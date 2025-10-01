きれいに清掃して庄下川とふれあおう 「ラブリバー庄下川作戦」を実施します！

今年度も「ふるさとの川」を守り、河川愛護の輪を広げていくことを目的として、「ラブリバー 庄下川作戦」が実施されます。

平成 12 年には「甦（よみがえ）る水 100 選」にも選ばれた庄下川。よみがえった庄下川を未来 に残していきたいと、流域企業や市民の皆さんが長年続けられているクリーン運動です。

市内、市外を問わず、多数の方のご参加をお待ちしております。

清掃に参加いただくとあま咲きコインを 100 ポイント付与します。

１ 日 時

令和７年 11 月 1 日（土） 午前 10 時から正午ごろまで

（雨天順延 予備日：令和７年 11 月 2 日（日））

２ 場 所

あましんアルカイックホール西側アウクスブルク広場（尼崎市昭和通２丁目）

３ 内 容

河川清掃（庄下川沿いの歩道等の清掃のほか、中学生以上でご希望の方は庄下川の中でのゴミ拾いにご参 加いただけます。）

４ 持ち物

軍手、ゴミ袋等は用意いたします。運動靴、汚れてもよい服装でご参加ください。また、当日 汗をかくことも考えられますので、飲み物やタオルも必要な方はご持参下さい。

５ 申込み

令和７年 10 月 24 日（金）までにホームページ 経由で申込み。当日参加も可能。

https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/tosi_seibi/kasen/081kasenevent/081love_river25.html