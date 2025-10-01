女性の月経前の心と体をサポートする機能性表示食品「Myism メンタルケアサプリメント」を10月1日より新発売

佐藤薬品工業株式会社



佐藤薬品工業株式会社（本社：奈良県橿原市 代表取締役：佐藤雅大）は令和7年（2025年）10月1日(水)、女性の心と体をサポートする機能性表示食品「Myism（マイイズム） メンタルケアサプリメント」をさとやくオンラインショップにて新発売します。

【開発の経緯】

近年、働く女性の増加やジェンダー平等の推進に伴い、女性の健康を支えるフェムケアが重要視されています。佐藤薬品工業では、月経前に気分の落ち込みを感じていながらも、医薬品を服用するほどではないが他に対処法もなく、我慢していつも通りの日常を過ごしている女性のためのサプリメントとして「Myism メンタルケアサプリメント」を開発しました。月経前の不調を我慢することが当たり前になっていた女性の新たな解決策として、Myismを発売し、今後はより多くの女性のQOL向上に貢献していきたいと考えています。

【商品概要】

「Myism メンタルケアサプリメント」は、月経前の一時的な晴れない気分の軽減※1、睡眠の質※2の向上、精神的疲労感の軽減※3、身体的疲労感の軽減※4に役立つ機能性表示食品です。機能性表示食品の関与成分として初の組み合わせ※5である、ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン、S-アリルシステインの3成分を配合しています。また、機能性関与成分の他にも、はぴねす乳酸菌(R)を2粒(1日摂取目安量)あたり10億個配合しています。

本商品は、月経前などの必要なときにだけ摂取したいというニーズに合わせて、7回分（14粒入）と15回分（30粒入）の2タイプを展開します。続けやすい錠剤タイプのサプリメントで、香りには、20代女性に人気の高かった「チョコレートの香り」を採用。気分を落ち着かせる香りで、リラックス時間をサポートします。パッケージデザインには、中心に印象的な楕円形のモチーフを配置し、グラデーションカラーでメンタルが明るく前向きに整っていく様子を表現しました。また、女性活躍推進企業として佐藤薬品が一昨年認定取得した、「えるぼし認定」マークをパッケージ裏面に記載しています。佐藤薬品工業は、今後もライフスタイルに寄り添った商品開発を通じて、心身の健康維持をサポートしていきます。

※1 月経周期が正常な健常成人女性の月経前の一時的な晴れない気分の軽減 ※2 起床時の睡眠に対する満足感 ※3 パソコン作業や仕事による一時的な精神的疲労感の軽減 ※4 日常生活における一時的な身体的疲労感の軽減 ※5 自社調べ（2025年10月1日時点）

商品名：「Myism メンタルケアサプリメント」

内容量・販売価格：

14粒（7回分）・ 税込980円

30粒（15回分）・税込1,800円

1日摂取目安量：1日2粒を目安に、噛まずにそのまま、水またはぬるま湯でお召し上がりください。

機能性関与成分（2粒あたり）：ラフマ由来ヒペロシド 1 mg、ラフマ由来イソクエルシトリン 1 mg、S-アリルシステイン 2mg

届出表示：本品にはラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン、S-アリルシステインが含まれます。ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには月経周期が正常な健常成人女性の月経前の一時的な晴れない気分の軽減と睡眠の質（起床時の睡眠に対する満足感）の向上に役立つことが報告されています。S-アリルシステインは、パソコン作業や仕事による一時的な精神的疲労感を軽減すること、また日常生活における一時的な身体的疲労感を軽減することが報告されています。

届出番号：J965

・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

・本品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。

・本品は、医薬品ではありません。

【さとやくオンラインショップ送料無料キャンペーンのご案内】

「Myism メンタルケアサプリメント」はさとやくオンラインショップで販売しております。10月1日(水)から31日(金)までの1ヶ月間、「Myism メンタルケアサプリメント」のご購入で送料無料となるキャンペーンを実施していますので、是非この機会にさとやくオンラインショップにお立ち寄りください。https://www.satoyaku.jp

★さとやくオンラインショップ

★Myism公式Instagram

【会社概要】

社名：佐藤薬品工業株式会社

本社所在地：奈良県橿原市観音寺町9番地の2

代表取締役：佐藤雅大

設立： 1951年4月30日

事業内容： 医薬品の製造販売及び健康食品・化粧品の企画販売

HP：http://www.sato-yakuhin.co.jp/about/company