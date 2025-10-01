学校法人中央大学とNTT東日本 東京西支店　社会的孤独・孤立者早期発見の取り組みに関する協定を締結

NTT東日本株式会社

学校法人中央大学(学長：河合 久)とNTT東日本株式会社 東京西支店(支店長：伊藤 弘造 以下「NTT東日本」)は、2025年10月1日に「社会的孤独・孤立者早期発見の取り組みに関する協定」を締結しました。

1．背景と目的

近年の社会変化により深刻化している孤独・孤立の問題に対し、本協定は、孤独・孤立の兆候を早期に把握し、個々の状況に応じた支援策を講じることで、社会的孤立の深刻化を未然に防止することを目的としています。特に、高齢者や若年層、生活困窮者など、支援が届きにくい層へのアプローチを強化するためデータドリブン型手法＊を用いた予兆検出の実現をめざします。

＊データドリブン型：直感や経験ではなく、データに基づいて判断する方法

2．主な連携事項

データドリブン型手法を用いた予兆検出の実現のため以下（1）～（4）を実施

（1）各種ノウハウを有する関係者へのヒアリング

（2）用いた手法で得られた結果に関する分析

（3）孤独・孤立対策に向けたイベント実施

（4）EBPM（Evidence-Based Policy Making：証拠に基づく政策立案）の推進に向けた関係機関への提案

3．各者の役割

4．締結日

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/98811/table/1228_1_3acb8d7f0ccb86e9b160e305eb06a6d6.jpg?v=202510010527 ]

2025年10月1日

5．今後に向けて

中央大学とNTT東日本は、地域を起点とした多様な連携を進めて孤独・孤立者を早期発見し、社会課題解決に向け、協定に基づく具体的な取り組みを進めていきます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/98811/table/1228_2_7fc65f5b80b47ab0b91cd5d961b45021.jpg?v=202510010527 ]