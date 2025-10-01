願いを羽ばたかせるトレンド！Z世代に刺さる“ウィッシュコア”な天使の羽パッケージ。 ％Recipe（パーセントレシピ・通称パーレシピ）」から高密着クッションファンデとちゅるちゅるリップ＆チークが登場！

株式会社Z STUDIO

株式会社Z STUDIO（本社：東京都渋谷区）は、2025年10月にビューティーブランド「%Recipe（パーセントレシピ・略称パーレシピ）」を新たにローンチします 。

％Recipeは、世界最大手の化粧品OEMメーカーである韓国COSMAX社との共同開発ブランドです。

トレンド感、処方革新、容器革新、そして日本市場のニーズを融合させた次世代型コスメブランドです。

第1弾のラインナップとして、つけたての美しさが長時間つづくクッションファンデーション『Xファイン サテンウェア メッシュクッション』と、唇と頬に使えるマルチユースの『バーミーパフポット リップ＆チーク』の2商品を、2025年10月に発売予定です 。

近年、Z世代を中心に注目されているトレンドワード「ウィッシュコア」は、「自分の願いや夢、理想の姿を表現したロマンティックで幻想的な世界観」を指すカルチャー潮流のひとつです。

「可愛いものに囲まれて、現実を少しだけ忘れたい」

そんな非現実的だけど、自分らしい憧れを、%Recipeでは天使の羽をモチーフにしたパッケージや、透明感と血色感のあるメイクで表現しています。

Xファイン サテンウェア メッシュクッション

『Xファイン サテンウェア メッシュクッション』は、肌悩みを自然にカバーしながら、上質なセミマット肌へ導くクッションファンデーションです。

ベースメイクは、肌に最初に触れる大切なステップ。その仕上がりの質感にこだわり、肌本来の美しさを生かしながら、さらに魅力を引き立てる処方を実現しました。

■【商品特長】Xファインのメッシュクッションとは？

【POINT1】テクニック0で、薄膜のサテン艶肌が完成

テクニックなしで、均一カバーを実現。毛穴、キメ乱れ、赤み、くすみなど、肌悩みを簡単にカバー。厚塗り感がなく、まるで素肌が美しくなったような、きめ細やかな、上質なセミマット肌を叶えます 。

【POINT 2】最新テクノロジー「X-FINE」で、つけたての美しさが高持続

COSMAX社の独自技術「X-FINE」により、パウダーを微粒子化。マイクロ粒子が肌と一体化するように高密着し、塗りたての美しさが72時間続くロングラスティング処方です。

【POINT 3】最先端容器「OctaCore Mesh」で、最後までなめらかな使い心地

COSMAX社の最新技術を搭載した「OctaCore Mesh（オクタメッシュコア）」容器は、メッシュクッションで起こりやすいオイルの漏れを防ぎ、使い始めの美しい使用感を最後までキープできるように設計されています。

メッシュに仕込まれた8角形のひだが、ファンデーション液の供給をコントロール。最初から最後までなめらかな使い心地が持続し、同時にオイルの漏れを防ぎます。

【POINT 4】 美容成分を配合し、メイクしながらお肌をケア

肌の善玉菌バランスに着目した独自成分マイクロバイオーム*1が、肌本来の力をサポートします 。その他にも、植物性PDRN*2、10種のヒアルロン酸*3、CICA成分*4、セラミド*5、ビタミンコンプレックス*6など、様々な美容成分を配合。メイクしながら日中の肌を美しく保つスキンケア設計です。

*1 ストレプトコッカスサーモフィルス培養物（整肌成分）

*2 ＤＮＡ-Ｎａ（整肌成分）

*3 ヒアルロン酸Ｎａ、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸、ヒアルロン酸ジメチルシラノール、ヒアルロン酸Ｋ、加水分解ヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、ヒアルロン酸クロスポリマーＮａ、ヒアルロン酸ジメチルシラノールＮａ、アセチルヒアルロン酸Ｎａ（全て保湿成分）

