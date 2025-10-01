■【ゴリラクリニック × 堀米雄斗】「プロスケーター 堀米 雄斗」選手がアンバサダーに就任　～ 最新CM ＆ メイキング動画 10月1日より公開 ／ TV放映や渋谷を中心に街頭広告・交通広告を掲出 ～

ゴリラクリニック（医療法人社団十二会）

全国22院展開する男性専門の総合美容医療『ゴリラクリニック』（医療法人社団十二会/本部：東京都新宿区、総院長：稲見文彦）は、【プロスケーター 堀米 雄斗】をアンバサダーに起用いたしました。

この度の就任に伴い、2025年10月1日（水）より最新CM「THE REAL ATHLETE 堀米雄斗」編をフジテレビジョンや日本テレビ等で放映。また渋谷エリアや電車広告ほか10月1日から10月20日までの20日間、該当広告を公開いたします。

失敗と挑戦、そして成功。今までの自分を超えてさらに進化していく様を表現した新CMにご注目ください。（※特設ページ： https://gorilla.clinic/athlete001/(https://gorilla.clinic/athlete001/) ）

【ゴリラクリニック × 堀米雄斗】アンバサダー起用の背景

堀米雄斗選手を起用した理由は、彼が体現する「本当のカッコよさ」がゴリラクリニックの理念と深く共鳴するからです。

勝負において大切なのは、ただ勝つことではなく、どう勝つかという姿勢です。相手を傷つけず、見る人を楽しませ、そして何より自分が楽しむ。そうした真摯な取り組みに、人は心を揺さぶられるのではないでしょうか。

堀米選手が体現するのは、敵を越えることではなく、これまでの自分を越え続けることへの飽くなき追求です。

スポーツにおいて理想の自分を追い求め続ける姿勢と、自身を磨く美容への取り組みには共通する美学があります。特に、まだ先駆け的な分野であるエクストリームスポーツと、男性美容の先駆者である我々には強い親和性があります。

観客を魅了する技と姿で勝負するスケートボードを極める堀米選手の姿勢は、まさに「史上最高の自分になるために男を磨く」というゴリラクリニックの理念を体現しており、終わらない全盛期を目指すすべての男性にとっての理想像であると考えています。

堀米雄斗選手よりコメント

Q.ゴリラクリニックのアンバサダー就任・CM出演の感想は？

もともと美容には関心があり、今回のCM出演を通じてゴリラクリニックさんの理念にも強く共感しました。自分を磨くことでモチベーションが高まり、自信にもつながると感じています。その気持ちを大切にしながら、スケートボードにもさらに全力で取り組んでいきたいと思いました。

Q.CM撮影の感想は？

今回の2日間の撮影を通じて、ゴリラクリニックさんとご一緒できたことは、とても貴重な経験でした。LA・ベニスビーチの有名なスケートパークでの撮影や、普段あまり見せない自分のルーティンを紹介する機会もあり、とても楽しく充実した時間になりました。

Q.CMの注目ポイントは？

今回のCMは『勝つこと以上に大事なものは、あるか。』というキャッチコピーと非常にマッチしていると感じています。限界を超えて挑戦し続けることの大切さを、この作品を通じて表現できたのではないかと思います。

Q.男性美容や新しいことにチャレンジする方へメッセージをお願いします。

新しいことを始めるのは簡単ではなく、勇気が必要だと思います。ただ、一歩踏み出すことで必ず変化が訪れます。僕自身もこれからさまざまなチャレンジを続けていきたいと思っています。皆さんもぜひ恐れずに、美容や新しいことに挑戦してみてください。

CM概要

１. THE REAL ATHLETE 堀米雄斗 15seconds ver.

２. THE REAL ATHLETE 堀米雄斗 30seconds ver.

３. THE REAL ATHLETE 堀米雄斗 SPECIAL EDITION

４. 堀米雄斗 Real Routine in LA

５. 堀米雄斗 × ゴリラクリニック【THE REAL ATHLETE メイキング30秒Ver】

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=E87LMB8qZ90 ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=BPbAvbOfGvA ][動画3: https://www.youtube.com/watch?v=x_snf_S1kYE ][動画4: https://www.youtube.com/watch?v=ulEpJecw6WM ][動画5: https://www.youtube.com/watch?v=pz31EAbVX9A ]

