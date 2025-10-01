【岐阜グランドホテル】 「美濃薬膳 特別賞味会 ～信長公の晩餐～」を開催
岐阜グランドホテル（岐阜市長良川畔 社長 二神一）では、１１月の３日間、「美濃薬膳 特別賞味会 ～信長公の晩餐～」を開催いたします。
年に約２～３回のペースで開催しているこの賞味会は、毎回大変好評を得ている人気の催しです。
今回の賞味会は、「岐阜城楽市」のオープンと共に、改めて注目を集める『信長公のおもてなし』がテーマ。毎回楽しみにしてくださるお客様の多い総料理長による解説とともに、特別な晩餐を堪能していただきます。
【 美濃薬膳 特別賞味会 ～信長公の晩餐～ 】
◎織田信長公が客人をもてなしたとされる献立をアレンジして、
美濃薬膳料理に取り入れた唯一無二の御献立をご用意。
◎鮎や飛騨・美濃伝統野菜などの地元食材と、北海道の食材も盛り込んでいます。
◎総料理長 森義雄による料理説明と共にお楽しみいただきます。
◎宿泊プランもご用意しております。
日 時： 令和７年１１月３日（月祝）、４日（火）、５日（水）
時 間： １８：0０～２０：００
会 場： 洋間宴会場
料 金： ●日帰り １２，０００円（サービス料・消費税込）
●賞味会ご宿泊プラン（朝食付） ２０，０００円 （サービス料・消費税込）
※入湯税１５０円別 ※お部屋は洋室又は和室／１室２名以上にて
詳細を見る :
https://www.gifugrandhotel.co.jp/events/106/
● 献立●（主な内容）
・飛騨牛と松茸で、深まる季節の味わいを加えた名物の美濃薬膳スープ
・信長公の時代には鯛より勝ると言われた魚の洗い 北海道産の帆立やいくらと共に
・台物の小鍋の中では 信長公ゆかりの鮑、岐阜の鮎、北海道の蟹・真鱈が奇跡の出会い
・お楽しみの一品は秋をまとった川の恵みを焼物と揚物で
・地元産の豊富な秋の果物と 戦国時代にふるまわれた甘味のコラボレーション、など（予定）
美濃薬膳イメージ
総料理長森義雄
◆ご予約・お問い合わせ
予約センター TEL ０５８₋２３３‐１１１１（代表）
※下記のホテルホームページからインターネット予約も可能です。
インターネット予約はこちらから :
https://inquiry.talkappi.com/inquiry/input?id=6468c96ea107af46&facility_cd=gifugrandhotel-hp&lang_cd=ja&channel=wb&line_id=&member_id=277cce78-54e9-e833-0ff4-8b32ff1c9191
岐阜グランドホテルについて：
長良川沿いの癒やしのリゾートホテル
ホテル前には金華山がそびえ、清流長良川が流れ、多くの人がその自然と風景を楽しんでいます。金華山は、ハイキングコースとしても親しまれ、山頂にある岐阜城から見る姿は雄大なものがあります。四季折々の風景と味わい。岐阜でのひとときをごゆっくりお過ごしください。
オフィシャルウェブサイト :
https://www.gifugrandhotel.co.jp/
オフィシャルInstagramアカウント :
https://www.instagram.com/gifugrandhotel/