À¶½Õ¤¬¥á¥¤¥ó¥¢¥¯¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡ªTSFes 2025¡¢¥é¥¤¥Ö¥¨¥ê¥¢ÄÉ²Ã¡õ¹ë²Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È½¸·ë¤ÇÃÓÂÞ¤¬Ç®¶¸
2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë～3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖTOSHIMA STREET FES 2025¡ÊTSFes 2025¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÄÉ²Ã¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÂè»°ÃÆ¤È¤·¤Æ ¥é¥¤¥Ö¥¨¥ê¥¢¤ÎÄÉ²Ã ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Ï¡¢ÃÓÂÞ¤ä¥¢¥Ë¥á¡¦¥«¥ë¥Á¥ãー¤È±ï¤Î¿¼¤¤¹ë²Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬½Ð±é¡£³¹¤È²»³Ú¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ëÇ®¶¸¤Î3Æü´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë
¢¡À¶½Õ
¸É¹â¤Î¥í¥Ã¥¯¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦À¶½Õ¤¬ÅÐ¾ì¡£
Èà¤¬¥Üー¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¥Ð¥ó¥É¡ÖSads¡×¤Î³Ú¶Ê¡ÖËºµÑ¤Î¶õ¡×¤Ï¡¢ÃÓÂÞ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÃÓÂÞ¥¦¥¨¥¹¥È¥²ー¥È¥Ñー¥¯¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯¤ÏÆ±¥É¥é¥ÞÊüÁ÷¤«¤é 25¼þÇ¯ ¤ÎÀáÌÜ¡£ÃÓÂÞ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥«¥ë¥Á¥ãー¤È²»³Ú¤ÎÎò»Ë¤ò½Å¤Í¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤òÀ¾¸ýÂ¦¤ÏÃÓÂÞÀ¾¸ý¸ø±à¥°¥íー¥Ð¥ë¥ê¥ó¥°¤Ë¤Æ¡¢Åì¸ýÂ¦¤Ïharevutai¤Ë¤Æ¡Öharevutai 6¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡À¶½ÕxTSFes 2025 SPECIAL STAGE¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
1994Ç¯ ¹õÌ´¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£ÆÈÁÏÀ°î¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸À¤Î¶¯¤¤³Ú¶Ê¤Ç¿Íµ¤ÀäÄº¤ÎºÇÃæ¡¢4Ç¯´Ö¤ÇÆÍÁ³¤ÎÌµ´ü¸Â³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡£
Æ±Ç¯sads¤ò·ëÀ®¤·2000Ç¯TBS·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÃÓÂÞ¥¦¥¨¥¹¥È¥²ー¥È¥Ñー¥¯¡×¤Î¼çÂê²Î¡ÖËºµÑ¤Î¶õ¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£Æ±¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖBABYLON¡×¤Ï¥ª¥ê¥³¥ó£±°Ì¤òµÏ¿¡£
2003Ç¯ DVD¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥ªー¥í¥é¡Ù¤ÇÀ¶½Õ¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¡£2004Ç¯ David Bowie JAPAN TOUR
Âçºå¸ø±é¤Ë¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£2020Ç¯10·î¤Ë¤Ï¼«½öÅÁ¡ÖÀ¶½Õ¡×¤òÈ¯´©¡£2024Ç¯3·î20Æü¥ä¥Þ¥Ï¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º°ÜÀÒÂè°ìÃÆ¡¢À¶½Õ¤È¤·¤Æ11ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖETERNAL¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
2025Ç¯2·î9Æü¡¢¥Ç¥Ó¥åー30¼þÇ¯µÇ°¤È¤·¤Æ10Ç¯¿¶¤ê¤È¤Ê¤ë¹õÌ´¤Ç¤ÎÅìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿ー¤Ç¤ÎÉü³è¸ø±é¤òÈ¯É½¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¿ô»þ´Ö¤Ç´°Çä¡£2·î11Æü¤Ë¤Ï¤Ô¤¢¥¢¥êー¥ÊMM¤Ç¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£³ÆÃÏ¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð±é¤·¡¢7·î¤«¤é¤ÏÁ´10ËÜ¤ÎZeppTOUR¤ò´º¹Ô¡£
¢¡ROOKiEZ is PUNK'D
¥¢¥Ë¥á¥«¥ë¥Á¥ãー¤È¿¼¤¤·ë¤Ó¤Ä¤¤ò»ý¤Ä¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£
ÂåÉ½¶Ê¡ÖComplication¡×¤Ï¡¢ÃÓÂÞ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ç¥å¥é¥é¥é!!¡Ù¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤È¤·¤ÆÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤Ï¡Ø¥Ç¥å¥é¥é¥é!!¡ÙÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é 15¼þÇ¯¡£ÃÓÂÞ¤Î³¹¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤ÀºîÉÊ¤ÎÀáÌÜ¤ò½Ë¤¦Ç®¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡hy4_4yh¡Ê¥Ï¥¤¥Ñー¥èー¥è¡Ë
¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Öhy4_4yh¡Ê¥Ï¥¤¥Ñー¥èー¥è¡Ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
