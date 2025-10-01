ふじみ野市誕生20周年記念ARを期間限定で実施
ふじみ野市役所
AR実施画面のイメージ
市とGo Good株式会社は、ふじみ野市誕生20周年を記念して市オリジナルARを実施します。さまざまなARを準備しておりますので、ぜひ遊んでみてください。
ARとは、「Augmented Reality（拡張現実）」の略で、現実世界にコンピューターが生成した画像などを重ね合わせることで、現実を拡張する技術のことです。
スマートフォンやARグラスなどで見ると、まるでその画像が現実世界に存在しているかのように見えます。
実施期間
令和７年１０月1日（水）～令和8年１月中旬（予定）
実施コンテンツ
- ふじみんAR
- フォトフレームAR
- シティープロモーション動画AR
- 二十歳の集い立て看板AR
※（２）～（４）は順次公開予定。詳しくは、市ホームページで掲載。
ふじみ野市ホームページURL
https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/kohokochoka/kohokochokakari/citypromotion/15812.html
問い合わせ
広報広聴課（電話049-262-9003）