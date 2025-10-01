秋田県初出店！4タイプの客室に大浴場やサウナ、レストランを完備した「クインテッサホテル秋田」が秋田市大町エリアに2025年10月1日リブランドオープン
ホテル運営会社コアグローバルマネジメント株式会社（東京都中央区晴海1丁目8番12号、代表取締役社長：中野 正純）は、2025年10月1日（水）に『クインテッサホテル秋田』をリブランドオープンいたします。これに伴い、現在、公式予約サイトにてご予約を承っております。なお、当社としてはグループ初の東北エリアへの出店となります。
本施設は秋田市大町2-2-11に位置し、中心市街地に立つ好立地にございます。バス停「川反入口」から徒歩約3分、秋田駅からのアクセスも良好で、観光やビジネスの拠点としてさまざまなシーンでご利用いただけます。
クインテッサホテル秋田 ロビー
■クインテッサホテル秋田 概要
所在地：〒010-0921 秋田県秋田市大町2-2-11
TEL：018-853-0628
FAX：018-853-0633
客室数：113室
館内設備：レストラン、大浴場、サウナ(男湯限定)、会議室 全3室(宿泊者様専用：最大20名でご利用いただけます)
HP：https://quintessahotels.com/akita/
■ご予約はこちらから(https://reservation.quintessahotels.com/booking/result?code=01990d47-7935-78e5-a6c1-264b2d65856a&checkin=2026%2F04%2F29&checkout=2026%2F04%2F30&type=rooms&is_day_use=false&order=price_low_to_high&is_including_occupied=true&rooms=%5B%7B%22adults%22%3A2%7D%5D&hotel_plan_code=HP759017592185514378865950&mcp_currency=JPY)
■おすすめプラン3選
・【スタンダードプラン】ホテルの品質と快適さの新体験！ビジネスや観光に（朝食付き）(https://reservation.quintessahotels.com/booking/result?code=01990d47-7935-78e5-a6c1-264b2d65856a&checkin=2026%2F04%2F29&checkout=2026%2F04%2F30&type=rooms&is_day_use=false&order=price_low_to_high&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=HP759017592185514378865950&rooms=%5B%7B%22adults%22%3A2%7D%5D&hotel_plan_code=HP759017592185514378865950&mcp_currency=JPY)
・【3連泊割】秋田をじっくり満喫！連泊でお得に快適ステイ（朝食付き）(https://reservation.quintessahotels.com/booking/result?code=01990d47-7935-78e5-a6c1-264b2d65856a&checkin=2026%2F04%2F20&checkout=2026%2F04%2F23&type=rooms&is_day_use=false&order=price_low_to_high&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=HP759017585131612256799239&rooms=%5B%7B%22adults%22%3A1%7D%5D&hotel_plan_code=HP759017585131612256799239&mcp_currency=JPY)
・【早割28】28日前までのご予約でお得に秋田ステイ！（朝食付き）(https://reservation.quintessahotels.com/booking/result?code=01990d47-7935-78e5-a6c1-264b2d65856a&checkin=2026%2F04%2F29&checkout=2026%2F04%2F30&type=rooms&is_day_use=false&order=price_low_to_high&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=HP759017587630561735027876&rooms=%5B%7B%22adults%22%3A2%7D%5D&hotel_plan_code=HP759017587630561735027876&mcp_currency=JPY)
■客室について
本施設の客室は全113室。トリプル、ツイン、ダブル、シングルの4タイプでご用意しております。多様な客室タイプにより、ビジネスから観光までさまざまなシーンでご利用いただけます。
クインテッサホテル秋田 客室：ツイン
クインテッサホテル秋田 客室：シングル
■レストランについて
朝食：和洋ビュッフェ
営業時間 6:30~9:00(最終入場8:30)
■大浴場について
本施設の11階には、ご宿泊者様に利用いただける大浴場をご用意。男湯・女湯それぞれが備わり、男湯にはサウナ室も併設しております。癒しとリフレッシュの空間として、ゆったりとくつろぎの時間をお過ごしください。
営業時間 5:30～8:30/16:00～24:00（男湯サウナ 16:00～23:00）
クインテッサホテル秋田 大浴場 女湯
クインテッサホテル秋田 大浴場 男湯
クインテッサホテル秋田 サウナ ※男湯限定
■ 会社概要
・社名：コアグローバルマネジメント株式会社
・代表者：代表取締役社長 中野 正純
・所在地：〒104-6223 東京都中央区晴海1-8-12
晴海アイランド トリトンスクエアオフィスタワーZ 23階
■ 主な展開ブランド
ヒューイットリゾート（HEWITT RESORT）：函館、軽井沢、那覇、那須（2024年11月OPEN）
ヒューイットホテル（HEWITT HOTEL）：甲子園
クインテッサホテル（QUINTESSA）：札幌（3施設）、船橋、銀座、羽田、大垣、伊勢志摩、大阪（2施設）、広島（2025年8月OPEN）、福岡（4施設）、小倉、佐世保、鹿児島
ザ・エディスターホテル（THE HEDISTER HOTEL）：成田、京都
その他：オーベルジュほまち 三國湊、緑翠亭 景水、かなたのさと（2024年11月OPEN）、花のおもてなし南楽（2025年8月OPEN）
函館湯の川温泉 海と灯／ヒューイットリゾート 古の無限海灯露天風呂
ヒューイットリゾート那覇 インフィニティ・エッジ・プール
クインテッサホテル東京羽田 Comic&Books