ニュージーランド進出｜オークランド・ウェリントンで拡大する日本食市場に即戦力人材を提供

「ジャパレスリクルート」（株式会社ヒトココ運営)は、ニュージーランド市場における日本人料理人の紹介・派遣事業を開始いたしました。

オークランド、ウェリントン、クライストチャーチといった主要都市では、多文化社会の中で日本食の人気が年々高まっており、本格的な技術を持つ料理人への需要が急増しています。特に、地元の新鮮な食材を活かした創作和食や、伝統的な寿司・天ぷら業態での職人技術が高く評価されています。

弊社では、日本全国から厳選した寿司職人・ラーメン調理人・居酒屋料理人などをご紹介。ワークビザ(Essential Skills Work Visa)取得支援や英語面談対応、現地生活のサポートまで一貫して提供し、採用後の定着率向上にも注力しています。

現地の飲食グループ、ホスピタリティ企業、人材会社とのパートナーシップも募集中です。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ヒトココ 広報担当

担当者名：上田（うえだ）

Email：info@hitokoko.jp

サービスHP：https://japan-chef.net/

会社HP：https://hitokoko.jp/

所在地：福岡県福岡市中央区天神1-14-18 WeWork 天神ブリッククロス