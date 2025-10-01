ブランド認定サーキュラーストア「ReLIKE（リライク）」にてシューケアブランドSNEAKER LAB（スニーカーラボ）が10月3日（金）よりPOPUP開催決定！

Free Standard株式会社

Free Standard株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：張本貴雄）が運営するブランド認定サーキュラーストア「ReLIKE（リライク）」渋谷店にて、株式会社ビーズインターナショナル（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：西方雄作）が展開するシューケアブランド『SNEAKER LAB（スニーカーラボ）』のPOPUPを開催いたします。

本POPUPは、サーキュラーファッションの普及と「ケア」を通じたプロダクトの長寿命化を目的に実施するもので、期間中はSNEAKER LABの製品体験や、専門スタッフによる無料のシューケア実演・レクチャーを行います。

■ POPUP 概要

開催期間：2025年10月3日（金）～10月27日（月）

営業時間：11:00～19:00

会場：ReLIKE 渋谷店

〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目7－8 渋谷公園通りNNビル

■ POPUP内容

期間中、店内にSNEAKER LAB特設ブースを設置し、SNEAKER LABの各種シューケア製品を実際に使用していただける“セルフクレンジングスペース”をご用意します。お客様ご自身の手でケアを行いながら、製品の使用感や効果をその場で体験いただけます。

また、週末を中心に開催するスペシャルシューケアイベントでは、SNEAKER LABのシューケアスペシャリストが来店し、お客様のスニーカーを無料でケアしながら、具体的なケア手順を丁寧にレクチャーいたします。

SNEAKER LAB シューケアスペシャリスト在店スケジュール

・10月5日（日） 11時～19時 ※13～14時は不在となります。

・10月13日（月） 15時～19時

・10月18日（土） 11時～19時 ※13～14時は不在となります。

・10月25日（土） 15時～19時

※上記以外の土日祝日も、スタッフがシューケアサービスおよびレクチャーを無料で実施いたします。

■ スペシャルシューケアイベント参加方法・注意事項

参加費：無料

参加方法：当日ご来店の上、店舗スタッフまでお声がけください。

受付形式：先着順（スタッフは1名対応のため、お待ちいただく場合がございます）

持ち込み制限：お持ち込みや着用シューズに制限はございません。ただし、お一人様につき1足までとさせていただきます。

注意事項：

シューズの素材やダメージ状況によっては汚れが落ちにくい場合がございます。予めご了承ください。

ケア後も色の濃淡や着用時の風合いの差が生じる場合がございます。予めご了承ください。

イベントの様子は撮影し、後日SNSやプレス等で使用する場合がございます。掲載が不可の場合は当日スタッフにお申し出ください。

■ 本POPUP実施の背景

ReLIKEは単なるリユース販売に留まらず、サーキュラーファッションの文化やストーリー、リペア・ケアの重要性を伝えることを目的に「サーキュラーストア」として運営しています。今回、スニーカーのケア領域は消費者が日常的に参加しやすく、プロダクトの寿命延長に直結する施策であることから、SNEAKER LAB様をサーキュラーパートナーとして迎え、POPUPの開催に至りました。このPOPUPを通じて、より多くの方に“ケア”の重要性を伝え、循環型ファッションを身近に感じていただくことを目指します。

■【SNEAKER LAB（スニーカーラボ）】

2012 年に南アフリカ共和国で誕生した環境に優しいバイオテクノロジーを使ったプレミアムシューケアブランド。自然界のバクテリアや酵素を原料としており、分子レベルで汚れや臭いに働きかけ、その効果は長時間持続します。化学成分を使用していないため、環境にも優しいのが特徴です。また、パッケージはリサイクル可能なサステイナブルデザインで環境に配慮しています。設立から数年間でシューケアのトッフブランドの仲間入りを果たし、 アメリカ、ヨーロッパ、アジア、アフリカなどの主要50ヶ国以上で展開をしています。

オフィシャルインスタグラム：https://www.instagram.com/sneakerlab_jp/?hl=ja

オフィシャルオンラインストア: https://calif.cc/blogs/feature/250808-sneaker-lab

【会社概要】

■株式会社 ビーズインターナショナル

代表取締役社長：西方 雄作

本社所在地：東京都目黒区東山1-1-2 東山ビル7F

URL：https://bs-intl.jp/

公式オンラインストア：https://calif.cc/

設立年：1990年12月

■Free Standard株式会社

住所：東京都渋谷区桜丘町1-2渋谷サクラステージ セントラルビル14階

代表者：張本 貴雄

設立年：2020年

事業概要：

消費財の一次生産者であるブランド・メーカーが独自の二次流通市場を構築可能にするリコマースオペレーティングシステム「Retailor（リテーラー）」を提供する会社です。リテーラーでは、ブランド独自のリユースサイト構築から、必要に応じて商品収集・真贋確認・商品メンテナンス・保管・撮影・登録といった機能をセミカスタマイズで提供することが可能です。

会社URL：https://freestandard.co.jp/