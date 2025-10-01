願いを羽ばたかせるトレンド！Z世代に刺さる“ウィッシュコア”な天使の羽パッケージ。 ％Recipe（パーセントレシピ・通称パーレシピ）」から高密着クッションファンデとちゅるちゅるリップ＆チークが登場！
株式会社Z STUDIO（本社：東京都渋谷区）は、2025年10月にビューティーブランド「%Recipe（パーセントレシピ・略称パーレシピ）」を新たにローンチします 。
％Recipeは、世界最大手の化粧品OEMメーカーである韓国COSMAX社との共同開発ブランドです。
トレンド感、処方革新、容器革新、そして日本市場のニーズを融合させた次世代型コスメブランドです。
第1弾のラインナップとして、つけたての美しさが長時間つづくクッションファンデーション『Xファイン サテンウェア メッシュクッション』と、唇と頬に使えるマルチユースの『バーミーパフポット リップ＆チーク』の2商品を、2025年10月に発売予定です 。
近年、Z世代を中心に注目されているトレンドワード「ウィッシュコア」は、「自分の願いや夢、理想の姿を表現したロマンティックで幻想的な世界観」を指すカルチャー潮流のひとつです。
「可愛いものに囲まれて、現実を少しだけ忘れたい」
そんな非現実的だけど、自分らしい憧れを、%Recipeでは天使の羽をモチーフにしたパッケージや、透明感と血色感のあるメイクで表現しています。
Xファイン サテンウェア メッシュクッション
『Xファイン サテンウェア メッシュクッション』は、肌悩みを自然にカバーしながら、上質なセミマット肌へ導くクッションファンデーションです。
ベースメイクは、肌に最初に触れる大切なステップ。その仕上がりの質感にこだわり、肌本来の美しさを生かしながら、さらに魅力を引き立てる処方を実現しました。
■【商品特長】Xファインのメッシュクッションとは？
【POINT1】テクニック0で、薄膜のサテン艶肌が完成
テクニックなしで、均一カバーを実現。毛穴、キメ乱れ、赤み、くすみなど、肌悩みを簡単にカバー。厚塗り感がなく、まるで素肌が美しくなったような、きめ細やかな、上質なセミマット肌を叶えます 。
【POINT 2】最新テクノロジー「X-FINE」で、つけたての美しさが高持続
COSMAX社の独自技術「X-FINE」により、パウダーを微粒子化。マイクロ粒子が肌と一体化するように高密着し、塗りたての美しさが72時間続くロングラスティング処方です。
【POINT 3】最先端容器「OctaCore Mesh」で、最後までなめらかな使い心地
COSMAX社の最新技術を搭載した「OctaCore Mesh（オクタメッシュコア）」容器は、メッシュクッションで起こりやすいオイルの漏れを防ぎ、使い始めの美しい使用感を最後までキープできるように設計されています。
メッシュに仕込まれた8角形のひだが、ファンデーション液の供給をコントロール。最初から最後までなめらかな使い心地が持続し、同時にオイルの漏れを防ぎます。
【POINT 4】 美容成分を配合し、メイクしながらお肌をケア
肌の善玉菌バランスに着目した独自成分マイクロバイオーム*1が、肌本来の力をサポートします 。その他にも、植物性PDRN*2、10種のヒアルロン酸*3、CICA成分*4、セラミド*5、ビタミンコンプレックス*6など、様々な美容成分を配合。メイクしながら日中の肌を美しく保つスキンケア設計です。
*1 ストレプトコッカスサーモフィルス培養物（整肌成分）
*2 ＤＮＡ-Ｎａ（整肌成分）
*3 ヒアルロン酸Ｎａ、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸、ヒアルロン酸ジメチルシラノール、ヒアルロン酸Ｋ、加水分解ヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、ヒアルロン酸クロスポリマーＮａ、ヒアルロン酸ジメチルシラノールＮａ、アセチルヒアルロン酸Ｎａ（全て保湿成分）
