの新エピソードを発表いたします。時代を超越したコレクションと、ローマに根ざしたインスピレーションによる絶え間ない進化を祝う、エターナリー アイコニックの発表の一環として、デジタル ドキュメンタリー シリーズは、アイコンとなる絶え間ない発展の旅に焦点を当てています。変容、勇気、そして再創造の力強い物語を通して、各エピソードは、個人の進化がいかにアイデンティティを形成し、時を超え、時代を超越した意義を持つ遺産を創造しうるかを描いています。



この度公開された新しいエピソードでは、グローバルアンバサダーのプリヤンカー・チョープラー・ジョナスが出演しています。チェルシー・マクマレンが監督のもと、プリヤンカーは成長、大胆な姿勢、自己発見という力強い軌跡を語ります。未知の業界への挑戦から自らの強さを見出すまで、彼女は真のアイコの本質を体現し、あらゆる困難に勇気をもって立ち向かう姿を見せています。



着用商品




「ブルガリ トゥボガス」


ネックレス


YG




「セルペンティ ヴァイパー」


ピアス


YG x DIA




「ブルガリ トゥボガス」


ブレスレット


YG




「セルペンティ ヴァイパー」


リング


YG




「セルペンティ ヴァイパー」


リング


YG x DIA



お問い合わせ先：ブルガリ ジャパン 0120-030-142 https://www.bulgari.com/ja-jp/