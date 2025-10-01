こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
新企業CF「青を刻め」冬篇を公開
TOYO TIRE株式会社（本社：兵庫県伊丹市、社長：清水隆史）は、このたび、TOYO TIRESブランドがめざす世界観とメッセージを表現した企業CFの冬篇を制作しました。国内では10月3日（金）より、テレビ放映を開始しますのでお知らせいたします。
当社は本年6月より新たなキーメッセージ「青を刻め」を掲げ、企業広告を展開しています。この言葉には、未踏の地へ挑むドライバーの情熱と覚悟を支え、力強く前進していくTOYO TIRESブランドのゆるぎない意志が込められています。
今回は冬篇として、当社製SUV専用スタッドレスタイヤ「OBSERVE GSi-6」を装着した「LEXUS GX 550」が、当社の主力市場であるアメリカの雄大な雪山を力強く駆け抜ける姿を描いています。6月に制作した企業CFに続き、楽曲にはアメリカのロックバンド「ドゥービー・ブラザーズ」が1973年に発表した世界的ヒットソング「Long Train Runnin’」を採用。コーポレートカラーの「青」を基調に、雪原を舞台にしたダイナミックな走行シーンを通じて、ブランドステートメント「まだ、走ったことのない道へ。」が象徴する当社グループのフロンティア精神を、力強く印象づける内容に仕上げました。
この映像は、当社企業サイト内の「青を刻め」スペシャルサイトや公式SNSアカウントでも公開します。
当社はこれからも自分の思う道をひたむきに走るすべての人たちを応援するとともに、独創的な発想力でタイヤづくりへの挑戦を続けてまいります。
■キャプチャ画像
■映像
日本語版：「青を刻め」冬篇
（30sec.）https://youtu.be/F_Ca1mjenPs
（15sec.）https://youtu.be/wDmK-HXigOk
英語版 ：「Blaze BLUE」-Winter-
（30sec.）https://youtu.be/c_ME26vn6nk
（15sec.）https://youtu.be/DpxQlzBIOpg
■楽曲
タイトル ：Long Train Runnin’
原曲アーティスト：The Doobie Brothers
作詞作曲 ：Tom Johnston
アーティスト ：DGT
プロデューサー ：Tracks & Fields
アメリカのロックバンド、ドゥービー・ブラザーズが1973年に発表した楽曲をTOYO TIRESのCF向けにアレンジ。「青を刻め」というキーメッセージに合わせて、アメリカの雄大な大地を疾走するイメージを連想させる編曲。
■企業CF放映予定
10月3日（金）21：00～22：54 金曜ロードショー40周年特別番組
「国民が選んだ忘れられない名シーン」（日本テレビ系列）
より順次、地上波やTVerなどで放映予定。
■キービジュアル/「青を刻め」スペシャルサイト
本企業CFの制作を機に、キービジュアルおよび当社企業サイト内の「青を刻め」スペシャルサイトを冬篇仕様にリニューアルします。
日本語サイト ： https://www.toyotires.co.jp/blazeblue/
グローバルサイト：https://www.toyotires-global.com/blazeblue/
本件に関するお問合わせ先
TOYO TIRE株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木2-2-13
TEL： 072-789-9110
FAX： 072-773-3272
URL：https://www.toyotires.co.jp/
（左：キービジュアル、右：スペシャルサイト トップページ）
以 上
