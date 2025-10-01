『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』新★5選手がレベルMAXで登場する“SPECIAL AUTUMN SCOUT”開催！

株式会社セガ

好評配信中のスポーツ育成シミュレーションゲーム『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』（以下 「サカつくRTW」）は、2025年10月1日（水）より、新★5選手が「レベルMAX(Lv.50)／覚醒2段階達成／各スキル・各能力UP Lv.3達成」で登場する“SPECIAL AUTUMN SCOUT”を開催します。

◆【特別獲得枠STEP1・5・10で新★5選手確定】SPECIAL AUTUMN SCOUT

「ジェームズ・マカティー」「シュテファン・オルテガ・モレノ」「ニコ・オライリー」「三戸舜介」「谷口彰悟」が、新★5選手として「レベルMAX(Lv.50)／覚醒2段階達成／各スキル・各能力UP Lv.3達成」の即戦力で登場する“SPECIAL AUTUMN SCOUT”を開催します。

特典付きスカウトでは、10連スカウトを3,000GBで引くことができるほか、STEP1・5・10の特別獲得枠では新★5選手1人を必ず獲得できます。

・特典付きスカウト／通常版スカウト

開催期間：2025年10月1日（水）～11月5日（水）10:59

各国の現役選手が新★5選手としてレベルMAXで登場する特別なスカウトです。

特典付きスカウトでは、STEP1・5・10で「新★5選手1人確定」、STEP3・7・9で「★5選手出現確率アップ」の特別獲得枠が付くほか、その他のSTEPでも「能力UP極秘練習」5個と「能力UP秘密練習」15個が特典として付きます。

＜ジェームズ・マカティー＞

＜シュテファン・オルテガ・モレノ＞

＜ニコ・オライリー＞

＜三戸舜介＞

＜谷口彰悟＞

◆【特別ミッションで監督スカウトチケットGET】SUPER WORLD CLUB CUP 72nd

開催期間：2025年10月1日（水）～10月7日（火）21:30

応援期間：2025年10月6日（月）22:00～10月7日（火）18:35

「サカつくRTW」のNo.1クラブを決定する“SUPER WORLD CLUB CUP（SWCC）72nd”を開催します。

イベントで獲得できる「トロフィー」は、イベントショップで★5選手や様々なアイテムと交換できます。奮ってご参加ください。

また、SWCCではマスターディビジョンの決勝トーナメント進出チームから1チームを選んで応援することができます。見事応援したチームが優勝すると、もれなくGB5,000個(無償)がもらえますので、ぜひご参加ください。もし応援したチームが負けてしまっても、健闘を称えましょう！

※“SUPER WORLD CLUB CUP 72nd”へのご参加には、事前エントリーが必要です。

＜大会レギュレーション＞

予選

1次

10クラブ リーグ戦

上位8クラブが2次予選進出！

2次

10クラブ リーグ戦

上位8クラブが最終予選進出！

最終

2次予選を通過した全クラブとマッチング

50試合の成績を元に上位60クラブが決勝進出！

プレーオフトーナメント

1～3回戦／準々決勝／準決勝／決勝

最終予選上位61位～124位クラブによるトーナメント戦

決勝トーナメント

1～3回戦／準々決勝／準決勝／決勝

最終予選上位60クラブ＋プレーオフ上位4クラブによるトーナメント戦

◆【新★5選手「ヒープア」登場！】レジェンドマッチ

開催期間：2025年10月1日（水）～10月8日（水）10:59

“レジェンドマッチ”は、レジェンドチームと対戦し、勝利ポイントゲージが一定量に達すると豪華なアイテムが獲得できるイベントです。

今回の“レジェンドマッチ”では、10,000pt達成報酬の★5選手が入れ替わり、新★5選手「ヒープア」が登場します。

また、開催中のいずれかのレジェンドマッチをプレイすることで達成できる1回限定ミッションでは、「監督スカウトチケット」のほか、新★5選手「ヒープア」や「能力UP秘密練習」も獲得できますので、ぜひ挑戦してみてください。

なお、レジェンドマッチの試合に勝利すると、難易度に応じて「FEVERゲージ」が増加し、「FEVERゲージ」がMAXになると「FEVER MODE」になります。「FEVER MODE」中は、「能力UP秘密練習の欠片」がランダムで獲得できます。

＜ヒープア＞

※各施策の詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

＜プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド とは＞

『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』は、セガの大人気サッカーゲーム「サカつく」の面白さをスマートフォン向けに再現したゲームとなっています。クラブ運営や選手育成・補強、手に汗にぎる試合展開など正統派「サカつく」を踏襲したシステムを複雑な操作なく、手軽にお楽しみいただけるだけでなく、シリーズ初の世界同時展開により、世界の「サカつく」プレイヤーたちと競い「世界No.1サッカークラブ」を目指すことが可能となっています

＜プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド 概要＞

名称：プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド

ジャンル：スポーツ育成シミュレーションゲーム

対応OS：iOS / Android

価格：基本無料（アイテム課金）

メーカー：セガ

著作権表記：

(C) SEGA （公財）日本サッカー協会公認

The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV. FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV.

