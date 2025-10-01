【武蔵野大学】「じゅんぐりマーケット2025」 を12月20日(土)にシンボルプロムナード公園にて開催

学校法人武蔵野大学

武蔵野大学工学部サステナビリティ学科（東京都江東区）は2025年12月20日（土）に、シンボルプロムナード公園 (有明キャンパス４号館前広場)で「じゅんぐりマーケット」を開催します。

イベントテーマは「つながり×サステナビリティ」。イベント趣旨に賛同いただける出展企業・団体を募集します。

【「じゅんぐりマーケット」について】

昨年の様子

「じゅんぐりマーケット」は、地域の人々同士のつながりを生み出すことを目的に2023年から始まったイベントで、サステナビリティ学科（2023年度より環境システム学科から名称変更）の学生が主体となって企画・運営を行っています。今年で３回目の開催となり、昨年は初回の２倍となる約20の企業・団体にご参加いただきました。今回も「つながり×サステナビリティ」をイベントテーマに、地域内外の人々や出展者、参加者の交流を促進し、人々がつながるきっかけになるようなイベントを目指します。また、武蔵野大学の学生が毎日利用するシンボルプロムナード公園をより多くの方にご利用いただき活性化されることも、目的のひとつです。イベントを通して来場者の方に「サステナビリティ」を知ってもらう機会を創出していきます。

【出展団体募集】

じゅんぐりマーケットではイベントテーマである「つながり」を実現すべく、幅広く出展団体を募集しています。今年度は、日本一面白いメディアを目指す「RICE MEDIA」のトークイベントの開催、清澄白河の古民家カフェ「no mark.Cafe」、地域のプログラミング教室「ハッカーキッズ」、福祉施設「おあしす福祉会」、サステナブルな食材の研究開発・製造・輸入を行う「Sustainable Food Asia」の出展が決定しておりますが、引き続き出展団体を募集しております。イベントテーマに賛同いただき、地域を一緒に盛り上げたいと思ってくださる方、サステナビリティの取り組みを発信したいという方、学生となにか一緒にコラボしたいと思ってくださる方、以下のイベント概要と応募方法をご確認の上ぜひご応募ください。

昨年実施：映画上映会

【イベント概要と応募方法】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/67788/table/304_1_0967c75cb3462a097934528fc86b8efc.jpg?v=202510010527 ]

【コメント】

■じゅんぐりマーケット2025代表 森 陽之樹さん（武蔵野大学工学部サステナビリティ学科２年)

このイベントは地域内外の人とのつながりだけでなく、これまで先輩方が育んできたつながりを次につなげていく意味もあると思っています。膨大な手間暇をかけて育み作り上げてきたつながりを大事にしつつ、新たな出会いや交流が生まれる場を目指しています。サステナブルな取り組みの発信を通じ、新たなコミュニティを築きたい方々に是非参加していただきたいです。

【関連リンク】

■ じゅんぐりマーケット公式Instagram：https://www.instagram.com/tunagitunagaru_sustain/

■ 昨年度のじゅんぐりマーケット開催報告：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000244.000067788.html

■ じゅんぐりマーケットに関するインタビュー：https://note.com/musashino_univ/n/n65cc61aca427

■ 武蔵野大学工学部サステナビリティ学科（大学HP）：https://www.musashino-u.ac.jp/academics/faculty/engineering/sustainability_studies/

■ 武蔵野大学工学部サステナビリティ学科（特設サイト）：https://esg.musashino-u.ac.jp/

【武蔵野大学について】

武蔵野大学有明キャンパス

1924年に仏教精神を根幹とした人格教育を理想に掲げ、武蔵野女子学院を設立。武蔵野女子大学を前身とし、2003年に武蔵野大学に名称変更。2004年の男女共学化以降、大学改革を推進し13学部21学科、13大学院研究科、通信教育部など学生数14,000人超の総合大学に発展。2019年に国内私立大学初のデータサイエンス学部を開設。2021年に国内初のアントレプレナーシップ学部を開設し、「AI活用」「SDGs」を必修科目とした全学共通基礎課程「武蔵野INITIAL」をスタートさせる。2023年には国内初のサステナビリティ学科を開設。2024年には創立100周年を迎え、世界初のウェルビーイング学部を開設した。2050年の未来に向けてクリエイティブな人材を育成するため、大学改革を進めている。

武蔵野大学HP：https://www.musashino-u.ac.jp/