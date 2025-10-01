うちの子との試合観戦が叶う日！川崎フロンターレ主催×AHBプレゼンツ

株式会社AHB

株式会社AHB（本社：東京都江東区、代表取締役：川口 雅章）は、株式会社川崎フロンターレとパートナー契約を締結しております。このたび、2025年10月4日（土）開催されるJ1リーグ 川崎フロンターレのアウェイ戦に合わせ、川崎フロンターレのホームスタジアム「Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu」にて、愛犬同伴が可能な『パブリックビューイングsupported by Pet Plus 第二弾(https://www.frontale.co.jp/info/2025/0929_14.html)』を開催いたします。

本イベントを通じて、サッカーファンとその家族、そして地域コミュニティとペットとのつながりをより一層深め、「人と動物がともに楽しめる」新しい観戦スタイルの普及を目指してまいります。

◇『パブリックビューイングsupported by Pet Plus 第二弾』

●「ワンちゃん同伴専用エリア」の設置

愛犬と一緒にJリーグ観戦をお楽しみいただける特別エリアを設置。スタジアムトラックをお散歩できる体験も可能です。

●撮影スポットの設置

愛犬と一緒に記念撮影できる限定フォトスポットを設置。「#フロわん観戦」のハッシュタグを使ったSNS投稿も大歓迎！

ペットプラスのInstagramはこちら :https://www.instagram.com/petplus_official/

●物販ブースの設置

水分補給やご褒美アイテムなど、愛犬と快適に観戦を楽しめる商品を販売します。今回は前回よりもさらに多くの出店ブースが登場！サンプル配布を行っているブースも多数ございますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

● ワンちゃん関連用品販売ブースの設置

[表: https://prtimes.jp/data/corp/96068/table/16_1_8b5d8de73863e9db7bd274d39de542e1.jpg?v=202510010726 ]

※企業名は五十音順に掲載しています

◇新コンテンツ（第二弾で初開催）

■ うちの子との絆を感じて！「マナーアトラクション」

「パブリックビューイング supported by Pet Plus」は、ワンちゃんと一緒にフロンターレを応援する楽しさに加え、みんなが安心して過ごせるペットフレンドリーな社会を目指したマナー啓発の場でもあります。

ワンちゃんとの息の合った歩みを試すアトラクションを開催します。飼い主様が水の入った紙コップを持ちながら、リードをつけたワンちゃんと一緒にゴールを目指し、見事、水をこぼさずにたどり着けたら、素敵な景品をプレゼントします。



※開催場所については当日ご案内いたします。

※参加費無料、随時開催しております。

※試合開始後およびハーフタイム中は行いませんのでご注意ください。



● 抽選で大型ビジョンに出演！

当日、ワンちゃん同伴エリア内ブースでワンちゃん用のおやつやグッズを税込2000円以上ご購入いただいた方に「抽選券」をプレゼントいたします。抽選で当選された方には、特別撮影スポットで撮影した愛犬とのお写真を、ハーフタイム中に大型ビジョンへ放映されます！

スタジアムの大画面に「うちの子」が登場する、特別な体験をぜひお楽しみください。

※抽選券のお渡し・写真撮影はキックオフまでの実施です。

※抽選を行う場所については当日ご案内いたします。

※試合開始後およびハーフタイム中は行いませんのでご注意ください。

※画像はイメージです。

※一般でご入場のお客様もご参加可能です。

◇愛犬同伴観戦ルール

本イベントを安全で快適に楽しんでいただくため、以下のルールを設けております。

■ご注意事項

・ワクチンプログラムと狂犬病予防接種が済んでいるワンちゃんのみご参加が可能です。

・攻撃的な性格や過度に吠えるなど、他の来場者に危害・迷惑を及ぼす恐れのあるワンちゃんのご入場はお断りさせていただく場合があります。

・ワンちゃんのご入場にはマナーベルトまたはマナーパンツの着用が必要です（持参必須）。

・「ワンちゃん同伴専用エリア」以外のスタジアムエリアには、ペットを連れての立ち入りはできません。

・トラック内ではリードをつけて、ワンちゃんのコントロールをしてください。

・排泄物は飼い主様の責任で処理をお願いいたします。

・リードは必ず着用し、可能な限り短く持つようお願いいたします（伸縮リードは不可）。

・会場内では、スタッフの指示に従ってください。

・会場内での事故や怪我、トラブルなどに関して、主催者は一切の責任を負いかねます。

・天候や安全確保のため、イベント内容が変更または中止となる場合があります。

・ワンちゃん同伴エリアにて飼い主様向けの飲食販売も行われる予定ですが、現金のみのお取り扱いとなります。予めご了承ください。

◇動物専門学校との産学連携について

ペットとの幸せな共生社会の実現を目指し、神奈川県内に拠点を置く「学校法人 立志舎 横浜本部 横浜公務員およびIT会計専門学校 横浜動物専門学校」との産学連携を進めています。本イベントでは同校と協力し、開催当日の運営や来場者サポートをはじめ、ペットのマナー向上に向けた啓発活動など、幅広い取り組みを実施いたします。これにより、地域社会と教育機関、そして企業が一体となって、人と動物が安心して共生できる環境づくりを推進してまいります。

◇開催情報

【開催日時】2025年10月4日（土） 入場17:00～／19:00キックオフ

【対象試合】明治安田J1リーグ 第33節 京都サンガF.C.戦

【開催場所】Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu

【入場料】無料

【会社概要】

■株式会社AHB

所在地：東京都江東区木場三丁目7番11号

設立： 2011年10月11日

代表取締役：川口 雅章

企業サイト： https://www.ahb.jpn.com/

Instagram：https://www.instagram.com/petplus_official/

【当社の事業について】

当社は、ペットショップ「ペットプラス」と「ペットプラストリミングサロン」を中心に、犬と猫に関する事業を全国に 179店舗を展開しております。また、ブリーディング引退犬猫の新しい生活の場をつなぐ支援「パートナードッグ＆キャットプログラム」や、社会化やマナーを楽しみながら学んでもらう「いぬのようちえん」の運営など、人とペットのより良い関係の構築と幸せなペットライフをお届けすることを目指しています。

