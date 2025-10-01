会社名　　　 NTT株式会社
代表者氏名 　 代表取締役社長　島田　明
（コード番号9432　東証プライム）


　当社は、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得について、下記のとおり実施いたしましたのでお知らせいたします。



1.　取得した株式の種類　　　普通株式
2.　取得した株式の総数　　　224,951,900株
3.　株式の取得価額の総額　　35,845,601,350円
4.　取得期間　　　　　　　　2025年9月1日から2025年9月22日まで
5.　取得方法　　　　　　　　東京証券取引所における市場買付

（ご参考）
1.2025年5月9日開催の取締役会における決議内容（2025年5月9日公表）
　（1）　取得対象株式の種類：普通株式
　（2）　取得し得る株式の総数：15億株（上限）
　　　　　　　　　　　　　　（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合1.81%）

　（3）　株式の取得価額の総額：2,000億円（上限）
　（4）　取得期間：2025年5月12日から2026年3月31日まで

2.上記取締役会決議に基づき取得した自己株式の累計（2025年9月30日現在）
　（1）　取得した株式の総数：224,951,900株
　（2）　株式の取得価額の総額：35,845,601,350円

以上