*4ツボクサ葉／茎エキス、ツボクサ葉エキス、ツボクサ根エキス（全て整肌成分）
*5 セラミドＮＰ（保湿成分）
*6 ナイアシンアミド、パンテノール、トコフェロール、アスコルビン酸（全て整肌成分）
■【こんな方におすすめ】
・メイク崩れが気になる方
・高密着・高カバーでありながら、軽い付け心地を求める方
・セミマットな仕上がりが好きな方
・メイクをしながらスキンケア効果も期待したい方
■【商品情報】
商品名：Xファイン サテンウェア メッシュクッション
カラー：全2色（17C ライトロゼ・21N アイボリー）
価格 ：3,300円（税込）
容量 ：14g
販売先：マツモトキヨシ＆ココカラファイングループ、アインズ＆トルペ、ハンズ、ロフトほか
※一部店舗を除く
バーミーパフポット リップ＆チーク
『バーミーパフポット リップ＆チーク』は、ひとつでリップにもチークにも使えるマルチユース設計。指先や付属パフでポンとのせるだけで、にじみ出るような血色感を演出します。新感覚のゼリーバーム処方で、セラムのようなうるおいと光をまとう、リップ＆チークです。
■【商品特長】バーミーパフポットの魅力とは？
【POINT 1】 じゅわっと血色！リップとチークに使いやすいゼリーバーム
ゼリーバームとは「ゼリーのじゅわ発色」×「クリームのツヤ」×「バームの高密着」機能を兼ね備えたハイブリッドアイテムです。%Recipeならではの最適処方バランスで、「リップだと発色が薄い・・・」「チークだとぺたぺたする」といった悩みを解決し、使いやすさを叶えます。
【POINT 2】 高発色と長時間ツヤキープ
COSMAX社独自の「MELLOWABLE技術」により、ワックスの配合を抑えつつ、高屈折オイルと高光沢ペーストの最適なバランスを実現。
とろけるようになめらかで、やわらかな塗り心地を叶えました。
美容バームのようにうるおい、光を溶かし込んだようなツヤ感で、クリアな発色が肌に溶け込むように広がり、ムラのない美しい仕上がりへ。
透明感のあるカラーが、まるでコーティングされたかのようなツヤを生み、長時間持続します。
【POINT 3】 指パフ一体型ケースで、いつでもどこでもメイク直しが簡単
指パフを内蔵したケースにより、指を汚さず、簡単にリップやチークを塗ることができます 。また。軽くポンポン重ねるだけで血色感を演出でき、可愛いが完成。
■【こんな方におすすめ】
・ポーチの中身を最小限にしたい方
・自然な血色感を求める方
・リップにもチークにも使える、マルチユースなコスメを探している方
■【カラーバリエーション（全5色）】
・01 ヌードコーラル ：華やか血色のコーラルピンク
・02 ヌードピンク ：フェミニンなキュートピンク
・03 ペールピンク ：透明感ピーチピンク
・04 ミュートローズ ：まろやかブラウンピンク
・05 ベリーチェリー ：ジューシーなベリーレッド
■【商品情報】
商品名：バーミーパフポット リップ＆チーク
カラー：全5色（01ヌードコーラル 02ヌードピンク 03ペールピンク 04ミュートローズ 05ベリーチェリー
価格 ：1,980円（税込）
容量 ：4g
販売先：マツモトキヨシ＆ココカラファイングループ、アインズ＆トルペ、ロフト、ドン・キホーテほか
※一部店舗を除く
◼️公式SNS最新情報はこちらから
公式Instagram：https://www.instagram.com/recipe_.official
公式HP：https://beauty-recipe.net/
◼️%Recipeについて
トレンド感と新しさを大切にしながら、
毎日のメイクに "今っぽさ"と"ときめき"をプラス。
%Recipeは高機能・高技術であり 「処方のこだわりを、ちょうどいい価格で」をテーマにした
成分にも感性にも妥協しない次世代ブランド。
韓国コスメの技術力と 最前線のトレンドを取り入れつつ、
使いやすいカラーとテクスチャーに仕上げています。
◼️会社概要
会社名 ：株式会社Z STUDIO
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿1-19-19
事業内容：化粧品、日用雑貨等の企画/販売
お問い合わせ先：info@beauty-recipe.net