「黒執事」グッズブランド10周年記念イベント2025年12月より東京・愛知・大阪にて開催決定！
「黒執事」の原作者・枢やなが自らプロデュースするグッズブランド「黒執事 Black Label」。ブランド10年の歩みを振り返り体感いただく特別なイベント「黒執事 Black Label Memorial Arcade」が2025年12月より、東京 松屋銀座、そして愛知・大阪にて開催することが決定いたしました。
「黒執事 Black Label Memorial Arcade」東京会場メインビジュアル
さらに、告知第一弾として、本イベントでお楽しみいただける「黒執事 Black Label」最新商品の一部も発表いたしました。
松屋銀座では、12月11日(木)から12月25日(木)までの日程で開催いたします。一部日程の日時指定入場チケットについて、本日より先行抽選受付を開始いたしました。お申込みは10月19日（日）23:59まで、ローソンチケットにて受付いたします。
【東京会場開催概要】
会期：2025年12月11日(木)～12月25日(木)
会場：松屋銀座8階イベントスクエア
時間：11時～20時
※入場は閉場の30分前まで
※12月14日(日)、21日(日)は19時30分閉場
※最終日は17時閉場
公式HP：https://sqex.to/BL10th
主催：黒執事 Black Label Memorial Arcade 実行委員会
【東京会場チケット情報】
東京会場では、一部日時を日時指定制とさせていただきます。
●日時指定対象期間
2025年12月11日(木)、12日(金)、13日(土)、14日(日)、20日(土)、21日(日)
※上記を除く日程は、フリー入場を予定しております。
※日時指定日、フリー入場共に、混雑の際はお待ちいただく場合や整理券を配布する場合がございます。
●券種
[表: https://prtimes.jp/data/corp/128734/table/220_1_9fdc61360ca806c196474d8fc34c8458.jpg?v=202510010627 ]
※税込価格
※小学生、未就学児は入場無料
※グッズ付き入場チケットは前売り販売のみ
●グッズ付き入場チケットバンドルグッズ
「黒執事 Black Label Memorial Arcade」特製のアクリルバッジ。バッグや服などに付けて楽しめる、ファン必携のアイテムです。
「黒執事 Black Label Memorial Arcade」アクリルバッジ
※バンドルグッズ（アクリルバッジ）はグッズ単体での販売予定はございません。
●チケット先行抽選受付
抽選申込期間 ：10月1日(水)18：00～10月19日(日)23：59
当選発表 ：10月22日(水)15：00～（引取期限は11月3日(月)23：00まで）
販売券種 ：グッズ付き入場チケット/入場チケット
●チケット購入方法
URL ：https://l-tike.com/kuroshitsuji_black_label/(https://l-tike.com/kuroshitsuji_black_label/)
Lコード ：39610
※小学生と未就学児は無料です。ご入場の際は必ず保護者（18歳以上）と同伴でご入場ください。
【新作グッズ情報】
「黒執事 Black Label Memorial Arcade」にて新発売となる、「黒執事 Black Label」最新アイテムの一部をご紹介いたします。ブランドの人気シリーズ“ビターラビット ベーシック”より最新作の葬儀屋ver.のほか、ブランドが10年に渡り発表してきたビジュアルの数々を用いた新商品を発売いたします。
「黒執事 Black Label」新商品
「黒執事 Black Label」新商品
●「黒執事 Black Label」ビターラビットベーシック 葬儀屋
「黒執事 Black Label」の大人気シリーズ“ビターラビットベーシック”に待望の新シリーズが登場。衣服はもちろん、傷や小物のディテールまで再現したこだわりの仕様。衣装の着脱が可能です。
「黒執事 Black Label」ビターラビットベーシック 葬儀屋
●「黒執事 Black Label」トレーディング宝石アクリルコースター Vol.1(Black Butler)
大人気“宝石シリーズ”にアクリルコースターが登場。光の反射が美しいホログラム加工入り。
「黒執事 Black Label」トレーディング宝石アクリルコースター Vol.1(Black Butler)
本日公開されたグッズ以外にも、さらに新作グッズの発表を予定しております。ぜひ続報をお待ちください。
【巡回情報】
●愛知会場
会期：2026年1月10日（土）～1月25日（日）
会場：名古屋PARCO 西館6階PARCO GALLERY
●大阪会場
日程、詳細などは後日発表いたします。
【作品紹介】
「黒執事（枢やな・著）」は、月刊「Gファンタジー」で長期連載中のヴィクトリアンダークファンタジー漫画です。19世紀の英国を舞台に、孤高の少年貴族と契約した“悪魔で”執事が繰り広げる物語は日本のみならず世界中で人気を博し、TVアニメ・劇場アニメ・ミュージカル・実写映画など多岐に渡るメディアミックスを経て、全世界累計部数3,600万部を突破しています（2025年5月現在）。
【ブランド紹介】
「黒執事」の原作者・枢やなが自らプロデュースするグッズブランド。 作中にも登場するぬいぐるみを再現した“ビターラビット”シリーズをはじめとする様々な商品の発売、各種イベント開催などを2015年11月より展開。