ふじみ野市誕生20周年記念ARを期間限定で実施

市とGo Good株式会社は、ふじみ野市誕生20周年を記念して市オリジナルARを実施します。さまざまなARを準備しておりますので、ぜひ遊んでみてください。

ARとは、「Augmented Reality（拡張現実）」の略で、現実世界にコンピューターが生成した画像などを重ね合わせることで、現実を拡張する技術のことです。

スマートフォンやARグラスなどで見ると、まるでその画像が現実世界に存在しているかのように見えます。

実施期間

AR実施画面のイメージ

令和７年１０月1日（水）～令和8年１月中旬（予定）

実施コンテンツ

- ふじみんAR- フォトフレームAR- シティープロモーション動画AR- 二十歳の集い立て看板AR

※（２）～（４）は順次公開予定。詳しくは、市ホームページで掲載。

ふじみ野市ホームページURL

https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/kohokochoka/kohokochokakari/citypromotion/15812.html

問い合わせ

広報広聴課（電話049-262-9003）