年間シリーズ販売足数26,000足の大ヒット！フルマラソン完走サポートランニングシューズ「FT5/36」、2025年NEWモデルを新発売！
～アルペン独自開発素材でフィット性とホールド性がアップグレードし、新カラーで登場～
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、プライベートブランド「TIGORA（ティゴラ）」より、はじめてのフルマラソン完走をサポートする、2層構造の超厚底ソールを搭載したランニングシューズ「FT5/36（エフティーゴサンロク）」の2025年NEWモデルを全国のスポーツデポ・アルペンおよび公式オンラインストアにて新たに発売いたします。
■SNSにて話題沸騰で年間シリーズ販売足数26,000足を突破！ランニングシューズ TIGORA 「FT5/36（エフティーゴサンロク）」から2025年NEWモデルが登場！
アルペン初の本格ランニングシューズ「FT5/36」は、超厚底2層構造ソールを採用し、「クッション性」と「安定性」を兼ね備えた設計で足を守りながら、はじめてのフルマラソン完走をサポートします。発売以来、初心者からベテランまで幅広いランナーの皆さまにご支持いただき、手に取りやすい価格と優れた機能性が高く評価されています。
発売後はSNSにて「ティゴラ本気のランニングシューズ」「見るからにふかふかなソールは初めてのフルマラソンでも安心サポート」「これで9,999円はコスパ高い！」などの声が上がるなど大きな話題となり、累計販売足数26,000足を突破しています。
そしてこの度、アッパーをアップデートしさらにフィット性とホールド性が上がった「FT5/36」2025年NEWモデルを発売いたします。アルペンのパーパス「スポーツをもっと身近に」を体現する新しい選択肢として、ランニングの楽しさをさらに広げてまいります。
◼️アンバサダー 神野大地（かみのだいち）さんもフルマラソンで着用し機能性を絶賛！
2025年2月16日 の沖縄マラソンでFT5/36を着用した神野さんは、「変な沈み込みもなく安定して走れるし、この靴の性能は、走り終わった後の疲労度の少なさで実感しています。今まで当然FT5/36をおすすめしてきましたが、今回のレースで確信を持つことができ、このシューズのアンバサダーでいれることが冗談抜きで嬉しいです。更に自信をもって広めていきたいです。」とコメント。
また、2025年8月31日の北海道マラソン完走後には、「接地はフラットで、疲労が局所的に溜まらない。走らされる感覚もなく、自分の走りを邪魔しない。だから一歩一歩に安定感があり、最後まで走り切れました。初心者の方や、マラソン初挑戦の方には本当にオススメできる一足です。」と、FT5/36の高い機能性を大絶賛しました。
◼️独自設計のアナトミカルラストをアップデートした「FT5/36」2025年NEWモデル
「FT5/36」2025年NEWモデルは、12,000人の足形データから独自設計したアナトミカルラストのアップデートによって甲・中足部・踵のフィット性がアップしただけでなく、ソックス形状のタンにより中足部のホールド性がアップし、より履き心地と機能性を兼ね備えたランニングシューズが完成しました。
そして、ループ形状のシューレースホールによりクイックに締めやすくフィット性も向上。軽量で適度な伸縮性のエンジニアドウーブンアッパーを採用。高輝度反射マークにより夜間や雨の日も安心してランニングを楽しむことができます。ランニングシーンはもちろん、日常のシーンでも快適に使用することができます。
◼️選べる4色のカラーバリエーション
カラー展開は、BB、GY、LV、NVの4色。シンプルながらもスタイリッシュなデザインは、ファッション性も重視するランナーの足元を彩ります。
【商品概要】
商品名：TIGORA FT5 /36 BB 2011
価格：9,999円（税込）
サイズ： 23.0-28.0cm (0.5きざみ), 29.0cm
特設URL：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=4313035035-0001&bid=0013
商品名：TIGORA FT5 /36 GY 2012
価格：9,999円（税込）
サイズ： 23.0-28.0cm (0.5きざみ), 29.0cm
特設URL：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=4313035135-0001&bid=0013
商品名：TIGORA FT5 /36 LV 2013
価格：9,999円（税込）
サイズ： 23.0-25.0cm (0.5きざみ)
特設URL：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=4318035025-0001&bid=0013
商品名：TIGORA FT5 /36 NV 2014
価格：9,999円（税込）
サイズ：25.0-28.0cm (0.5きざみ), 29.0cm
特設URL：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=4313035015-0001&bid=0013
【TIGORA FT5/36 特設ページ】
https://store.alpen-group.jp/product/tigora/sports/
【販売店情報】
全国のスポーツデポ・アルペンおよび下記のオンラインストアにてご購入いただけます。
・スポーツデポ・アルペン店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/store_search/
・アルペングループ公式オンラインストア：https://store.alpen-group.jp/
・アルペン楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/alpen/
・アルペングループヤフー店：https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/alpen-group/top/
■TIGORAとは
TIGORA（ティゴラ）は半世紀以上に渡ってスポーツに携わってきたアルペンが、“多くの方にもっと手軽にスポーツ用品を手に取ってほしい”という想いから、高機能なスポーツアイテムを、リーズナブルな価格で展開しているプライベートブランドです。
【TIGORA ブランドサイト】
https://store.alpen-group.jp/product/tigora/
【TIGORA公式Instagram】
■TIGORA OFFICIAL
ID：tigora_official
URL：https://www.instagram.com/tigora_official/
■TIGORA WOMEN
ID：tigora_women
URL：https://www.instagram.com/tigora_women/
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/
