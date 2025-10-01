【5,980円OFF】Windows11正式対応 Panasonicレッツノート Amazonプライム感謝祭で特別価格に

株式会社Ｔａｕｒｕｓ

株式会社Taurus（株式会社トーラス、本社：東京都）はAmazonで開催される先行セール（10月4日~10月6日）及びプライム感謝祭（10月7日~10月110日）に整備済み品PCを最大20%OFFのセール価格で販売いたします。

Amazon内公式ショップ：https://www.amazon.co.jp/stores/page/83534D92-EF78-44C1-B37B-C6EA64C554F7

Amazonセール会場 :https://www.amazon.co.jp/stores/MonsterStorage/page/83534D92-EF78-44C1-B37B-C6EA64C554F7?lp_asin=B0DSZP43RW&ref_=ast_bln

「プライム感謝祭」で整備済み品PCがお得！

Monster Storageは、10月7日（火）0:00から10月10日（金）23:59までの「プライム感謝祭」において、大人気商品であるNECや富士通の整備済み品PCをはじめ、人気パソコンを最大20%OFFで販売します！

また、10月4日 (土) 0:00～10月6日 (月) 23:59の「先行セール」でもセール対象製品をご購入いただけます。

この特別なセール期間をお見逃しなく。

Monster Storageストアページはこちら

https://www.amazon.co.jp/stores/MonsterStorage/page/83534D92-EF78-44C1-B37B-C6EA64C554F7?lp_asin=B0CDFT13D8&ref_=ast_bln(https://www.amazon.co.jp/stores/MonsterStorage/page/83534D92-EF78-44C1-B37B-C6EA64C554F7?lp_asin=B0CDFT13D8&ref_=ast_bln)

<Monster Storageスマイルセール>

今回の目玉商品をご紹介

- プライム感謝祭先行セール期間：10月4日（土）0:00～10月6日（月）23:59- プライム感謝祭期間：10月7日（火）0:00～10月10日（金）23:59- セール対象ユーザー：Amazonプライム会員(無料体験期間中のユーザーを含む)

今回特におすすめしたいのは、注目のパナソニックのレッツノート。

高い品質と性能を持ちつつ、軽量ボディで日常使いや仕事用途としても評価の高いパソコンです。

通常価格：59,800円→10％OFF→セール価格：53,820円

Panasonic Let's Note CF-SV9

Panasonic Let's Note CF-SV9軽いのに、妥協なし

どこへでも持ち歩ける、約1kgの超軽量ボディにインテル第10世代CPU・16GBメモリ・512GB SSDも搭載。テレワークも出張も、この一台で驚くほど快適に。

商品詳細：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FMXX7NVB

約1kgの軽量ボディにマグネシウム合金を採用。外出先や出張時も安心して持ち運び可能です。USBType-C、USBType-A、HDMI、LANポートなど豊富な端子を搭載。周辺機器接続にも柔軟に対応します。

軽量・頑丈デザインWindows11初期設定済み

Windows 11 Pro 64bit をインストール済み。初期設定不要で電源を入れたその瞬間からが利用でき、在宅勤務・学習を即スタート！また、到着後 180 日間の動作保証付きなので中古 PC が初めての方も安心してご使用いただけます。

Amazon プライム感謝祭の対象商品は、<10月4日（土）0:00~10月10日（金）23:59>の期間を通じて、セール価格でご購入いただけます。ただし、在庫がなくなり次第終了となりますのでお気に入りの商品を見つけたら迷わずご注文ください！

※Amazon および Amazon.co.jp は、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。