クリエイティブ一括ダウンロード

◎【ダウンロードクリエイティブ内訳】

・THE REAL ATHLETE 堀米雄斗 CM本編 15seconds ver.／30seconds ver.（mp4）

・堀米雄斗 × ゴリラクリニック【THE REAL ATHLETE メイキング 30秒Ver】（mp4）

・堀米雄斗 Real Routine in LA （mp4）

・各種CM宣材クリエイティブ写真

交通広告

2025年10月1日（水）から10月20日（月）の期間、渋谷駅前など渋谷エリア全般で街頭広告を掲出。

また、東急全線ドア横 JR首都圏全線ドア横 田園都市線 渋谷駅階段壁面サイネージ 渋谷駅東急東横地下40面など、交通広告を掲出します。（※駅および駅係員へのお問合せはご遠慮ください。写真はイメージです。）

CM スタッフリスト（敬称略）

Creative Director：藤原 準（Grand Design）

Art Director：市川 亮太（Grand Design）

Designer：小坂 優呂（Grand Design）

Production Manager：高野 美穂（Grand Design）

Producer：豊田 晋介（TSUMUGU BROTHERS）

Director：今泉 成博

Movie Cameraman：伊藤 元

Photographer：西谷 圭介（SOLID inc.）

Real Routine Cameraman ＆ Editor：舘野 雄也（TSUMUGU BROTHERS）

Offline Editor：小笹 輪太郎（caviar）

Online Editor：橋本 光平（qooop, Inc.）

Retoucher : 青山 深（Jene's)

Mixer：字引 康太

Music：平賀 りつこ（Syn）

Coordinator：Mitsu Hagiwara（HIDEOKI & CO.）

■堀米雄斗選手プロフィール

東京都出身の堀米雄斗は、元ストリートスケートボーダーである父の影響を受け、6歳でスケートボードを始めた。10代前半にしてすでに日本のトップスケーターとして頭角を現し、14歳からはその舞台を世界へと広げ、各国の主要コンテストに挑戦した。

高校卒業後の18歳でスケートボードに専念するためカリフォルニア州ロサンゼルスへ移住。以降、数々の世界トップレベルの大会で優勝をし、2020年東京オリンピックではスケートボード男子ストリート初代王者として歴史に名を刻み、さらに2024年パリオリンピックで連覇を達成。

【戦歴】

2021 優勝 Olympic Games TOKYO 2020

2023 優勝 Tampa Pro

2023 優勝 Street League Skateboarding TOKYO

2024 優勝 Tampa Pro

2024 優勝 Olympic Qualifier Series 2024 (Budapest)

2024 優勝 Olympic Games Paris 2024

■男性専門の総合美容クリニック『ゴリラクリニック』（https://gorilla.clinic/）

◎診療科目：美容皮膚科、美容外科、美容整形、頭髪外来

◎初診専用無料ダイヤル：0120-987-118

◎診療時間： 11:00～20:00（不定休、予約制）

◎公式Webサイト：https://gorilla.clinic/

◎10年間の集大成【実証100人 BEFORE/AFTER】：https://gorilla.clinic/case_n/

2014年10月創業。「男性美容という文化を創る」ことを使命に掲げ、全国に22院を展開（2025年10月現在）。男性専門の総合美容クリニック（医療機関）として医療用レーザーを使用した「永久脱毛」を始め、スキンケア治療やニキビ（跡）治療、薄毛・AGA治療、医療痩身やスメルケアほか多治療を展開。2024年5月には「銀座ANNEX院」で外科治療メニューの提供を開始（二重・包茎・目の下のたるみ治療）。男性美容に関するありとあらゆる要望を美容医療の力でサポートしている。

また創業当初より細部に至るまで【男性志向】を追求し、男性スタッフも多く採用。どのような悩みに対しても男性が恥ずかしがることなく相談できるような環境づくりを徹底している。

▼【2025年秋ごろ予定】「立川院の新規開院」並びに「名古屋栄院の増床移転」に関するお知らせ

https://gorilla.clinic/glip_o/2025/08/27/6046/ (https://gorilla.clinic/glip_o/2025/08/27/6046/)

▼【ゴリラクリニック・ブランデッドムービー】

[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=ix-WN_eGg5A ]