*4ツボクサ葉／茎エキス、ツボクサ葉エキス、ツボクサ根エキス（全て整肌成分）

*5 セラミドＮＰ（保湿成分）

*6 ナイアシンアミド、パンテノール、トコフェロール、アスコルビン酸（全て整肌成分）

■【こんな方におすすめ】

・メイク崩れが気になる方

・高密着・高カバーでありながら、軽い付け心地を求める方

・セミマットな仕上がりが好きな方

・メイクをしながらスキンケア効果も期待したい方

■【商品情報】

商品名：Xファイン サテンウェア メッシュクッション

カラー：全2色（17C ライトロゼ・21N アイボリー）

価格 ：3,300円（税込）

容量 ：14g

販売先：マツモトキヨシ＆ココカラファイングループ、アインズ＆トルペ、ハンズ、ロフトほか

※一部店舗を除く

バーミーパフポット リップ＆チーク

『バーミーパフポット リップ＆チーク』は、ひとつでリップにもチークにも使えるマルチユース設計。指先や付属パフでポンとのせるだけで、にじみ出るような血色感を演出します。新感覚のゼリーバーム処方で、セラムのようなうるおいと光をまとう、リップ＆チークです。

■【商品特長】バーミーパフポットの魅力とは？

【POINT 1】 じゅわっと血色！リップとチークに使いやすいゼリーバーム

ゼリーバームとは「ゼリーのじゅわ発色」×「クリームのツヤ」×「バームの高密着」機能を兼ね備えたハイブリッドアイテムです。%Recipeならではの最適処方バランスで、「リップだと発色が薄い・・・」「チークだとぺたぺたする」といった悩みを解決し、使いやすさを叶えます。

【POINT 2】 高発色と長時間ツヤキープ

COSMAX社独自の「MELLOWABLE技術」により、ワックスの配合を抑えつつ、高屈折オイルと高光沢ペーストの最適なバランスを実現。

とろけるようになめらかで、やわらかな塗り心地を叶えました。

美容バームのようにうるおい、光を溶かし込んだようなツヤ感で、クリアな発色が肌に溶け込むように広がり、ムラのない美しい仕上がりへ。

透明感のあるカラーが、まるでコーティングされたかのようなツヤを生み、長時間持続します。

【POINT 3】 指パフ一体型ケースで、いつでもどこでもメイク直しが簡単

指パフを内蔵したケースにより、指を汚さず、簡単にリップやチークを塗ることができます 。また。軽くポンポン重ねるだけで血色感を演出でき、可愛いが完成。

■【こんな方におすすめ】

・ポーチの中身を最小限にしたい方

・自然な血色感を求める方

・リップにもチークにも使える、マルチユースなコスメを探している方

■【カラーバリエーション（全5色）】

・01 ヌードコーラル ：華やか血色のコーラルピンク

・02 ヌードピンク ：フェミニンなキュートピンク

・03 ペールピンク ：透明感ピーチピンク

・04 ミュートローズ ：まろやかブラウンピンク

・05 ベリーチェリー ：ジューシーなベリーレッド

■【商品情報】

商品名：バーミーパフポット リップ＆チーク

カラー：全5色（01ヌードコーラル 02ヌードピンク 03ペールピンク 04ミュートローズ 05ベリーチェリー

価格 ：1,980円（税込）

容量 ：4g

販売先：マツモトキヨシ＆ココカラファイングループ、アインズ＆トルペ、ロフト、ドン・キホーテほか

※一部店舗を除く

◼️公式SNS最新情報はこちらから

公式Instagram：https://www.instagram.com/recipe_.official

公式HP：https://beauty-recipe.net/

◼️%Recipeについて

トレンド感と新しさを大切にしながら、

毎日のメイクに "今っぽさ"と"ときめき"をプラス。

%Recipeは高機能・高技術であり 「処方のこだわりを、ちょうどいい価格で」をテーマにした

成分にも感性にも妥協しない次世代ブランド。

韓国コスメの技術力と 最前線のトレンドを取り入れつつ、

使いやすいカラーとテクスチャーに仕上げています。

◼️会社概要

会社名 ：株式会社Z STUDIO

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿1-19-19

事業内容：化粧品、日用雑貨等の企画/販売

お問い合わせ先：info@beauty-recipe.net