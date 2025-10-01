こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
自己株式の取得状況に関するお知らせ（会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）
会社名 NTT株式会社
代表者氏名 代表取締役社長 島田 明
（コード番号9432 東証プライム）
代表者氏名 代表取締役社長 島田 明
（コード番号9432 東証プライム）
当社は、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得について、下記のとおり実施いたしましたのでお知らせいたします。
記
1. 取得した株式の種類 普通株式
2. 取得した株式の総数 224,951,900株
3. 株式の取得価額の総額 35,845,601,350円
4. 取得期間 2025年9月1日から2025年9月22日まで
5. 取得方法 東京証券取引所における市場買付
（ご参考）
1.2025年5月9日開催の取締役会における決議内容（2025年5月9日公表）
（1） 取得対象株式の種類：普通株式
（2） 取得し得る株式の総数：15億株（上限）
（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合1.81%）
（3） 株式の取得価額の総額：2,000億円（上限）
（4） 取得期間：2025年5月12日から2026年3月31日まで
2.上記取締役会決議に基づき取得した自己株式の累計（2025年9月30日現在）
（1） 取得した株式の総数：224,951,900株
（2） 株式の取得価額の総額：35,845,601,350円
以上