

さがみはらフェスタ



『さがみはらフェスタ』とは…

2010年に神奈川県相模原市のシンボルイベントとしてスタートした、大規模な屋外イベント。来場者は昨年度約7万人。毎年秋に相模総合補給廠一部返還地で開催されており、地元の文化や食、音楽、アートなどが集結するとともに、毎年新しい試みで来る人を飽きさせない多彩なコンテンツが提供されている。

相模原の秋を熱く彩る風物詩『さがみはらフェスタ』

今年のさがみはらフェスタは【さがみはランド】と銘打ち子どもも、大人も、1日中楽しめるイベント盛りだくさん！

・特設ステージでは「SEX MACHINEGUNS」のスペシャルステージ、「1000ちゃん（新田恵海）＆キャスターA（白石稔）」の声優ステージ、 『おかあさんといっしょ』 から「ファンターネ! とあそぼ」等など多彩なステージが決定！観覧無料でお楽しみいただけます！



1000ちゃん





ファンターネ！とあそぼ



・ 子どもたちが「社会のしくみ」や「働くこと」「まちの仕組み」を楽しく学べる体験型プログラム「子ども王国マーブルタウン」も開催！君が王様になっちゃうかも♪

・フード&ショップエリアには激辛＆スイーツ、多種多様なキッチンカーなど約100店舗が出店予定！好きなグルメを食べまくり！

・幻想的な風景が大人気の企画、夜空を彩るLEDランタン『さがみはランタン』は9日限定開催。昨年大好評で思わず写真を投稿したくなる約400本のカラフルな傘が頭上を覆う『さがみアンブレラブロッサム』も展示予定！



さがみはランタン



…他、バルーンアトラクションや特別ゲスト等々朝から晩まで盛りだくさんの2日間です！



完全キャッシュレス



そして、今年のさがみはらフェスタは相模原史上初！！完全キャッシュレスイベントとして開催予定

お財布いらずで楽しめる、カードやスマホ一つでスマートにグルメもショッピングもお楽しいただける

未来型イベントを体験してください！

イベントの詳細は各SNSでも随時更新中

◇Instagram sagamihara_festa

◇X @sagamiharafesta

｜開催概要

日時：2025年11月8日（土）10:00~21:00

9日（日）10:00~20:00

会場：相模総合補給廠一部返還地

〒252-0205 神奈川県相模原市中央区小山２６７９

※JR相模原駅（北口）から徒歩10分

公式サイト：https://sagamihara-festa.com/