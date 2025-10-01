【愛知・知多半島】10月限定☆日帰りBBQご利用で“3色月見だんご”をプレゼント！

ウッドデザインパーク株式会社

ウッドデザインパーク野間（以下、当施設）は、過ごしやすい秋の行楽シーズンに合わせ、2025年10月1日（火）～10月31日（金）の期間、日帰りBBQご利用者全員に“お月見気分”を楽しめる3色だんごをプレゼントするキャンペーンを実施します。海辺近くの開放的なロケーションで、焼きたての食材と甘味を組み合わせた秋限定のアウトドア体験をお届けします。

【10月限定のお月見プレゼント内容】

実施期間：2025年10月1日（火）～10月31日（金）

対象：期間中に日帰りBBQをご利用のお客様 全員

内容：見た目も可愛い3色だんごを、お一人さまにつき1本進呈

注意事項：小さなお子さまは喉を詰まらせないよう保護者の方がご配慮ください

【秋のBBQの見どころ】

季節のベストシーズン：日中は過ごしやすく、夕暮れには海辺近くの夕景が広がるロケーション

初心者にもやさしい：手ぶらBBQ／食材付きバーベキュープランをご用意

持ち込みももちろん可能です！！

快適設備：屋根付きBBQ場・水回り・備品完備で、アウトドアが初めての方やグループでも安心です！

【ご予約・お問い合わせ】

この過ごしやすい季節に海を見ながらバーベキューを過ごしませんか？

予約はこちら :https://reserve.489ban.net/client/wdp-noma/0/plan/daytrip?planTags%5B23173%5D=1&searchTagMode=0&keepTags=2

■施設概要

施設名：ウッドデザインパーク野間

所在地：〒470-3235 愛知県知多郡美浜町小野浦二ツ廻間３５－４

営業時間：11:00～21:00（季節により変動あり）

定休日：火曜定休（夏季は営業）

アクセス：名鉄「野間駅」から徒歩約30分／名古屋市内から車で約60分