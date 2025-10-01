学生コンペティション開催決定！ 「AnimeJapan 新人クリエイター大賞 2026」 応募受付スタート
― 入賞作品は世界配信 ―
一般社団法人アニメジャパンは、文化庁の補助金により独立行政法人日本芸術文化振興会に設置された文化芸術活動基盤強化基金「クリエイター等支援事業（育成プログラム構築・実践）」における委託事業として、「新人クリエイター大賞」を創設いたしました。本日より応募受付を開始いたします。
この賞は、国内の教育機関に在籍する学生を対象とした短編アニメのコンペティションです。グランプリをはじめとした受賞作品は、国内外の配信プラットフォームを通じて、世界中のアニメファンへ届けられます。業界関係者も注目する、プロへの登竜門となる新たなコンペティションとなります。
創設により、アニメーターを育成する学校がより実践的なカリキュラムを導入することを促し、さらには、学生のアニメーション制作のモチベーション向上を目指します。
AnimeJapan 新人クリエイター大賞 について
「AnimeJapan 新人クリエイター大賞」は、将来世界で活躍する若手アニメクリエイターの発掘・育成を目的として新たに創設されたコンペティションです。受賞者には賞金に加え、作品の世界配信や海外アニメイベントへの参加や、それに向けた育成プログラムの提供など、国際舞台での活躍のチャンスが広がります。
作品の審査は、アニメ業界を代表する22社・1団体で構成されたAnimeJapan実行委員会および、著名な監督やアニメクリエイターが担当する予定です。授賞式は、前回15万人が来場した世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan」の会場内ステージで実施され、特設ブースにて受賞作品の上映も行われます。
若き才能がチャレンジしてくださることを心よりお待ちしております。
受賞作品は「クランチロール（Crunchyroll）」「dアニメストア」にて世界配信決定
クランチロール（Crunchyroll）は、日本のアニメに特化した世界最大規模の動画配信サービスです。200以上の海外の国と地域でサービスを展開しています。
本企画では、クランチロールの協力のもと、若手クリエイターの発掘・育成をサポートします。受賞作品はクランチロールにて配信され、世界中のアニメファンに作品を届ける機会が提供されます。さらに、クランチロール賞の受賞者には、奨学金100万円が贈られます。
国内では、アニメに特化した動画配信サービス「dアニメストア」にて配信されます。
AnimeJapan 2026について
2014年の初開催から13回目を迎える「AnimeJapan 2026」は、前回15万人を超える来場者で熱気に包まれた会場と同じ、東京ビッグサイトの東展示棟に加え、南展示棟と屋上展示場を舞台に、過去最大級の開催面積でさらなる盛り上がりを目指して開催いたします 。
アニメ関連企業による出展ブースや人気作品のステージを楽しむことができるパブリックデイは3月28日(土)・29日(日)、商談・ビジネスを目的としたビジネスデイは3月30日(月)・31日(火)、ファミリー・キッズ向けのアニメに関する展示やステージが行われる入場無料のファミリーアニメフェスタ2026は3月28日(土)・29日(日)に開催いたします。
開催概要
名称：AnimeJapan 新人クリエイター大賞 2026
主催：一般社団法人アニメジャパン、文化庁、独立行政法人日本芸術文化振興会
特別協力：Crunchyroll, LLC
協力：株式会社ドコモ・アニメストア
事務局：AnimeJapan運営事務局（株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ）
【応募要項】
応募期間：2025年10月1日(水)～2026年1月31日(土) 18:00
参加資格：日本国内の教育機関に在籍中の学生（個人・団体は問わない）
参加費：無料
対象作品：15分未満の短編アニメーション作品（オープニング、エンドロール含む）
応募方法：データ形式での作品応募
授賞式：2026年3月28日（土）AnimeJapan会場内ステージ
※詳細は公式サイトをご覧ください。
【各賞】
・グランプリ(1作品)：賞金100万円
・クランチロール賞(1作品)：奨学金100万円
・部門賞(各1作品)：賞金30万円
技術賞
演出賞
キャラクター賞
美術賞
※部門賞各賞は「該当なし」とさせていただく場合がございます
・AnimeJapan特別賞（国内外アニメイベントへの参加権など）
※他の各賞と重複して受賞する場合がございます。
※アニメイベントに参加する際の渡航費・宿泊費などの必要経費は、AnimeJapanが負担いたします。
公式サイト：https://anime-japan.jp/creator/
公式SNS：X @animejapan_aj