2025Ç¯¤Ï ¥Ç¥Ó¥åー20¼þÇ¯ ¤ò·Þ¤¨¤ëµÇ°¤¹¤Ù¤Ç¯¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤Î yukarin ¤ÏËÅç¶è½Ð¿È¡£ÃÏ¸µ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ®¤¤¥é¥¤¥Ö¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡£
¢¡¤½¤ÎÂ¾½Ð±éÍ½Äê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È
¥Ò¥é¥Æ¥Þ¥ê¥Î
LIL'BCCNo(¥ê¥ë¥Óー)
º´µ×´ÖÎ¶À±
MAINAMIND
¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æー¥¸³µÍ×
²ñ¾ì¡§ÃÓÂÞÀ¾¸ý¸ø±à¥°¥íー¥Ð¥ë¥ê¥ó¥°
ÆüÄø¡§11·î1Æü(ÅÚ)¡¢11·î2Æü(Æü)
³«±é¡§Î¾Æü13:00¡Ê³«¾ì¤Ï³«±é¤Î30Ê¬Á°¡Ë
½Ð±é¡§
11·î1Æü(ÅÚ)¡¡ À¶½Õ¡¢hy4_4yh¡¢¥Ò¥é¥Æ¥Þ¥ê¥Î¡¢LIL'BCCNo
11·î2Æü(Æü)¡¡ º´µ×´ÖÎ¶À±¡¢MAINAMIND¡¢ROOKiEZ is PUNK'D
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
ÈÎÇä¡§¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È
URL¡§https://l-tike.com/ts-fes/
1¼¡ÃêÁªÀè¹Ô¡§¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë18:00～10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59
°ìÈÌÈ¯Çä¡§10·î12Æü(Æü)AM10:00～
¶â³Û¡§3,500±ß¡ÊÁ´ÀÊ»ØÄê¡¦ÀÇ¹þ¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡ªTSFes¤ËGAGLE»²Àï·èÄê¡ª
¢¡GAGLE (HUNGER & DJ Mu-R)
ÀçÂæºß½»¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖGAGLE¡×¤¬TSFes¤Ë»²Àï¡ª
¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤È»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈËÉÙ¤Ê²»³ÚÀ¤È°µÅÝÅª¤Ê¥é¥¤¥ÖÎÏ¤Ç¡¢¥Õ¥§¥¹¤ÎÇ®¶¸¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¢¨GAGLE¤ÏÍÎÁ¤Î¥é¥¤¥Ö¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÌ¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§TOSHIMA STREET FES 2025¡ÊÎ¬¾Î¡§TSFes 2025¡Ë
ÆüÄø¡§2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë～3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë *10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÁ°Ìëº×
²ñ¾ì¡§ÃÓÂÞÀ¾¸ý¸ø±à¥°¥íー¥Ð¥ë¥ê¥ó¥°¡¢ÃæÃÓÂÞ¸ø±à¡¢harevutai¡¢ÃÓÂÞÂè»°¾®³Ø¹» ¤Û¤«
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ¡Ê°ìÉôÍÎÁ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¢¤ê¡Ë
¼çºÅ¡§TOSHIMA STREET FES ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒMoveX¡¢³ô¼°²ñ¼ÒFNMD¡¢ISARIBI³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒXcountry¡Ë
¶¦ºÅ¡§ËÅç¶è¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍHarezaÃÓÂÞ¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥Áー¥à¤È¤·¤Þ
¶¨»¿: (³ô)¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡¢À¾ÉðÅ´Æ»(³ô)¡¢uni »°É©±ôÉ® É½¸½³×¿·¿¶¶½ºâÃÄ¡¢(³ô)ironowa¡¢Mixalive TOKYO¡¢¥é¥¤¥Õ¥¬ー¥É¡¢¥ï¥ó¥À¥ó¥¹¡¢¥Þ¥Æ¥Ã¥¯¥¹(³ô)¡¢ÅÏî´·úÀß(³ô)¡¢WEGO¡¢(³ô)µ×À¤¡¢(³ô)ÅìÉðÉ´²ßÅ¹ ÃÓÂÞÅ¹¡¢(³ô)¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¡¢(³ô)¥¢¥ì¥°¥í¡¢ÅìÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Òshizai
¶¨ÎÏ: PONY CANYON INC./harevutai¡¢NAMACHA¤ó Brewing¡¢(³ô)¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡¢ÃÓÂÞÃæ±ûÄÌÏ©¥Ä¥¤¥ó¥Ô¥éー¡¢ÃÓÂÞ¥ª¥ì¥ó¥¸¥íー¥É¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢APPLEBUM
¶¨»¿Êç½¸
TOSHIMA STREET FES¤Ç¤Ï¶¨»¿¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ìÆâ¤Ø¤Î²èÁü·Ç¼¨¤äÆ°²è·Ç¼¨¡¢¥Öー¥¹½ÐÅ¹µÚ¤Ó¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¶¨»¿¥á¥Ë¥åー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
TOSHIMA STREET FES ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ (»öÌ³¶É¡§³ô¼°²ñ¼ÒMoveX¡Ë
ÅÅÏÃ¡§ 03-6774-6779
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§info@te-fes.com / hello@movex.co.jp
URL: https://ts-fes.com/
¢§ÁÇºà¡¢²ÔÆ°¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢²¼µÃ´Åö¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ISARIBI³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡¡Tel:03-6821-2752
¾å°ð¾Í±Ñ auwaine@isaribigp.net