相続手続きに必要な戸籍を全国から取得代行

行政書士が運営する「戸籍取り寄せ.net」 ― 2010年開始、相談件数4,000件以上の実績

2025年10月1日

みつおか行政書士事務所

相続で最初に直面する「戸籍集め」を専門家がサポート

相続登記や預貯金の解約には、被相続人や被代襲者の「出生から死亡までの戸籍一式」と法定相続人の現在戸籍の収集が必要です。全国の役所に請求する必要があるケースも多く、一般の方には大きな負担となっています。

みつおか行政書士事務所（所在地：兵庫県川西市）が運営する 「戸籍取り寄せ.net」 は、2010年のサービス開始以来、全国のお客様からの相談件数4,000件以上に対応。豊富な実績に基づき、安心してご利用いただける戸籍収集代行サービスを提供しています。

サービスの特長

1.豊富な実績と安心感

2010年の開始以来、全国の相続手続きに必要な戸籍収集を多数サポート。経験に基づくスムーズな対応が可能です。

2.全国対応

遠方の役所にも請求し、相続手続きに必要な戸籍を全て収集します。

3.行政書士が直接対応

国家資格者である行政書士が委任契約に基づき正規に取得。安心・確実です。

4.わかりやすい整理資料

取得した戸籍を相続関係説明図や戸籍変遷一覧表等にまとめてご提供。次の相続手続きへスムーズに移行可能です。

ご利用の流れ

1.サイトからお申し込み

2.委任状・本人確認書類をご郵送

3.行政書士が戸籍を取得

4.戸籍一式＋相続関係説明図等の作成資料をご自宅へ送付

代表コメント

「戸籍収集は相続手続きの最初のハードルです。2010年からこのサービスを続け、これまでに4,000件以上の相談をいただきました。ご遺族の負担を少しでも軽くし、安心して相続手続きを進められるよう、今後も全国のお客様に信頼されるサービスを提供してまいります。」

（みつおか行政書士事務所 代表 行政書士 満岡 靖雄）

会社概要

・事務所名：みつおか行政書士事務所

・所在地：兵庫県川西市栄根2-1-3-101

・代表者：行政書士 満岡 靖雄

・設立：2010年

・事業内容：相続に関する戸籍収集代行、遺言・相続関連手続きのサポート

・サービスサイト：https://koseki-toriyose.net

本件に関するお問い合わせ先

みつおか行政書士事務所

サービス名：戸籍取り寄せ.net

所在地：兵庫県川西市栄根2-1-3-101

電話：072-758-1874

ホームページ：https://koseki-toriyose.net/

メール：info@koseki-toriyose.net