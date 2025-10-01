ロリータモデル&正看護師『青木美沙子』×『オリラボマーケット』コラボグッズ第2弾が発売開始!!
オリジナルラボ株式会社が運営するオリラボマーケット （ https://market.orilab.jp/ ） は、ロリータモデル&正看護師『青木美沙子』さんとのコラボグッズ第2弾を2025年10月1日（水）にオリラボマーケット内にて販売開始しました！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330783&id=bodyimage1】
イラストレーター『城咲ロンドン』さん書きおろしのイラストを使用したTシャツやチェキ帳など、計7種のオリジナルグッズは、2025年10月31日（金）までの期間限定で販売しております。
ぜひお見逃しなく今すぐにチェックしてみてください!!!!
『青木美沙子』さん販売ページはこちら：https://market.orilab.jp/user/658ae015481e3
■『青木美沙子』×『オリラボマーケット』コラボアイテム（計7点）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330783&id=bodyimage2】
＜フレームアクリルスタンド＞
販売価格 : \2,370（税込）
https://market.orilab.jp/item/68d2bb4477ed5
＜ランダム缶バッジ44mm【全6種類】＞
販売価格 : \600（税込）
https://market.orilab.jp/item/68d2bf4a414c6
＜サーモステンレスボトル（130ml）＞
販売価格 : \4,600（税込）
https://market.orilab.jp/item/68d2c1001bc00
＜Tシャツ＞
販売価格 : \2,970（税込）
https://market.orilab.jp/item/680f2dcfd1d3c
＜ミニ巾着＞
販売価格 : \1,400（税込）
https://market.orilab.jp/item/68d2be0560499
＜アクリルスライドミラー＞
販売価格 : \2,100（税込）
https://market.orilab.jp/item/68d2c1fd5aec0
＜チェキ帳＞
販売価格 : \2,600（税込）
https://market.orilab.jp/item/68d2c1887bd59
■『青木美沙子』さんからのコメント
ロリータモデル25周年記念で販売させて頂きました。
大好きなピンクでふりふりロリータを着た美沙子のグッズたち。
記念の年に発売出来て幸せです！
普段使えるアイテムやランダムに当たる缶バッチもあります。
是非是非、手に取って頂けたら嬉しいです。
▼『青木美沙子』さん
X（旧Twitter）： https://x.com/aokimisako
Instagram : https://www.instagram.com/misakoaoki
YouTube : https://www.youtube.com/@misakoaoki0603
■イラストレーター『城咲ロンドン』さん
X（旧Twitter） : https://x.com/london_222
■グッズを作成・販売したいクリエイターの方へ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330783&id=bodyimage4】
■オリラボマーケット公式サイト
https://market.orilab.jp/
■会員登録はこちら
https://market.orilab.jp/register
------------------------------------------------------------
公式X（旧Twitter）アカウント：https://twitter.com/orilab_market
公式インスタアカウント：https://www.instagram.com/orilab_official/
公式Pinterestアカウント：https://www.pinterest.jp/orilab_market/
------------------------------------------------------------
■【オリラボの主なサービス】
オリジナルグッズ販売プラットフォーム オリラボマーケット
https://market.orilab.jp/
オリジナルTシャツ作成 TMIX
https://tmix.jp/
オリジナルスマホケース作成 スマホラボ
https://original-smaphocase.com/
オリジナルグッズ作成 グッズラボ
https://original-goods.orilab.jp/
ノベルティ・販促品作成 ノベルティラボ
https://novelty.orilab.jp/
■【オリジナルラボ株式会社の概要】
・商 号：オリジナルラボ株式会社
・本社所在地：東京都渋谷区東3-25-10 T&Tビル4F
・設立：2007年5月7日
・会社URL：https://original-lab.jp/
配信元企業：オリジナルラボ株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330783&id=bodyimage1】
イラストレーター『城咲ロンドン』さん書きおろしのイラストを使用したTシャツやチェキ帳など、計7種のオリジナルグッズは、2025年10月31日（金）までの期間限定で販売しております。
ぜひお見逃しなく今すぐにチェックしてみてください!!!!
『青木美沙子』さん販売ページはこちら：https://market.orilab.jp/user/658ae015481e3
■『青木美沙子』×『オリラボマーケット』コラボアイテム（計7点）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330783&id=bodyimage2】
＜フレームアクリルスタンド＞
販売価格 : \2,370（税込）
https://market.orilab.jp/item/68d2bb4477ed5
＜ランダム缶バッジ44mm【全6種類】＞
販売価格 : \600（税込）
https://market.orilab.jp/item/68d2bf4a414c6
＜サーモステンレスボトル（130ml）＞
販売価格 : \4,600（税込）
https://market.orilab.jp/item/68d2c1001bc00
＜Tシャツ＞
販売価格 : \2,970（税込）
https://market.orilab.jp/item/680f2dcfd1d3c
＜ミニ巾着＞
販売価格 : \1,400（税込）
https://market.orilab.jp/item/68d2be0560499
＜アクリルスライドミラー＞
販売価格 : \2,100（税込）
https://market.orilab.jp/item/68d2c1fd5aec0
＜チェキ帳＞
販売価格 : \2,600（税込）
https://market.orilab.jp/item/68d2c1887bd59
■『青木美沙子』さんからのコメント
ロリータモデル25周年記念で販売させて頂きました。
大好きなピンクでふりふりロリータを着た美沙子のグッズたち。
記念の年に発売出来て幸せです！
普段使えるアイテムやランダムに当たる缶バッチもあります。
是非是非、手に取って頂けたら嬉しいです。
▼『青木美沙子』さん
X（旧Twitter）： https://x.com/aokimisako
Instagram : https://www.instagram.com/misakoaoki
YouTube : https://www.youtube.com/@misakoaoki0603
■イラストレーター『城咲ロンドン』さん
X（旧Twitter） : https://x.com/london_222
■グッズを作成・販売したいクリエイターの方へ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330783&id=bodyimage4】
■オリラボマーケット公式サイト
https://market.orilab.jp/
■会員登録はこちら
https://market.orilab.jp/register
------------------------------------------------------------
公式X（旧Twitter）アカウント：https://twitter.com/orilab_market
公式インスタアカウント：https://www.instagram.com/orilab_official/
公式Pinterestアカウント：https://www.pinterest.jp/orilab_market/
------------------------------------------------------------
■【オリラボの主なサービス】
オリジナルグッズ販売プラットフォーム オリラボマーケット
https://market.orilab.jp/
オリジナルTシャツ作成 TMIX
https://tmix.jp/
オリジナルスマホケース作成 スマホラボ
https://original-smaphocase.com/
オリジナルグッズ作成 グッズラボ
https://original-goods.orilab.jp/
ノベルティ・販促品作成 ノベルティラボ
https://novelty.orilab.jp/
■【オリジナルラボ株式会社の概要】
・商 号：オリジナルラボ株式会社
・本社所在地：東京都渋谷区東3-25-10 T&Tビル4F
・設立：2007年5月7日
・会社URL：https://original-lab.jp/
配信元企業：オリジナルラボ株式会社
プレスリリース詳細へ