アミューズメントフィットネスクラブ フィットイージー トヨタ自動車「アンテロープス」と25’-26’シーズンも“パートナーシップ契約”を締結

フィットイージー株式会社全国に220店舗以上のアミューズメントフィットネスクラブを展開するフィットイージー株式会社（本社：岐阜市、以下：当社）は、トヨタ自動車株式会社の女子バスケットボールチーム「アンテロープス」と昨シーズンに続き、2025年～2026年シーズンも“パートナーシップ契約”を締結いたしましたことをお知らせいたします。◆「トヨタ自動車 アンテロープス」概要

創部1962年（昭和37年）のトヨタ自動車アンテロープスは、Wリーグ2回優勝経験のある強豪で、現在「明るい話題で社会を活性化」、「若年層に夢・挑戦する大切さの訴求」、「女性が活躍できるモデルづくり」をテーマに活動。

同チームは「挑戦」と「力強さ」をバスケットボールで表現し、時代と共に「変化」や「革新」を続けるチームを目指しています。

Wリーグ2025-26シーズンでは、4年ぶりの優勝を目指します。

◆フィットイージー×アンテロープス 昨シーズンの活動実績（一部抜粋）

●2024年11月

・FIT-EASY千種店オープン記念コラボイベント開催（古木選手、安間選手、山本選手）

●2024年12月

・アンテロープスのホームゲーム（スカイホール豊田）にて、当社がブース出展

・コラボグッズの製作・販売

・当社の福利厚生でスタッフが試合観戦

・選手と観客によるフリースロー対決

●2025年8月

・FIT-EASY高浜店「FIT-BASKETBALL」フリースロー対決（金田選手、安間選手）

⇒当社の会員様、アンテロープスのファンクラブ会員様、双方から参加者を募集した初めてのイベント

●その他、アンテロープスの選手には定期的に、当社店舗に訪問していただき、トレーニングの様子やアミューズメントサービスの魅力をSNSにて発信

2024年11月 千種店でのイベント2025年8月 高浜店でのイベント

◆今後のパートナーとの展望

本契約によりWリーグ2025-26シーズンの公式戦におきまして、昨シーズンに続き、選手が着用するオフィシャルウェア（胸）、セカンダリーユニフォーム（胸）に当社のロゴを掲載します。

また継続的に当社の店舗に選手を招待するイベントを実施するほか、選手の皆さまからSNSの 発信をしていただくことで、老若男女問わずアミューズメントフィットネスクラブの魅力などについて、プロモーション活動をしてまいります。

当社は、今後もアンテロープスの選手やチームスタッフと共に、会員様や地域の皆さまが参加できる交流イベントや体験型企画を積極的に展開し、スポーツの魅力や健康づくりの大切さを広めてまいります。

また、双方の強みを生かした新しい取り組みを通じて、地域に根差した活動の輪を広げ、スポーツとフィットネスの価値をより多くの方々に届けてまいります。

◆フィットイージー 会社概要

社 名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

資 本 金：510,387,625円

事 業 内 容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

従 業 員 数：275名 ※2024年10月31日現在

店 舗 数：224店舗 ※2025年10月1日現在

U R L ：https://fiteasy.jp/（サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/（コーポレートサイト）