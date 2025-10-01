当麻町中心市街地活性化への起業人派遣についてのお知らせ

株式会社ピーエイ

～田舎町だけど“何もない田舎町”じゃない人として心豊かに生活するために全部がそろっている

だから“全部ある”当麻町～

当社グループは、「地域に人を集め 地域に賑わいを創り 地域の人を元気にする」というミッションのもと、地域に根ざした多様な事業を展開しております。

このたび当社は、令和７年10月より北海道上川郡当麻町において、「地域活性化起業人」（企業派遣型）の派遣を開始し、当麻町の関係人口の拡大に向けた様々な取り組みを協働いたします。

当麻町は、自然と共生する暮らしが息づくまちであり、四季折々の美しい風景や、名産のでんすけすいかなどに代表される農業資源に恵まれた地域です。一方で、複数の課題も顕在化しており、地域の持続可能な発展に向けた取り組みが求められています。

当社は、本派遣を通じて、当麻町の魅力再発見と来訪者との新たな接点創出、地元事業者との連携による地域経済の循環促進を目指し、ふるさと住民登録制度をはじめ関係人口の拡大を目指します。

当社グループは今後も、地域自治体や関係機関と連携しながら、地方創生・関係人口の創出に寄与する事業を推進してまいります。

なお、本件に伴う業績への影響は軽微なものと見込んでおりますが、中長期的には当社グループの企業価値向上に資するものと考えております。今後、適時開示の必要性が生じた場合には速やかに開示いたします｡

