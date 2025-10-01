こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
シンプル＆スタンダードなコンパクトマシン 新機種 立形マシニングセンタ「VN5」発売について
ニデックグループのニデックオーケーケー株式会社（以下、当社）は、新型立形マシニングセンタ（以降、立形MC）「VN5」を10月1日(水)より発売します。
立形マシニングセンタ 「VN5」
「VN5」は、当社ベストセラー機の立形MC「VM53RⅡ（*1BT40仕様）」と比べて、設置面積を約24％削減したコンパクトモデルです。アルミニウムや鉄、鋳物などの中・軽切削に最適で、一般部品加工を幅広くカバーしています。
本機は、ユーザーの「BT30クラスの機会では加工能力に物足りなさを感じる」「標準的な加工ができ、簡単に扱える機械が欲しい」というニーズに応えて開発したもので、既存ラインアップ（重切削加工のVMシリーズ、精密・高品位加工のVB53α、高速加工のVPシリーズ）に本機が加わることで、より幅広い加工用途に応じた最適な機械選定が可能になります。
【製品特長】
■ シンプル＆コンパクト設計
・低重心のC型コラム構造により高い安定性を実現
・アルミニウム、鉄、鋳物など幅広い素材の中・軽切削加工に最適
■高出力主軸と高加減速性能
・標準装備の高出力主軸（20kW／15kW）が優れた加工能力を発揮
・送り加速度0.7Gの高加速度で高効率な加工を実現
■長時間の高精度加工を支える安定性能
・X/Y/Z軸に高剛性リニアローラガイドとスケールフィードバックを標準搭載
・長時間稼働でも安定した加工精度を維持
■メンテナンス性に配慮
・送り軸自動潤滑給油装置を標準搭載し、日常のメンテナンス負担を軽減
【立形マシニングセンタ「VN5」の主な仕様】
＊BT：ボトルグリップ・テーパの略で、シャンク（切削工具の取り付け部）の形状・規格を示すもので、主軸との接続に使われる円錐形状をした工具ホルダーのこと。後ろに付く数字はシャンクのサイズを表す。